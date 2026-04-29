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शादी-संतान की इच्छा पूरी करता है ये चमत्कारी कुआं! जानिए ‘बोटानी बावी’ का रहस्य?
आंध्र प्रदेश के दिविली तिरुपति गांव में स्थित श्रृंगार वल्लभ स्वामी का मंदिर जो अपनी अनोखी मान्यताओं के लिए जाना जाता है. कहते हैं कि, इस प्राचीन कुएं में नहाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं.
बोटनी बावी चमत्कारी कुआं शादी संतान की कामना
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Published at : 29 Apr 2026 08:00 PM (IST)
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