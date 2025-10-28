एक्सप्लोरर
Akshaya Navami 2025: सेहत और संपत्ति चाहिए तो अक्षय नवमी पर करें ये विशेष काम
Akshaya Navami 2025: अक्षय नवमी पर आंवला वृक्ष की पूजा, भगवान विष्णु को भोग, दीपक आरती व दान करें. जानें इससे स्वास्थ्य, समृद्धि, अक्षय धन और शुभ फल की प्राप्ति होती है.
अक्षय नवमी पर करें शुभ कार्य
Published at : 28 Oct 2025 02:52 PM (IST)
धर्म
6 Photos
