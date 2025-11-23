हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मजॉब में आ रही बाधाएं होंगी दूर! इन मंत्रों के जाप से नौकरी में मिलेगा तेजी से प्रमोशन और सफलता

जॉब में आ रही बाधाएं होंगी दूर! इन मंत्रों के जाप से नौकरी में मिलेगा तेजी से प्रमोशन और सफलता

Promotion Mantra: मेहनत करने के बावजूद भी अगर सफलता नहीं मिल रही है, तो शास्त्रों में कई ऐसे मंत्रों का उल्लेख है जिनका नियमित जाप करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे सफलता पाने में आसानी होगी.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 23 Nov 2025 12:40 PM (IST)
सफलता पाने के लिए करें इन मंत्रों का जाप.

1/6
नौकरी में सफलता पाने की ख्वाहिश हर व्यक्ति की होती है. हर कोई चाहता है कि सफलता उनके कदम चूमे. शास्त्रों में ऐसे कई मंत्रों का उल्लेख है जिनका नियमित जाप करने से सफलता के बंद दरवाजे खुलते हैं और कार्यस्थल पर प्रतिष्ठा बढ़ती है.
2/6
अगर आप करियर में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो 'ॐ गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें. साथ ही ऐसा माना जाता है कि 'ॐ गणपतये नमः' का जाप करने से भाग्य के बंद दरवाजे खुलते हैं क्योंकि यह मंत्र भगवान गणेश को समर्पित है, जो परेशानी को दूर करने वाले, शिक्षा और सुख-समृद्धि के देवता माने जाते हैं.
3/6
'ॐ ह्रीं नमः' मंत्र का जाप करने से ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ता है. नौकरी में सफलता प्राप्त होती है. यह मंत्र मन को शांत करता है, तनाव को कम करता है. जिससे व्यक्ति का मन प्रसन्न रहता है.
4/6
'ॐ क्रीं क्लीं क्लीं क्लीं गं गणपतये वाघश्य वामनाय क्लीं क्लीं क्लीं स्वाहा' मंत्र का जाप करने से करियर में सफलता और प्रमोशन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायता मिलती है, ये मंत्र गणपति बप्पा को समर्पित है. जो गणपति बप्पा की ऊर्जा को सक्रिय करता है.
5/6
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शिवाय नमः सफलता के लिए यह मंत्र बेहद शक्तिशाली माना जाता है. जो हर क्षेत्र में कामयाबी दिलाने में मदद करता है. इस मंत्र के नियमित जप से इंटरव्यू में आत्मविश्वास बढ़ता है और काम की गति में बढ़ोतरी आती है.
6/6
'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वर वरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा: मंत्र का जाप करने से सफलता प्राप्त होती है. यह गणेश जी का शक्तिशाली मंत्र है जो परेशानी को दूर करने, मन्नत पूरी करने और जीवन में खुशियां लाने के लिए जाना जाता हैं.
Published at : 23 Nov 2025 12:40 PM (IST)
Lord Ganesha Mantra Promotion Mantra

