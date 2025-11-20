'M नाम वाले होते हैं बेहद लकी? गणेश जी खोलते हैं भाग्य के बंद दरवाजे, जानें पूजा का सही तरीका!

21 गांठें और फूल अर्पित करें. दूर्वा अर्पित करते समय 'इदं दुर्वादलं ओम गं गणपतये नमः' और फूल अर्पित करते समय 'एष: पुष्पान्जलि ऊं गं गणपतये नमः' मंत्र बोलें. अगरबत्ती और घी का दीपक जलाएं, उसके बाद मोदक, लड्डू मिठाई का भोग लगाएं. भोग के बाद ' इदं ताम्बूल पुगीफल समायुक्तं ऊं गं गणपतये समर्पयामि:' बोलकर पान और सुपारी भी चढ़ाएं.