Buddhist baby names 2026: बुद्ध पूर्णिमा पर बच्चों के लिए भगवान बुद्ध से प्रेरित 10 शक्तिशाली और अर्थपूर्ण नाम!

इस साल बुद्ध पूर्णिमा की तिथि 1 मई 2026 को पड़ रही है. बुद्ध जयंती के मौके पर अगर आप भी अपने बच्चे का बौद्ध नाम रखना चाहते हैं, तो भगवान बुद्ध से प्रेरित नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, जो ज्ञान और शांति का प्रतीक हैं.