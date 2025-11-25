प्राचीन भारत में भी था डेटिंग कल्चर! 2500 साल पहले ऐसे होता था प्यार का इजहार!

क्या आपको भी यही लगता है कि, डेटिंग एक मॉर्डन कॉनसेप्ट है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. दरअसल आज से 2500 साल पहले से ही डेटिंग की अवधारणा चली आ रही है. कादंबरी, कामसूत्र और कथासरित सागर जैसे प्राचीन ग्रथों में उल्लेख है कि, शादी से पहले जोड़े साथ रहते थे और अपनी अनुकूलता (Compatibility) टेस्ट करते थे.