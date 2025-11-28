एक्सप्लोरर
फल-फूल नहीं, बल्कि इस मंदिर में मां काली को लगता है मोमोज, नूडल्स और फ्राइड राइस का भोग
Chinese Kali Mandir in Kolkata: बंगाल की राजधानी कोलकाता में मां काली का एक ऐसा मंदिर जहां उन्हें प्रसाद में इंडो-चाइनीज प्रसाद अर्पित किया जाता है. जानिए मंदिर से जुड़ी इस अनोखी परंपरा का रहस्य?
काली मंदिर नूडल्स प्रसाद
Published at : 28 Nov 2025 03:00 PM (IST)
फल-फूल नहीं, बल्कि इस मंदिर में मां काली को लगता है मोमोज, नूडल्स और फ्राइड राइस का भोग
