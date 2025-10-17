हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मDhanteras 2025: सोना और चांदी के बढ़ते दाम धनतेरस पर बन रहें है रुकावट, तो घर लाएं ये सस्ती चीजें, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद!

Dhanteras 2025: सोना और चांदी के बढ़ते दाम धनतेरस पर बन रहें है रुकावट, तो घर लाएं ये सस्ती चीजें, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद!

Dhanteras 2025: इस साल 18 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा. धनतेरस के दिन सोना-चांदी खरीदने की प्रथा है. मगर कोई व्यक्ति मंगाई की वजह से यह नहीं ले पा रहा है तो वे सस्ते उपाय भी कर सकते हैं.

By : गौरव अग्निहोत्री  | Updated at : 17 Oct 2025 07:00 PM (IST)
Dhanteras 2025: इस साल 18 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा. धनतेरस के दिन सोना-चांदी खरीदने की प्रथा है. मगर कोई व्यक्ति मंगाई की वजह से यह नहीं ले पा रहा है तो वे सस्ते उपाय भी कर सकते हैं.

धनतेरस 2025

1/6
18 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा. जिसके बाद से पांच दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो जाएगी. धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और स्वास्थय के देवता धन्वंतरि की पूजा करने की परंपरा है. इस दिन सोना या चांदी खरीदने से घर में धन, वैभव और सुख-समृद्धि का आगमन होता है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं. मगर कोई व्यक्ति सोने-चांदी के बढ़ते दाम की वजह से उसे नहीं ले पा रहा है, तो वे यह उपाय करें.
18 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा. जिसके बाद से पांच दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो जाएगी. धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और स्वास्थय के देवता धन्वंतरि की पूजा करने की परंपरा है. इस दिन सोना या चांदी खरीदने से घर में धन, वैभव और सुख-समृद्धि का आगमन होता है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं. मगर कोई व्यक्ति सोने-चांदी के बढ़ते दाम की वजह से उसे नहीं ले पा रहा है, तो वे यह उपाय करें.
2/6
धनतेरस और दीवाली पर सोना या चांदी खरीदने की प्रथा है. कुछ लोग इस दिन सोने के ज्वेलरी बनवाते हैं तो कुछ लोग सिल्‍वर के बर्तन या सिक्‍के खरीदते हैं. इस समय Gold-Silver के दामो की वजह से आम लोगों के लिए इससे खरीदना मुश्किल हो गाया है और त्योहारों के वक्त इन धातुओं की कीमत में ओर तेजी आ जाती है.
धनतेरस और दीवाली पर सोना या चांदी खरीदने की प्रथा है. कुछ लोग इस दिन सोने के ज्वेलरी बनवाते हैं तो कुछ लोग सिल्‍वर के बर्तन या सिक्‍के खरीदते हैं. इस समय Gold-Silver के दामो की वजह से आम लोगों के लिए इससे खरीदना मुश्किल हो गाया है और त्योहारों के वक्त इन धातुओं की कीमत में ओर तेजी आ जाती है.
3/6
अभी के समय में सिल्‍वर का प्राइस रिटेल मार्केट में 2 लाख रुपये प्रति किलो पहुंच चुका है तो वहीं सोने की कीमत 1.30 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है. जिस वजह से इस समय ज्वेलरी या चांदी के बर्तन- सिक्के खरीदना मंहगा पड़ सकता है.
अभी के समय में सिल्‍वर का प्राइस रिटेल मार्केट में 2 लाख रुपये प्रति किलो पहुंच चुका है तो वहीं सोने की कीमत 1.30 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है. जिस वजह से इस समय ज्वेलरी या चांदी के बर्तन- सिक्के खरीदना मंहगा पड़ सकता है.
4/6
मगर पौराणिक कथाओं अनुसार, इस दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, जिसके बाद इस दिन से सोने या चांदी की चीजें खरीदने की प्रथा शुरू हो गई. इन चीजों को खरीदने से समृद्धि, सौभाग्य और आरोग्य प्राप्त होता है और पूरे साल घर पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता हैं.
मगर पौराणिक कथाओं अनुसार, इस दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, जिसके बाद इस दिन से सोने या चांदी की चीजें खरीदने की प्रथा शुरू हो गई. इन चीजों को खरीदने से समृद्धि, सौभाग्य और आरोग्य प्राप्त होता है और पूरे साल घर पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता हैं.
5/6
मंगाई की वजह से सोना-चांदी नहीं ले पा रहे तो, धनतेरस पर मां लक्ष्मी की प्रतिमा या दक्षिणावर्ती शंख खरीद लें. समुंद्र मंथन के द्वारा निकले दक्षिणावर्ती शंख को मां लक्ष्मी का भाई माना गया है. इसलिए इसे लेना बेहद मंगलकारी साबित होगा. इन चीजों को अपने मंदिर में लाकर रखें. दीवाली और धनतेरस दोनों दिन इसकी पूजा भी करें.
मंगाई की वजह से सोना-चांदी नहीं ले पा रहे तो, धनतेरस पर मां लक्ष्मी की प्रतिमा या दक्षिणावर्ती शंख खरीद लें. समुंद्र मंथन के द्वारा निकले दक्षिणावर्ती शंख को मां लक्ष्मी का भाई माना गया है. इसलिए इसे लेना बेहद मंगलकारी साबित होगा. इन चीजों को अपने मंदिर में लाकर रखें. दीवाली और धनतेरस दोनों दिन इसकी पूजा भी करें.
6/6
इसके अलावा गोमती चक्र भी खरीद सकते हैं. यह एक पत्थर है, जो कई रंगों का होता है, मगर इस दिन सफेद पत्थर का विशेष महत्व है. इस रत्न को आप अंगूठी में डाल कर भी पहन सकते हैं. धनतेरस के दिन दो या पांच गोमती चक्र खरीद कर रखें और इस को दीवाली के दिन मां लक्ष्मी को अर्पित करें इससे विशेष लाभ मिलेगा.
इसके अलावा गोमती चक्र भी खरीद सकते हैं. यह एक पत्थर है, जो कई रंगों का होता है, मगर इस दिन सफेद पत्थर का विशेष महत्व है. इस रत्न को आप अंगूठी में डाल कर भी पहन सकते हैं. धनतेरस के दिन दो या पांच गोमती चक्र खरीद कर रखें और इस को दीवाली के दिन मां लक्ष्मी को अर्पित करें इससे विशेष लाभ मिलेगा.
Published at : 17 Oct 2025 07:00 PM (IST)
Tags :
Dhanteras Puja Dhanteras 2025 Laxami Puja

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
H-1B वीजा फीस पर बढ़ी ट्रंप की टेंशन! भड़के US चैंबर ऑफ कॉमर्स ने दर्ज कराया केस
H-1B वीजा फीस पर बढ़ी ट्रंप की टेंशन! भड़के US चैंबर ऑफ कॉमर्स ने दर्ज कराया केस
हरियाणा
हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने किया सुसाइड, अब रेवाड़ी में ASI ने की आत्महत्या
हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने किया सुसाइड, अब रेवाड़ी में ASI ने की आत्महत्या
इंडिया
जुबली हिल्स उपचुनाव में बड़ा सियासी उलटफेर, कांग्रेस के समर्थन में आए AIMIM असदुद्दीन ओवैसी
जुबली हिल्स उपचुनाव में बड़ा सियासी उलटफेर, कांग्रेस के समर्थन में आए AIMIM असदुद्दीन ओवैसी
क्रिकेट
नहीं हो पाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे? रोहित-विराट की वापसी के लिए करना होगा ज्यादा इंतजार, ये रही वजह
नहीं हो पाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे? रोहित-विराट की वापसी के लिए करना होगा ज्यादा इंतजार, ये रही वजह
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Ashley Tellis की गिरफ्तारी से भारत में भूचाल क्यों? | ABPLIVE
पंकज त्रिपाठी बने कूल डूड, बदला अपना लुक तो क्या बोले परितोष त्रिपाठी?
आम्रपाली दुबे ने सोल्फा वर्ड म्यूजिक के जरिए भोजपुरी म्यूजिक को नया ग्लोबल अंदाज दिया
पापा, लेखन, परिवार के महत्व और अन्य विषयों पर परितोष त्रिपाठी की वायरल शायरी | सुपर डांसर टीआरपी मामा
Diwali 2025 Special: इस त्योहारी सीजन में रिलीज होंगी फिल्में और वेब सीरीज दिवाली की शुभकामनाएं

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
H-1B वीजा फीस पर बढ़ी ट्रंप की टेंशन! भड़के US चैंबर ऑफ कॉमर्स ने दर्ज कराया केस
H-1B वीजा फीस पर बढ़ी ट्रंप की टेंशन! भड़के US चैंबर ऑफ कॉमर्स ने दर्ज कराया केस
हरियाणा
हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने किया सुसाइड, अब रेवाड़ी में ASI ने की आत्महत्या
हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने किया सुसाइड, अब रेवाड़ी में ASI ने की आत्महत्या
इंडिया
जुबली हिल्स उपचुनाव में बड़ा सियासी उलटफेर, कांग्रेस के समर्थन में आए AIMIM असदुद्दीन ओवैसी
जुबली हिल्स उपचुनाव में बड़ा सियासी उलटफेर, कांग्रेस के समर्थन में आए AIMIM असदुद्दीन ओवैसी
क्रिकेट
नहीं हो पाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे? रोहित-विराट की वापसी के लिए करना होगा ज्यादा इंतजार, ये रही वजह
नहीं हो पाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे? रोहित-विराट की वापसी के लिए करना होगा ज्यादा इंतजार, ये रही वजह
बॉलीवुड
रणवीर सिंह Vs दीपिका पादुकोण नेटवर्थ, पावर कपल में कौन है ज्यादा अमीर?
रणवीर सिंह Vs दीपिका पादुकोण नेटवर्थ, पावर कपल में कौन है ज्यादा अमीर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
यूटिलिटी
यूपी में दिवाली के मौके पर नहीं कटेगी लाइट, कटौती हो तो यहां करें शिकायत
यूपी में दिवाली के मौके पर नहीं कटेगी लाइट, कटौती हो तो यहां करें शिकायत
शिक्षा
लखनऊ यूनिवर्सिटी में इन कोर्स की खाली सीटों पर सीधे मिलेगा दाखिला, जानें कौन हैं पात्र
लखनऊ यूनिवर्सिटी में इन कोर्स की खाली सीटों पर सीधे मिलेगा दाखिला, जानें कौन हैं पात्र
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
Embed widget