बैसाखी 2026 पर दिल्ली के इन गुरुद्वारों में जरूर जाएं, जहां मिलेगा भक्ति और शांति का अनुभव!

बैसाखी जिसे लोग वैशाखी भी कहते हैं, सिख समुदायों द्वारा मनाए जाने वाला सबसे खास फसल उत्सवों में से एक है. पंजाब समेत उत्तर भारत के अन्य राज्यों में मनाया जाने वाला यह दिन 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा सिख खासा की स्थापना का प्रतीक है. बैसाखी किसानों के लिए उत्सव मनाने का समय है और लोग इसे बड़े उत्साह भक्ति, भजन-कीर्तन और सामुदायिक सेवा के साथ मनाते हैं. द्रिक पंचांग के मुताबिक, बैसाखी इस साल मंगलवार 14 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी.