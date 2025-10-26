हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मChhath Puja 2025: आज खरना का प्रसाद बनाते समय बरतें सावधानी, जान लें नियम

Chhath Puja 2025: आज खरना का प्रसाद बनाते समय बरतें सावधानी, जान लें नियम

Chhath Puja2025: छठ पूजा 2025 में खरना का प्रसाद बनाते समय शुद्धता रखें। गंगाजल से स्नान करें, नया बर्तन उपयोग करें, प्रसाद में नमक-लहसुन न डालें और मन को पवित्र रखें.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 26 Oct 2025 02:36 PM (IST)
Chhath Puja2025: छठ पूजा 2025 में खरना का प्रसाद बनाते समय शुद्धता रखें। गंगाजल से स्नान करें, नया बर्तन उपयोग करें, प्रसाद में नमक-लहसुन न डालें और मन को पवित्र रखें.

खरना प्रसाद बनाते समय ध्यान रखें नियम

1/7
लोकआस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरूआत हो चुकी है. शनिवार को नहाय-खाय के साथ व्रती पूरी निष्ठा से इस व्रत की तैयारी में लगे हैं. चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का समापन 28 अक्तूबर को होगा, जब श्रद्धालु उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे.
लोकआस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरूआत हो चुकी है. शनिवार को नहाय-खाय के साथ व्रती पूरी निष्ठा से इस व्रत की तैयारी में लगे हैं. चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का समापन 28 अक्तूबर को होगा, जब श्रद्धालु उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे.
2/7
छठ पर्व के दूसरे दिन खरना की परंपरा होती है. इस दिन व्रती गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद तैयार करते हैं. गेहूं के आटे से तैयार की गई रोटी, पूरी या ठेकुआ भी प्रसाद के रूप में बनाया जाता है. यह प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर बनाया जाता है. व्रती प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के बाद 36 घंटे निर्जला अनुष्ठान शुरू कर दिए हैं.
छठ पर्व के दूसरे दिन खरना की परंपरा होती है. इस दिन व्रती गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद तैयार करते हैं. गेहूं के आटे से तैयार की गई रोटी, पूरी या ठेकुआ भी प्रसाद के रूप में बनाया जाता है. यह प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर बनाया जाता है. व्रती प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के बाद 36 घंटे निर्जला अनुष्ठान शुरू कर दिए हैं.
3/7
मान्यता है कि छठी मैया को आम की लकड़ी अत्यंत प्रिय होती है. आम की लकड़ी को शुद्ध, सात्विक और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाली माना गया है. इसी कारण छठ पूजा में प्रसाद इसी लकड़ी से पकाने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है.
मान्यता है कि छठी मैया को आम की लकड़ी अत्यंत प्रिय होती है. आम की लकड़ी को शुद्ध, सात्विक और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाली माना गया है. इसी कारण छठ पूजा में प्रसाद इसी लकड़ी से पकाने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है.
4/7
इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और केवल एक बार बिना नमक का सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं. यह भोजन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसके बाद से व्रतियों का 36 घंटे का कठोर निर्जला उपवास आरंभ हो जाता है.
इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और केवल एक बार बिना नमक का सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं. यह भोजन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसके बाद से व्रतियों का 36 घंटे का कठोर निर्जला उपवास आरंभ हो जाता है.
5/7
खरना शब्द का अर्थ ही शुद्धता से है. इस दिन व्रती स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और पूरे वातावरण की पवित्रता का विशेष ध्यान रखते हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इसी दिन से छठी मैया का घर में आगमन होता है.
खरना शब्द का अर्थ ही शुद्धता से है. इस दिन व्रती स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और पूरे वातावरण की पवित्रता का विशेष ध्यान रखते हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इसी दिन से छठी मैया का घर में आगमन होता है.
6/7
खरना के दिन व्रती सूर्योदय से पहले उठकर स्नान-ध्यान करते हैं. इसके बाद छठी मैया और सूर्य देव का स्मरण कर पूरे दिन निर्जला व्रत का संकल्प लेते हैं. शाम को सूर्यास्त के बाद व्रती स्वयं प्रसाद तैयार करते हैं और पूजा संपन्न करते हैं.
खरना के दिन व्रती सूर्योदय से पहले उठकर स्नान-ध्यान करते हैं. इसके बाद छठी मैया और सूर्य देव का स्मरण कर पूरे दिन निर्जला व्रत का संकल्प लेते हैं. शाम को सूर्यास्त के बाद व्रती स्वयं प्रसाद तैयार करते हैं और पूजा संपन्न करते हैं.
7/7
खरना की पूजा के बाद व्रती अगले 36 घंटे का निर्जला व्रत आरंभ करते हैं, जो छठ पूजा के अंतिम अर्घ्य तक निरंतर चलता है. खरना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मसंयम, श्रद्धा और आंतरिक शुद्धता का प्रतीक माना जाता है.
खरना की पूजा के बाद व्रती अगले 36 घंटे का निर्जला व्रत आरंभ करते हैं, जो छठ पूजा के अंतिम अर्घ्य तक निरंतर चलता है. खरना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मसंयम, श्रद्धा और आंतरिक शुद्धता का प्रतीक माना जाता है.
Published at : 26 Oct 2025 02:36 PM (IST)
Tags :
Chhath Puja Kharna Prasad Chhath Puja 2025 Chhath 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
क्रिकेट
2016 चौके..., वनडे में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले 7 बल्लेबाज, कितने नंबर पर रोहित और विराट?
2016 चौके..., वनडे में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले 7 बल्लेबाज, कितने नंबर पर रोहित और विराट?
विश्व
पाकिस्तान का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
PAK का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Khesari Lal Yadav Interview | भोजपुरी में अश्लीलता | बोल्ड सामग्री और बहुत कुछ
सतीश शाह का 74 वर्ष की आयु में निधन, साराभाई बनाम साराभाई और अन्य प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे दिग्गज अभिनेता
Interview with Neetu Chandra | बिहार से बॉलीवुड और हॉलीवुड तक | सांस्कृतिक जड़ें | 'छठ' और भी बहुत कुछ
Tej Pratap Yadav किसकी वजह से परिवार से निकाले गए ? बता दिया सारा राज | Bihar Chunav | Mahua
Mann Ki Baat LIVE: पीएम मोदी के मन की बात | 127th Episode | Bihar Election 2025 | Chhath Festival

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
क्रिकेट
2016 चौके..., वनडे में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले 7 बल्लेबाज, कितने नंबर पर रोहित और विराट?
2016 चौके..., वनडे में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले 7 बल्लेबाज, कितने नंबर पर रोहित और विराट?
विश्व
पाकिस्तान का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
PAK का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
टेलीविजन
क्रिस्टल डिसूजा ने अपने बॉयफ्रेंड से तोड़ा रिश्ता, तीन साल से कर रहे थे डेट!
क्रिस्टल डिसूजा ने अपने बॉयफ्रेंड से तोड़ा रिश्ता, तीन साल से कर रहे थे डेट!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
नौकरी
RRB Recruitment: रेलवे में फिर निकली बंपर भर्ती, NTPC और JE के पदों पर शुरू होने वाले हैं आवेदन
रेलवे में फिर निकली बंपर भर्ती, NTPC और JE के पदों पर शुरू होने वाले हैं आवेदन
ब्यूटी
Should we Shampoo Daily: बालों में शैंपू करना कितना जरूरी? ये 4 बातें जान लेंगे तो दूर हो जाएगी हर गलतफहमी
बालों में शैंपू करना कितना जरूरी? ये 4 बातें जान लेंगे तो दूर हो जाएगी हर गलतफहमी
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget