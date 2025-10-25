छठ पूजा लोक आस्था का महान पर्व है, जो सूर्य देव और छठी मैया की आराधना के लिए समर्पित है. यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तक चलता है और शुद्धता, संयम तथा तपस्या का प्रतीक माना जाता है.