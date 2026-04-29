शादी-संतान की इच्छा पूरी करता है ये चमत्कारी कुआं! जानिए ‘बोटानी बावी’ का रहस्य?

क्या आपको भी शादी में देरी या संतान प्राप्ति करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? एक छोटे से गांव में भक्तों का मानना है कि, भगवान विष्णु ने खुद ऐसी समस्याओं का हल निकालने के लिए एक पवित्र कुआं बनाया है. स्थानीय लोगों की मान्यताओं के मुताबिक, इस पुराने कुएं को बोटनी बावी के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि, यह हजारों वर्ष पहले भगवान की नाभि से निकला था. कई लोग मानते हैं कि, इसके पानी में दिव्य शक्तियां हैं.