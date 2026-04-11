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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मबैसाखी 2026 पर दिल्ली के इन गुरुद्वारों में जरूर जाएं, जहां मिलेगा भक्ति और शांति का अनुभव!

बैसाखी 2026 पर दिल्ली के इन गुरुद्वारों में जरूर जाएं, जहां मिलेगा भक्ति और शांति का अनुभव!

Famous Gurudwaras in Delhi: इस साल वैशाखी 14 मार्च 2026, मंगलवार के दिन पड़ रही है. इस खास मौके पर दिल्ली के 7 गुरुद्वारे जहां आध्यात्मिक अनुभव के साथ मानसिक शांति का सुख प्राप्त कर सकते हैं.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 11 Apr 2026 06:00 PM (IST)
Famous Gurudwaras in Delhi: इस साल वैशाखी 14 मार्च 2026, मंगलवार के दिन पड़ रही है. इस खास मौके पर दिल्ली के 7 गुरुद्वारे जहां आध्यात्मिक अनुभव के साथ मानसिक शांति का सुख प्राप्त कर सकते हैं.

बैसाखी पर दिल्ली में घूमने के लिए सबसे अच्छे गुरुद्वारे

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बैसाखी जिसे लोग वैशाखी भी कहते हैं, सिख समुदायों द्वारा मनाए जाने वाला सबसे खास फसल उत्सवों में से एक है. पंजाब समेत उत्तर भारत के अन्य राज्यों में मनाया जाने वाला यह दिन 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा सिख खासा की स्थापना का प्रतीक है. बैसाखी किसानों के लिए उत्सव मनाने का समय है और लोग इसे बड़े उत्साह भक्ति, भजन-कीर्तन और सामुदायिक सेवा के साथ मनाते हैं. द्रिक पंचांग के मुताबिक, बैसाखी इस साल मंगलवार 14 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी.
बैसाखी जिसे लोग वैशाखी भी कहते हैं, सिख समुदायों द्वारा मनाए जाने वाला सबसे खास फसल उत्सवों में से एक है. पंजाब समेत उत्तर भारत के अन्य राज्यों में मनाया जाने वाला यह दिन 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा सिख खासा की स्थापना का प्रतीक है. बैसाखी किसानों के लिए उत्सव मनाने का समय है और लोग इसे बड़े उत्साह भक्ति, भजन-कीर्तन और सामुदायिक सेवा के साथ मनाते हैं. द्रिक पंचांग के मुताबिक, बैसाखी इस साल मंगलवार 14 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी.
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इस त्योहार के दौरान लोग काफी अच्छे और शांतिपूर्ण अनुभव के लिए गुरुद्वारों में भी मत्था टेकने के लिए जाते हैं. ये धार्मिक स्थल आस्था और एकता से भरी जीवंत आध्यात्मिक जगहों में बदल जाते हैं. अगर आप राष्ट्रीय राजधानी में रहते हैं, तो बैसाखी 2026 के दौरान आपको घूमने के 5 गुरुद्वारों में जरूर जाना चाहिए.
इस त्योहार के दौरान लोग काफी अच्छे और शांतिपूर्ण अनुभव के लिए गुरुद्वारों में भी मत्था टेकने के लिए जाते हैं. ये धार्मिक स्थल आस्था और एकता से भरी जीवंत आध्यात्मिक जगहों में बदल जाते हैं. अगर आप राष्ट्रीय राजधानी में रहते हैं, तो बैसाखी 2026 के दौरान आपको घूमने के 5 गुरुद्वारों में जरूर जाना चाहिए.
Published at : 11 Apr 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
Gurudwara Sikhism Baisakhi 2026

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