एक्सप्लोरर
जॉब में आ रही बाधाएं होंगी दूर! इन मंत्रों के जाप से नौकरी में मिलेगा तेजी से प्रमोशन और सफलता
Promotion Mantra: मेहनत करने के बावजूद भी अगर सफलता नहीं मिल रही है, तो शास्त्रों में कई ऐसे मंत्रों का उल्लेख है जिनका नियमित जाप करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे सफलता पाने में आसानी होगी.
सफलता पाने के लिए करें इन मंत्रों का जाप.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 23 Nov 2025 12:40 PM (IST)
Tags :Lord Ganesha Mantra Promotion Mantra
धर्म
6 Photos
जॉब में आ रही बाधाएं होंगी दूर! इन मंत्रों के जाप से नौकरी में मिलेगा तेजी से प्रमोशन और सफलता
धर्म
6 Photos
केदारनाथ में तबाही मचाने वाली चट्टानें बनीं आस्था का केंद्र, 31 आकृतियों ने बढ़ाई श्रद्धा और रहस्य!
धर्म
5 Photos
अयोध्या राम मंदिर में 25 नवंबर को ध्वजारोहण, जानिए गुजरात में बने विशेष ध्वज की खासियत?
धर्म
5 Photos
Garuda Purana: पत्नि की ये 3 आदतें पति के लिए हैं नहीं होती अच्छी! गरुण पुराण से जानें रियलिटी
धर्म
6 Photos
शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करने से मिलती है समृद्धि? जानें इसका महत्व और पूजा विधि
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
ED की बड़ी कार्रवाई! बंगाल–झारखंड में कोयला घोटाला केस में 44 ठिकानों पर छापेमारी, 14 करोड़ नकद और सोना बरामद
दिल्ली NCR
दिल्ली का बदलेगा नक्शा! अब 11 नहीं 13 होंगे जिले, SDM ऑफिस की भी बढ़ेगी संख्या
विश्व
'यूक्रेन पूरी ताकत के साथ लड़ाई जारी रख सकता है', अमेरिकी शांति योजना के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट
तेनु लेके मैं जावांगा... स्मृति मंधाना और पलाश ने जमकर किया डांस, दूल्हा-दुल्हन का डांस वीडियो वायरल
Advertisement
धर्म
6 Photos
जॉब में आ रही बाधाएं होंगी दूर! इन मंत्रों के जाप से नौकरी में मिलेगा तेजी से प्रमोशन और सफलता
धर्म
6 Photos
केदारनाथ में तबाही मचाने वाली चट्टानें बनीं आस्था का केंद्र, 31 आकृतियों ने बढ़ाई श्रद्धा और रहस्य!
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion