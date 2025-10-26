एक्सप्लोरर
Chhath Puja 2025: आज खरना का प्रसाद बनाते समय बरतें सावधानी, जान लें नियम
Chhath Puja2025: छठ पूजा 2025 में खरना का प्रसाद बनाते समय शुद्धता रखें। गंगाजल से स्नान करें, नया बर्तन उपयोग करें, प्रसाद में नमक-लहसुन न डालें और मन को पवित्र रखें.
खरना प्रसाद बनाते समय ध्यान रखें नियम
Published at : 26 Oct 2025 02:36 PM (IST)
धर्म
Chhath Puja 2025: छठ पर्व के समापन से पहले चमकेगा 4 राशियों का भाग्य, शुक्र करेंगे गोचर
धर्म
Chhath Puja 2025: पूजा की टोकरी में इन 7 फलों का होना जरूरी, छठी मैया के प्रिय फलों के बिना अधूरा रहेगा पर्व
धर्म
छठ पूजा में पहले डूबते फिर उदयीमान सूर्य को क्यों दिया जाता है अर्घ्य, जान लें इसके कारण
धर्म
आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन करें पाठ, नहीं होंगे बीमार, जानें स्वामी रामभद्राचार्य जी के विचार
