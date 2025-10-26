हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Chhath Puja 2025: पूजा की टोकरी में इन 7 फलों का होना जरूरी, छठी मैया के प्रिय फलों के बिना अधूरा रहेगा पर्व

Chhath Puja 2025: पूजा की टोकरी में इन 7 फलों का होना जरूरी, छठी मैया के प्रिय फलों के बिना अधूरा रहेगा पर्व

Chhath Puja 2025: छठ पूजा की शुरूआत हो चूकी है. छठ पूजा में कुछ खास फल ऐसे होते हैं. जिनके बिना छठ मैया की पूजा अधूरी मानी जाती है. तो आइए जानते हैं वो 7 जरूरी फल जो छठ पूजा में होना बेहद जरूरी है.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 26 Oct 2025 11:16 AM (IST)
Chhath Puja 2025: छठ पूजा की शुरूआत हो चूकी है. छठ पूजा में कुछ खास फल ऐसे होते हैं. जिनके बिना छठ मैया की पूजा अधूरी मानी जाती है. तो आइए जानते हैं वो 7 जरूरी फल जो छठ पूजा में होना बेहद जरूरी है.

पूजा की टोकरी में इन 7 फलों का होना जरूरी

1/8
छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में व्रत रखने वाली महिलाएं नहाय-खाय और खरना के बाद अर्घ्य देने की तैयारी करती हैं. इस दौरान टोकरी या सूप में कई तरह के फल और पकवान सजाए जाते हैं. इनमें कुछ खास फल ऐसे हैं जिनके बिना छठ पूजा अधूरी मानी जाती है. ये फल न केवल छठ मैया को प्रिय हैं, बल्कि पवित्रता के प्रतीक भी माने जाते हैं. आइए जानते हैं वो 7 जरूरी फल जो छठ पूजा में होना बेहद जरूरी है.
छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में व्रत रखने वाली महिलाएं नहाय-खाय और खरना के बाद अर्घ्य देने की तैयारी करती हैं. इस दौरान टोकरी या सूप में कई तरह के फल और पकवान सजाए जाते हैं. इनमें कुछ खास फल ऐसे हैं जिनके बिना छठ पूजा अधूरी मानी जाती है. ये फल न केवल छठ मैया को प्रिय हैं, बल्कि पवित्रता के प्रतीक भी माने जाते हैं. आइए जानते हैं वो 7 जरूरी फल जो छठ पूजा में होना बेहद जरूरी है.
2/8
छठ पूजा में डाभ नींबू का विशेष महत्व है. हल्का खट्टा-मीठा स्वाद लिए यह सामान्य नींबू से आकार में बड़ा और अंदर से लाल होता है. इसकी मोटी परत इसे अशुद्ध होने से बचाती है. मान्यता है कि यह फल छठ मैया को बहुत प्रिय है, इसलिए पूजा में इसे जरूर शामिल करना चाहिए.
छठ पूजा में डाभ नींबू का विशेष महत्व है. हल्का खट्टा-मीठा स्वाद लिए यह सामान्य नींबू से आकार में बड़ा और अंदर से लाल होता है. इसकी मोटी परत इसे अशुद्ध होने से बचाती है. मान्यता है कि यह फल छठ मैया को बहुत प्रिय है, इसलिए पूजा में इसे जरूर शामिल करना चाहिए.
3/8
छठ पूजा में भी केले का बहुत बड़ा महत्व है. मान्यता है कि इस फल में भगवान विष्णु का वास होता है. इसे घर पर ही पकाया जाता है ताकि यह शुद्ध बना रहे. केले को टोकरी में शामिल करने से जीवन में समृद्धि आती है और छठ मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है.
छठ पूजा में भी केले का बहुत बड़ा महत्व है. मान्यता है कि इस फल में भगवान विष्णु का वास होता है. इसे घर पर ही पकाया जाता है ताकि यह शुद्ध बना रहे. केले को टोकरी में शामिल करने से जीवन में समृद्धि आती है और छठ मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है.
4/8
छठ पूजा में सुथनी चढ़ाने का विशेष महत्व होता है कि यह एक शुद्ध और पवित्र कंद माना जाता है, जो सूर्यदेव और छठी मैया की कृपा प्राप्त करने का प्रतीक है. इसे चढ़ाने से घर में सुख-समृद्धि और धन-धान्य की वृद्धि होती है.
छठ पूजा में सुथनी चढ़ाने का विशेष महत्व होता है कि यह एक शुद्ध और पवित्र कंद माना जाता है, जो सूर्यदेव और छठी मैया की कृपा प्राप्त करने का प्रतीक है. इसे चढ़ाने से घर में सुख-समृद्धि और धन-धान्य की वृद्धि होती है.
5/8
गन्ने के बिना छठ पूजा अधूरी मानी जाती है. कई जगहों पर गन्ने का मंडप बनाकर उसके नीचे दीप जलाए जाते हैं. पत्तों सहित गन्ने को पवित्र माना जाता है क्योंकि यह सख्त होता है और कोई पशु इसे जूठा नहीं कर पाता. माना जाता है कि गन्ने की उपस्थिति से छठ मैया प्रसन्न होती हैं और घर में सुख-शांति बनी रहती है.
गन्ने के बिना छठ पूजा अधूरी मानी जाती है. कई जगहों पर गन्ने का मंडप बनाकर उसके नीचे दीप जलाए जाते हैं. पत्तों सहित गन्ने को पवित्र माना जाता है क्योंकि यह सख्त होता है और कोई पशु इसे जूठा नहीं कर पाता. माना जाता है कि गन्ने की उपस्थिति से छठ मैया प्रसन्न होती हैं और घर में सुख-शांति बनी रहती है.
6/8
हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार, सुपारी का उपयोग हर शुभ कार्य में किया जाता है. यह कठोरता और स्थिरता का प्रतीक है. पूजा में सुपारी को देवी लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक समझा जाता है. छठ पर्व में इसे सूप में रखना अनिवार्य माना गया है.
हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार, सुपारी का उपयोग हर शुभ कार्य में किया जाता है. यह कठोरता और स्थिरता का प्रतीक है. पूजा में सुपारी को देवी लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक समझा जाता है. छठ पर्व में इसे सूप में रखना अनिवार्य माना गया है.
7/8
सिंघाड़ा जल में पनपने वाला फल है, जो पवित्रता का प्रतीक माना जाता है. इसका सख्त छिलका इसे अशुद्ध होने से बचाता है. छठ मैया को यह फल प्रिय है और माना जाता है कि इसे चढ़ाने से घर में धन-धान्य की वृद्धि होती है.
सिंघाड़ा जल में पनपने वाला फल है, जो पवित्रता का प्रतीक माना जाता है. इसका सख्त छिलका इसे अशुद्ध होने से बचाता है. छठ मैया को यह फल प्रिय है और माना जाता है कि इसे चढ़ाने से घर में धन-धान्य की वृद्धि होती है.
8/8
नारियल को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए इसे सबसे पवित्र फल कहा जाता है. छठ पूजा में नारियल चढ़ाने से भक्त की मनोकामनाएं पूरी होती हैं. नारियल शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है, इसलिए इसे सूप और टोकरी में जरूर शामिल करना चाहिए.
नारियल को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए इसे सबसे पवित्र फल कहा जाता है. छठ पूजा में नारियल चढ़ाने से भक्त की मनोकामनाएं पूरी होती हैं. नारियल शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है, इसलिए इसे सूप और टोकरी में जरूर शामिल करना चाहिए.
Published at : 26 Oct 2025 11:16 AM (IST)
Chhath Puja Chhath Chhath Puja 2025

Photo Gallery

