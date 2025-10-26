एक्सप्लोरर
Chhath Puja 2025: पूजा की टोकरी में इन 7 फलों का होना जरूरी, छठी मैया के प्रिय फलों के बिना अधूरा रहेगा पर्व
Chhath Puja 2025: छठ पूजा की शुरूआत हो चूकी है. छठ पूजा में कुछ खास फल ऐसे होते हैं. जिनके बिना छठ मैया की पूजा अधूरी मानी जाती है. तो आइए जानते हैं वो 7 जरूरी फल जो छठ पूजा में होना बेहद जरूरी है.
पूजा की टोकरी में इन 7 फलों का होना जरूरी
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 26 Oct 2025 11:16 AM (IST)
Tags :Chhath Puja Chhath Chhath Puja 2025
धर्म
8 Photos
Chhath Puja 2025: पूजा की टोकरी में इन 7 फलों का होना जरूरी, छठी मैया के प्रिय फलों के बिना अधूरा रहेगा पर्व
धर्म
6 Photos
छठ पूजा में पहले डूबते फिर उदयीमान सूर्य को क्यों दिया जाता है अर्घ्य, जान लें इसके कारण
धर्म
6 Photos
आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन करें पाठ, नहीं होंगे बीमार, जानें स्वामी रामभद्राचार्य जी के विचार
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
छठ महापर्व: PM मोदी और अमित शाह ने दी खरना पूजा की शुभकामनाएं, बताया इसका महत्व
बिहार
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
क्रिकेट
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच कब शुरू होगी टी20 सीरीज? दोनों टीमों के स्क्वाड से लेकर शेड्यूल तक, जानें सबकुछ
विश्व
बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी
Advertisement
धर्म
8 Photos
Chhath Puja 2025: पूजा की टोकरी में इन 7 फलों का होना जरूरी, छठी मैया के प्रिय फलों के बिना अधूरा रहेगा पर्व
धर्म
6 Photos
छठ पूजा में पहले डूबते फिर उदयीमान सूर्य को क्यों दिया जाता है अर्घ्य, जान लें इसके कारण
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion