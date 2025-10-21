हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मChhath Puja 2025: संतान प्राप्ति के लिए छठ में करें ये उपाय, मां छठी के आशीर्वाद से भर सकती है गोद!

Chhath Puja 2025: संतान प्राप्ति के लिए छठ में करें ये उपाय, मां छठी के आशीर्वाद से भर सकती है गोद!

Chhath Puja : छठ पूजा सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है, जो संतान की दीर्घायु के लिए की जाती है. कई ऐसी महिलाएं हैं जो संतान की प्राप्ति चाहती हैं. तो करें ये उपाय जल्दी ही भर जाएगा गोद.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 21 Oct 2025 03:48 PM (IST)
Chhath Puja : छठ पूजा सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है, जो संतान की दीर्घायु के लिए की जाती है. कई ऐसी महिलाएं हैं जो संतान की प्राप्ति चाहती हैं. तो करें ये उपाय जल्दी ही भर जाएगा गोद.

छठ पूजा के दिन करें ये काम जल्द ही होगी संतान की प्राप्ति.

1/5
आस्था महापर्व कहे जाने वाले छठ पूजा की शुरुआत जल्द होने वाली है. इस पर्व में पूरे प्राकृतिक रूप से साक्षात भगवान की पूजा आराधना की जाती है. यह त्योहार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को आरंभ होता है और कार्तिक शुक्ल पक्ष के सप्तमी के सूर्योदय के साथ यह व्रत समाप्त होता है. इस व्रत को अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं. इस व्रत को पूरा करने वाले लोगों को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है. वहीं कई ऐसी महिलाएं हैं जो संतान की प्राप्ति चाहती हैं. वह महिलाएं अगर छठ पूजा में यह उपाय कर लें तो उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाएंगी.
आस्था महापर्व कहे जाने वाले छठ पूजा की शुरुआत जल्द होने वाली है. इस पर्व में पूरे प्राकृतिक रूप से साक्षात भगवान की पूजा आराधना की जाती है. यह त्योहार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को आरंभ होता है और कार्तिक शुक्ल पक्ष के सप्तमी के सूर्योदय के साथ यह व्रत समाप्त होता है. इस व्रत को अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं. इस व्रत को पूरा करने वाले लोगों को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है. वहीं कई ऐसी महिलाएं हैं जो संतान की प्राप्ति चाहती हैं. वह महिलाएं अगर छठ पूजा में यह उपाय कर लें तो उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाएंगी.
2/5
कुछ मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा के दिन संध्या और सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य देने और पूरी श्रद्धा से पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, और बहुत जल्द गोद भी भर सकता है.
कुछ मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा के दिन संध्या और सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य देने और पूरी श्रद्धा से पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, और बहुत जल्द गोद भी भर सकता है.
3/5
छठ पूजा के दिन लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ बांधकर दान करने से संतान की मनोकामना पूरी हो सकती है, और ऐसा भी माना जाता है कि इस उपाय से संतान को खुशियाँ मिलती हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं बहुत जल्दी ही पूरी हो जाती हैं.
छठ पूजा के दिन लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ बांधकर दान करने से संतान की मनोकामना पूरी हो सकती है, और ऐसा भी माना जाता है कि इस उपाय से संतान को खुशियाँ मिलती हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं बहुत जल्दी ही पूरी हो जाती हैं.
4/5
छठ पूजा के दिन घाट तक दंडवत होकर जाने की परंपरा है और यह एक कठिन तपस्या भी मानी जाती है. इस उपाय से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होने की मान्यता है, जिसमें व्रती सूर्य देव और छठी मैया से संतान सुख की प्रार्थना करते हैं. यह अनुष्ठान सूर्य देव के प्रति गहरी श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है.
छठ पूजा के दिन घाट तक दंडवत होकर जाने की परंपरा है और यह एक कठिन तपस्या भी मानी जाती है. इस उपाय से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होने की मान्यता है, जिसमें व्रती सूर्य देव और छठी मैया से संतान सुख की प्रार्थना करते हैं. यह अनुष्ठान सूर्य देव के प्रति गहरी श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है.
5/5
छठ पूजा के दौरान अर्घ्य देते समय,
छठ पूजा के दौरान अर्घ्य देते समय, "ॐ ऐही सूर्यदेव सहस्त्रांशो, तेजो राशि जगत्पते। अनुकम्पा मां भक्तया गृहणार्ध्य दिवाकर: ।।" जैसे सूर्य मंत्रों का जाप करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख-समृद्धि आती है. इसके अलावा आप छोटे मंत्रों जैसे "ॐ घृणि सूर्याय नमः" और "ॐ आदित्याय नमः" का जाप भी कर सकते हैं.
Published at : 21 Oct 2025 03:48 PM (IST)
Tags :
Chhath Puja Chhathi Maiya Sun God Chhath Puja 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

झारखंड
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
इंडिया
इंडियन एयरफोर्स की ताकत देखकर तिलमिलाए चीनी एक्सपर्ट, बोले- भारत की रैंकिंग जंग के मैदान में...
इंडियन एयरफोर्स की ताकत देखकर तिलमिलाए चीनी एक्सपर्ट, बोले- भारत की रैंकिंग जंग के मैदान में...
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के इतिहास की 5 सबसे बड़ी जीत, पहले नंबर की टीम ने 342 रनों से जीता मैच
वनडे क्रिकेट के इतिहास की 5 सबसे बड़ी जीत, पहले नंबर की टीम ने 342 रनों से जीता मैच
बॉलीवुड
मुंबई में करोड़ों का घर और फॉर्म हाउस तो दुबई में आलीशान अपार्टमेंट, जाने- देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी
देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी, डिटेल में जानें यहां
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

दिवाली 2025 स्पेशल | अरमान खेरा के साथ दिवाली पार्टी | पार्टी का माहौल | त्यौहारी मस्ती और भी बहुत कुछ
पवन सिंह,खेसारी लाल यादव का संघर्ष | भोजपुरी बॉलीवुड क्लैश | राकेश मिश्रा इंटरव्यू
पवन सिंह विवाद बिहार चुनाव 2025 | आम्रपाली दुबे इंटरव्यू
THAMMA Review: मैडाक हारर कामेडी यूनिवर्स में कुछ स्पेशल | आयुष्मान | रश्मिका | नवाजुद्दीन
Bihar Election 2025: महागठबंधन में आपस में रार जारी है...आपस में ही सियासत भारी है!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
झारखंड
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
इंडिया
इंडियन एयरफोर्स की ताकत देखकर तिलमिलाए चीनी एक्सपर्ट, बोले- भारत की रैंकिंग जंग के मैदान में...
इंडियन एयरफोर्स की ताकत देखकर तिलमिलाए चीनी एक्सपर्ट, बोले- भारत की रैंकिंग जंग के मैदान में...
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के इतिहास की 5 सबसे बड़ी जीत, पहले नंबर की टीम ने 342 रनों से जीता मैच
वनडे क्रिकेट के इतिहास की 5 सबसे बड़ी जीत, पहले नंबर की टीम ने 342 रनों से जीता मैच
बॉलीवुड
मुंबई में करोड़ों का घर और फॉर्म हाउस तो दुबई में आलीशान अपार्टमेंट, जाने- देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी
देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी, डिटेल में जानें यहां
इंडिया
क्या PM मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का वादा किया? ट्रंप के दावे पर कांग्रेस ने सरकार से पूछा
क्या PM मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का वादा किया? ट्रंप के दावे पर कांग्रेस ने सरकार से पूछा
क्रिकेट
लाल कुर्ता, काला चश्मा और माहिका की भी रेड ड्रेस, हार्दिक पांड्या ने नई गर्लफ्रेंड के साथ मनाई दिवाली; देखें वीडियो
लाल कुर्ता, काला चश्मा और माहिका की भी रेड ड्रेस, हार्दिक ने गर्लफ्रेंड के साथ मनाई दिवाली; देखें वीडियो
दिल्ली NCR
Delhi Ka AQI: दिल्ली के इन 34 इलाकों में से 14 में हवा की हालत थोड़ी सुधरी, सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति बवाना में
दिल्ली के इन 34 इलाकों में से 14 में हवा की हालत थोड़ी सुधरी, सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति बवाना में
यूटिलिटी
क्या नॉमिनी बनने से नॉमिनी को मिल जाता है सारा पैसा? जान लें नियम कानून
क्या नॉमिनी बनने से नॉमिनी को मिल जाता है सारा पैसा? जान लें नियम कानून
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Embed widget