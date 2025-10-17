18 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा. जिसके बाद से पांच दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो जाएगी. धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और स्वास्थय के देवता धन्वंतरि की पूजा करने की परंपरा है. इस दिन सोना या चांदी खरीदने से घर में धन, वैभव और सुख-समृद्धि का आगमन होता है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं. मगर कोई व्यक्ति सोने-चांदी के बढ़ते दाम की वजह से उसे नहीं ले पा रहा है, तो वे यह उपाय करें.