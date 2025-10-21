आस्था महापर्व कहे जाने वाले छठ पूजा की शुरुआत जल्द होने वाली है. इस पर्व में पूरे प्राकृतिक रूप से साक्षात भगवान की पूजा आराधना की जाती है. यह त्योहार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को आरंभ होता है और कार्तिक शुक्ल पक्ष के सप्तमी के सूर्योदय के साथ यह व्रत समाप्त होता है. इस व्रत को अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं. इस व्रत को पूरा करने वाले लोगों को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है. वहीं कई ऐसी महिलाएं हैं जो संतान की प्राप्ति चाहती हैं. वह महिलाएं अगर छठ पूजा में यह उपाय कर लें तो उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाएंगी.