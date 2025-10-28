ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अक्षय नवमी के दिन 5 गेंदे के फूल को लाल कपड़े में रखें और उसे विष्णुजी को चढ़ाएं. पूजा के बाद पोटली को घर की पूर्व दिशा में रख दें. इससे पैसों की तंगी दूर होगी. इसके अलावा, इस दिन विष्णुजी को एक शंख भी चढ़ाएं. शंख चढ़ाने से श्री हरि नारायण शीघ्र प्रसन्न हो कर अपनी कृपा से दांपत्य जीवन से नकारात्मकता को दूर कर देते हैं.