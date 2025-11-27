मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण 18 मीटर यानी 58 फीट ऊँची भगवान शिव की गंगाधरेश्वर रूपी विशाल मूर्ति है. इस मूर्ति का निर्माण आझिमाला के कलाकार पी.एस. देवदथन ने किया. इसका कार्य 2014 में शुरू हुआ और 2020 में पूरा होकर जनता के लिए खोल दिया गया. इसे भारत की सबसे ऊँची गंगाधरेश्वर मूर्ति माना जाता है.