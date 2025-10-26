छठ पर्व के दूसरे दिन खरना की परंपरा होती है. इस दिन व्रती गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद तैयार करते हैं. गेहूं के आटे से तैयार की गई रोटी, पूरी या ठेकुआ भी प्रसाद के रूप में बनाया जाता है. यह प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर बनाया जाता है. व्रती प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के बाद 36 घंटे निर्जला अनुष्ठान शुरू कर दिए हैं.