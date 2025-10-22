Chhath Puja 2025: छठ महापर्व पर किस दिन कौन से पकवान से होती है छठी मैया की पूजा? देखें फोटो

खरना छठ पूजा का दूसरा दिन है. इस दिन व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखती हैं और शाम को विशेष भोग तैयार करके सूर्य देव की पूजा के बाद उसे ग्रहण करती हैं, जिसे 'खरना' या 'लोहंडा' कहते हैं. इसके बाद से 36 घंटों का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है. रसिया या गुड़ की खीर इस दिन का प्रमुख प्रसाद है. इसे दिन खीर गुड़ और अरवा चावल से बनाया जाता है.