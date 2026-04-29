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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मशादी-संतान की इच्छा पूरी करता है ये चमत्कारी कुआं! जानिए ‘बोटानी बावी’ का रहस्य?

शादी-संतान की इच्छा पूरी करता है ये चमत्कारी कुआं! जानिए ‘बोटानी बावी’ का रहस्य?

आंध्र प्रदेश के दिविली तिरुपति गांव में स्थित श्रृंगार वल्लभ स्वामी का मंदिर जो अपनी अनोखी मान्यताओं के लिए जाना जाता है. कहते हैं कि, इस प्राचीन कुएं में नहाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 29 Apr 2026 08:00 PM (IST)
आंध्र प्रदेश के दिविली तिरुपति गांव में स्थित श्रृंगार वल्लभ स्वामी का मंदिर जो अपनी अनोखी मान्यताओं के लिए जाना जाता है. कहते हैं कि, इस प्राचीन कुएं में नहाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

बोटनी बावी चमत्कारी कुआं शादी संतान की कामना

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क्या आपको भी शादी में देरी या संतान प्राप्ति करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? एक छोटे से गांव में भक्तों का मानना है कि, भगवान विष्णु ने खुद ऐसी समस्याओं का हल निकालने के लिए एक पवित्र कुआं बनाया है. स्थानीय लोगों की मान्यताओं के मुताबिक, इस पुराने कुएं को बोटनी बावी के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि, यह हजारों वर्ष पहले भगवान की नाभि से निकला था. कई लोग मानते हैं कि, इसके पानी में दिव्य शक्तियां हैं.
क्या आपको भी शादी में देरी या संतान प्राप्ति करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? एक छोटे से गांव में भक्तों का मानना है कि, भगवान विष्णु ने खुद ऐसी समस्याओं का हल निकालने के लिए एक पवित्र कुआं बनाया है. स्थानीय लोगों की मान्यताओं के मुताबिक, इस पुराने कुएं को बोटनी बावी के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि, यह हजारों वर्ष पहले भगवान की नाभि से निकला था. कई लोग मानते हैं कि, इसके पानी में दिव्य शक्तियां हैं.
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भक्तों का मानना है कि, सदियों पुराने इस कुएं में डुबकी लगाने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, चाहे वह शादी हो या बच्चा पैदा होना हो, पढ़ाई या फिर करियर से जुड़ी चिताएं. लोगों के बीच इस कुएं को लेकर मान्यता है कि, जो भी व्यक्ति यहां आता है और कुएं के पानी से नहाता है, तो समय के उसकी समस्या दूर होने लगती है.
भक्तों का मानना है कि, सदियों पुराने इस कुएं में डुबकी लगाने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, चाहे वह शादी हो या बच्चा पैदा होना हो, पढ़ाई या फिर करियर से जुड़ी चिताएं. लोगों के बीच इस कुएं को लेकर मान्यता है कि, जो भी व्यक्ति यहां आता है और कुएं के पानी से नहाता है, तो समय के उसकी समस्या दूर होने लगती है.
Published at : 29 Apr 2026 08:00 PM (IST)
Tags :
Hinduism Andhra Pradesh Ajab-gajab Mysterious Temple TEMPLE

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