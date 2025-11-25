हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मप्राचीन भारत में भी था डेटिंग कल्चर! 2500 साल पहले ऐसे होता था प्यार का इजहार!

प्राचीन भारत में भी था डेटिंग कल्चर! 2500 साल पहले ऐसे होता था प्यार का इजहार!

Dating Culture in Ancient India: आपको जानकर हैरानी होगी कि, प्राचीन भारत में भी डेटिंग का कल्चर होता था, जो मॉर्डन कल्चर से बिल्कुल अलग था. इसके बारे में प्राचीन ग्रंथों में जिक्र देखने को मिलता है.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 25 Nov 2025 05:53 PM (IST)
प्राचीन भारत में डेटिंग कल्चर

1/6
क्या आपको भी यही लगता है कि, डेटिंग एक मॉर्डन कॉनसेप्ट है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. दरअसल आज से 2500 साल पहले से ही डेटिंग की अवधारणा चली आ रही है. कादंबरी, कामसूत्र और कथासरित सागर जैसे प्राचीन ग्रथों में उल्लेख है कि, शादी से पहले जोड़े साथ रहते थे और अपनी अनुकूलता (Compatibility) टेस्ट करते थे.
2/6
इस दौरान आदमी और औरतें पार्क, बगीचों, बाजारों या त्योहारों के दौरान मिला करते थे. वे एक दूसरे को तोहफे देते थे, और दोस्ती काफी बढ़ जाती थी. ताड़ के पत्तों पर हल्दी की स्याही से छुप छुपाकर प्रेम का इजहार करते थे, जो गर्म होने तक दिखाई नहीं देते थे.
3/6
लंबी दूरी के रिश्ते में बंधे प्रेमी-प्रेमिका एक दूसरे के लिए कविताएं लिखते थे और उन्हें मैसेंजर या पक्षी के द्वारा भेजते थे. ये सभी प्राचीन भारत में डेटिंग ऐप्स का काम करते थे. पुराने भारतीय रोमांस से डरने की बजाए इसका सम्मान करते थे, इसके सेलिब्रेट करते थे.
4/6
कामसूत्र के 70 प्रतिशत हिस्से में शारीरक की बजाए सामाजिक-मानसिक संबंधों पर बल जोर दिया गया है. इसमें कहा गया है कि, युवा को कैसे बात करनी चाहिए, कैसे अपने प्रेम को समझने और उसे विकसित करना चाहिए? यह ग्रंथ इस बात को साफ करता है कि, प्राचीन भारतीय सामाजिक और मानसिक विकास को समझता था.
5/6
हिंदू महाकाव्यों में भी प्यार की साफ झलक देखने को मिलती है. शंकुतला-दुष्यन्त, कृष्ण-रुक्मिणी, अर्जुन-उर्वशी, सुभद्रा-अभिमन्यु इन सभी के प्रेम संवाद पर कायम थे, न कि पारिवारिक फैसलों पर.
6/6
अगर डेटिंग को आधुनिक दौर में मिलने, बातचीत करने, आकर्षण बनाने और प्यार चुनने की प्रक्रिया माना जाए, तो भारत में यह परंपरा हजारों साल से चली आ रही है.गंधर्व विवाह, कामसूत्र, स्वयंवर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं.
Published at : 25 Nov 2025 05:53 PM (IST)
Hinduism Ancient India

इंडिया
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी?
बिहार
1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र, 2 तारीख को स्पीकर का होगा चुनाव
1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र, 2 तारीख को स्पीकर का होगा चुनाव
इंडिया
Ram Mandir Timeline: राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज! जानें कब शुरू हुआ निर्माण, कैसे पूरी हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा? जानें पूरी टाइमलाइन
राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज! जानें कब शुरू हुआ निर्माण, कैसे पूरी हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा? पूरी टाइमलाइन
बॉलीवुड
Dharmendra Death News Live: सनी देओल के घर पहुंचे रणबीर और आलिया, दादा की अस्थियां देख इमोशनल हुए करण देओल
Live: सनी देओल के घर पहुंचे रणबीर और आलिया, दादा की अस्थियां देख इमोशनल हुए करण देओल
वीडियोज

Dharmendra Death: कुछ ऐसे थे Dharmendra पाजी, भावुक कहानी! |ABPLIVE
Bangladesh को कई JF-17 देने जा रहा पाकिस्तान! भारत के लिए है ये खतरा? |ABPLIVE
Pak पर आसमान से टूटेगा कहर! सेना की 'ड्रोन फोर्स' करेगी बारुदी बारिश |ABPLIVE
Ram Mandir Dhwajarohan: ध्वजारोहण उत्सव में रामलला को पहनाई जाएगी इतने करोड़ की ड्रेस! | Ram Lala
Ram Mandir Dhwajarohan: Ram Mandir ध्वजारोहण के बाद 'श्रीराम' के जयकारों से गूंजा Ayodhya | PM Modi

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
Embed widget