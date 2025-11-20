एक्सप्लोरर
'M नाम वाले होते हैं बेहद लकी? गणेश जी खोलते हैं भाग्य के बंद दरवाजे, जानें पूजा का सही तरीका!
Name astrology: नाम ज्योतिष के अनुसार 'म' अक्षर से शुरू होने वाले नामों के लोग महत्वाकांक्षी, भावनात्मक और दिल के सच्चे होते हैं, ऐसे में जानें 'M' अक्षर नाम वालों के लिए कौन हैं सबसे शुभ देवता.
'M' अक्षर नाम वालों के लिए कौन हैं शुभ देवता?
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 20 Nov 2025 05:14 PM (IST)
Tags :Lord Ganesha Name Astrology
धर्म
7 Photos
'M नाम वाले होते हैं बेहद लकी? गणेश जी खोलते हैं भाग्य के बंद दरवाजे, जानें पूजा का सही तरीका!
धर्म
6 Photos
गरुड़ पुराण की 5 खौफनाक सजाएं, उबलते तेल से लेकर चाबुक तक, इंसान के गलत कर्म का क्रूर हिसाब!
धर्म
6 Photos
मार्गशीर्ष अमावस्या पर ये 5 राशियां रहें सावधान, धन से लेकर स्वास्थ तक पड़ सकता है बुरा असर
धर्म
6 Photos
मार्गशीर्ष अमावस्या पितृ कृपा का दुर्लभ योग, पितरों को प्रसन्न करने के लिए करें ये उपाय
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
बिहार
नीतीश कुमार के फिर सीएम बनने पर बेटे निशांत ने इस अंदाज में दी बधाई, सियासी डेब्यू पर क्या कहा?
बिजनेस
ग्रो के शेयर टमाटर के तरह हुए लाल, जानें अचानक से शुरू हुई इस गिरावट की वजह
इंडिया
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
बॉलीवुड
वृंदावन पदयात्रा में शामिल होने पर शिल्पा शेट्टी हुईं ट्रोल, सपोर्ट में उतरे पति राज कुंद्रा
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion