Christmas 2025: पार्टनर को क्रिसमस पर दें ये खास गिफ्ट, जो दिल को छू जाए!

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मChristmas 2025: पार्टनर को क्रिसमस पर दें ये खास गिफ्ट, जो दिल को छू जाए!

Christmas 2025: क्रिसमस का त्योहार ईसाई धर्म में बहुत ही धूम-धाम से मनाया जाता है. क्रिसमस के शुभ अवसर पर उपहार लेते और देते हैं. ऐसे में पार्टनर को दें ये खास गिफ्ट जो रिश्तों में प्यार बढ़ाएं.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 06 Dec 2025 12:24 PM (IST)
क्रिसमस 2025

क्रिसमस एक वार्षिक त्योहार है जो मुख्य रूप से 25 दिसंबर को ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है; यह प्रेम, शांति और भाईचारे का पर्व है, जिसमें लोग चर्च जाते हैं, घर और क्रिसमस ट्री सजाते हैं, उपहार देते-लेते है. ऐसे में पार्टनर को दें खास गिफ्ट जो उनको बेहद पसंद आएं.
अपने पार्टनर को क्रिसमस के शुभ अवसर पर क्रिसमस ट्री को उपहार में देना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है, सौभाग्य और समृद्धि बढ़ाता है, रिश्तों में मजबूती लाता है और नकारात्मकता को दूर करता है.
क्रिसमस पर पार्टनर को फोटो फ्रेम गिफ्ट करना बेहद शुभ और सार्थक माना जाता है क्योंकि यह पुरानी यादों को ताजा करता है, आपके रिश्ते की कहानी बताता है, और यह एक प्यारा घर सजावट का सामान है जिससे उन्हें खास महसूस होता है. यह एक अनमोल तोहफा है जो रिश्तों में प्यार बढ़ाता है.
पियोनिया के फूल को गिफ्ट करना शुभ है, खासकर वास्तु के अनुसार, क्योंकि ये सौभाग्य, समृद्धि और खुशी लाते हैं, जिससे उपहार देने वाले और लेने वाले दोनों के परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और रिश्ते मजबूत होते हैं, इसलिए यह एक अच्छा और विचारशील उपहार है.
पार्टनर को मिट्टी की मूर्ति देना एक अनोखा उपहार है, जो प्यार, स्थिरता, और भगवान से गहरे संबंध को दर्शाता है. आप मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां खरीद सकते हैं या खुद बनाकर एक व्यक्तिगत स्पर्श दे सकते हैं; यह प्यार और प्रकृति के प्रति सम्मान दिखाता है और घर में खुशहाली लाता है, खासकर अगर यह घर की बनी हो, तो यह रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत करता है.
पार्टनर को चांदी के गहने गिफ्ट करना शुभ होता है. चांदी चंद्रमा और शुक्र ग्रह से जुड़ी है, जो मन को शांत करती है और रिश्तों में मधुरता लाती है. इसे पवित्र धातु माना जाता है, जो शुद्धता और सद्भाव का प्रतीक है, खासकर नए रिश्तों में.
Published at : 06 Dec 2025 12:24 PM (IST)
Embed widget