हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मChanakya Niti: चाणक्य के ये 7 नियम बदल देंगे आपकी किस्मत, सफलता पाने के लिए जरूर अपनाएं!

Chanakya Niti: चाणक्य के ये 7 नियम बदल देंगे आपकी किस्मत, सफलता पाने के लिए जरूर अपनाएं!

Chanakya Niti: चाणक्य नीति एक प्राचीन नीति ग्रंथ है. जिसमें जीवन से संबंधित हर पहलू का सिद्धांत दिया गया है. ऐसे अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो चाणक्य नीति के ये 7 नियम बदल देंगे आपकी किस्मत.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 06 Nov 2025 08:00 AM (IST)
चाणक्य नीति के अनमोल विचार

चाणक्य नीति एक प्राचीन नीति ग्रंथ है जिसमें आचार्य चाणक्य ने जीवन को सफल और सुखी बनाने के लिए व्यावहारिक सुझाव दिए हैं. इसमें जीवन से संबंधित हर पहलू का सिद्धांत दिया गया है. यह ग्रंथ सिखाता है कि कैसे धैर्य, समझदारी और कर्म से मुश्किलों का सामना आसानी से किया जा सकता है. साथ ही अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो चाणक्य नीति के ये 7 नियम बदल देंगे आपकी किस्मत. आइए जानें कौन सी हैं वो नियम.
शिक्षा जिंदगी की सबसे कीमती दौलत है, और व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है न कि उनकी अच्छी-अच्छी बातों से.
हमेशा सही मित्र का चुनाव करना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि सही मित्र जिंदगी को खुशहाल बनाता है और गलत संगति से बचना चाहिए.
शत्रु से हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को अपनी भविष्य की योजनाएं नहीं बतानी चाहिए, खासकर करीबी लोगों को भी, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है और आपकी योजनाएं असफल हो सकती हैं.
चाणक्य नीति के अनुसार, आलस्य व्यक्ति की सबसे बड़ी दुश्मन है, आलस्य व्यक्ति को कमजोर करता है और यह व्यक्ति की सोचने-समझने की क्षमताओं को धीरे-धीरे खत्म कर देता है.
किसी भी स्थिति में झूठ न बोलें , क्योंकि झूठ बोलने से विश्वास और सम्मान दोनों कम होते हैं, इसलिए हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाना चाहिए.
बिना मेहनत के सफलता संभव नहीं है. इसलिए कड़ी मेहनत करें, कर्म ही व्यक्ति को महान बनाता है, इसलिए कर्मशील बने रहें.
समय के अहमियत को समझें, समय सबसे मूल्यवान धन है. जो इसकी कद्र नहीं करता, उसे जीवन में पछताना पड़ता है. समय का सदुपयोग करने वाला ही आगे बढ़ता है.
Published at : 06 Nov 2025 08:00 AM (IST)
