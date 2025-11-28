फल-फूल नहीं, बल्कि इस मंदिर में मां काली को लगता है मोमोज, नूडल्स और फ्राइड राइस का भोग

बता दें कि काली मंदिर में चाइनीज प्रसाद चढ़ाने की परंपरा आस्था और भक्ति की स्थायी शक्ति का प्रमाण है. मां काली के इस भोग को लेकर कहा जाता है कि, मां प्रेम की भूखी है, उन्हें प्रेम से कुछ भी भेंट किया जाए, तो वे इसे स्वीकार करती हैं. यही कारण हैं कि, आज भी इस मंदिर में इंडो-चाइनीज प्रसाद का चलन है, जिसमें माता रानी को नूडल्स, चॉप्सी और फ्राइड राइस और मोमोज शामिल हैं.