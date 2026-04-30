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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मBuddhist baby names 2026: बुद्ध पूर्णिमा पर बच्चों के लिए भगवान बुद्ध से प्रेरित 10 शक्तिशाली और अर्थपूर्ण नाम!

Buddhist baby names 2026: बुद्ध पूर्णिमा पर बच्चों के लिए भगवान बुद्ध से प्रेरित 10 शक्तिशाली और अर्थपूर्ण नाम!

Buddhist baby names 2026: बुद्ध पूर्णिमा 2026 पर बच्चों के लिए ज्ञान और शांति से जुड़े खास बौद्ध नाम चुनें. इन बौद्ध नामों में गहरे अर्थ और आध्यात्मिक महत्व हैं. जानिए बौद्ध नाम बच्चों के लिए?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 30 Apr 2026 08:27 AM (IST)
Buddhist baby names 2026: बुद्ध पूर्णिमा 2026 पर बच्चों के लिए ज्ञान और शांति से जुड़े खास बौद्ध नाम चुनें. इन बौद्ध नामों में गहरे अर्थ और आध्यात्मिक महत्व हैं. जानिए बौद्ध नाम बच्चों के लिए?

बुद्ध पूर्णिमा 2026 पर बच्चों के लिए बौद्ध नाम

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इस साल बुद्ध पूर्णिमा की तिथि 1 मई 2026 को पड़ रही है. बुद्ध जयंती के मौके पर अगर आप भी अपने बच्चे का बौद्ध नाम रखना चाहते हैं, तो भगवान बुद्ध से प्रेरित नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, जो ज्ञान और शांति का प्रतीक हैं.
इस साल बुद्ध पूर्णिमा की तिथि 1 मई 2026 को पड़ रही है. बुद्ध जयंती के मौके पर अगर आप भी अपने बच्चे का बौद्ध नाम रखना चाहते हैं, तो भगवान बुद्ध से प्रेरित नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, जो ज्ञान और शांति का प्रतीक हैं.
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सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जन्म के समय का नाम जिसका मतलब होता है कि, जिसने कोई लक्ष्य पूरा कर लिया हो.
सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जन्म के समय का नाम जिसका मतलब होता है कि, जिसने कोई लक्ष्य पूरा कर लिया हो.
Published at : 30 Apr 2026 08:27 AM (IST)
Tags :
Buddhist Buddha Purnima Baby Name Buddha Purnima 2026

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