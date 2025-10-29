एक्सप्लोरर
Akshaya Navami 2025: अक्षय नवमी कब है? जानें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व
Akshaya Navami 2025: शुक्लपक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी का त्योहार मनाया जाता है, जो इस वर्ष 31 अक्टूबर 2025 को है. आइए अक्षय नवमी की पूजा शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और धार्मिक महत्व के बारे में जानें.
अक्षय नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 29 Oct 2025 11:35 AM (IST)
धर्म
6 Photos
कार्तिक मास का यह पुण्य सप्ताह, देवोत्थान से लेकर तुलसी विवाह तक मनाए जाएंगे, जानें सही तिथि
धर्म
6 Photos
अर्घ्य देने से सूर्य देवता करते हैं चमत्कार, जानें छठ पर्व में जल अर्पण का धार्मिक और वैज्ञानिक लाभ
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'भ्रम फैलाना चाहता है विपक्ष', भूपेंद्र चौधरी ने SIR को लेकर विरोधी दलों पर साधा निशाना
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion