हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मAkshaya Navami 2025: सेहत और संपत्ति चाहिए तो अक्षय नवमी पर करें ये विशेष काम

Akshaya Navami 2025: सेहत और संपत्ति चाहिए तो अक्षय नवमी पर करें ये विशेष काम

Akshaya Navami 2025: अक्षय नवमी पर आंवला वृक्ष की पूजा, भगवान विष्णु को भोग, दीपक आरती व दान करें. जानें इससे स्वास्थ्य, समृद्धि, अक्षय धन और शुभ फल की प्राप्ति होती है.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 28 Oct 2025 02:52 PM (IST)
Akshaya Navami 2025: अक्षय नवमी पर आंवला वृक्ष की पूजा, भगवान विष्णु को भोग, दीपक आरती व दान करें. जानें इससे स्वास्थ्य, समृद्धि, अक्षय धन और शुभ फल की प्राप्ति होती है.

अक्षय नवमी पर करें शुभ कार्य

1/6
हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाता है. इस बार अक्षय नवमी का पर्व 10 नवंबर रविवार को मनाया जाएगा. मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति अक्षय नवमी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है तो उसे अनंत फल, सेहत और अक्षय धन की प्राप्ति होती है.
हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाता है. इस बार अक्षय नवमी का पर्व 10 नवंबर रविवार को मनाया जाएगा. मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति अक्षय नवमी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है तो उसे अनंत फल, सेहत और अक्षय धन की प्राप्ति होती है.
2/6
हिंदू धर्म में अक्षय नवमी का विशेष महत्व होता है. इसे आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक मास के नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक आंवले के वृक्ष में भगवान वी विष्णु का वास होता है. इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है.
हिंदू धर्म में अक्षय नवमी का विशेष महत्व होता है. इसे आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक मास के नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक आंवले के वृक्ष में भगवान वी विष्णु का वास होता है. इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है.
3/6
अक्षय नवमी के दिन आंवला के वृक्ष के नीचे बैठ कर वृक्ष पर दूध अर्पित करें और और अपना मुख पूर्व की ओर करके ॐ धात्र्ये नमः मंत्र का जप करें. मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्ट और परेशानी दूर होती है साथ ही परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है.
अक्षय नवमी के दिन आंवला के वृक्ष के नीचे बैठ कर वृक्ष पर दूध अर्पित करें और और अपना मुख पूर्व की ओर करके ॐ धात्र्ये नमः मंत्र का जप करें. मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्ट और परेशानी दूर होती है साथ ही परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है.
4/6
इस दिन आंवले के वृक्ष के चारों ओर गंगाजल का छिड़काव करें और घी का दीपक जलाएं. साथ ही वृक्ष की कपूर और घी के दीपक से आरती करें और 108 बार परिक्रमा करें. इसके बाद आंवला के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण, गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं. साथ ही खुद भी वृक्ष के नीचे भोजन करें. ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होती है.
इस दिन आंवले के वृक्ष के चारों ओर गंगाजल का छिड़काव करें और घी का दीपक जलाएं. साथ ही वृक्ष की कपूर और घी के दीपक से आरती करें और 108 बार परिक्रमा करें. इसके बाद आंवला के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण, गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं. साथ ही खुद भी वृक्ष के नीचे भोजन करें. ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होती है.
5/6
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अक्षय नवमी के दिन 5 गेंदे के फूल को लाल कपड़े में रखें और उसे विष्णुजी को चढ़ाएं. पूजा के बाद पोटली को घर की पूर्व दिशा में रख दें. इससे पैसों की तंगी दूर होगी. इसके अलावा, इस दिन विष्णुजी को एक शंख भी चढ़ाएं. शंख चढ़ाने से श्री हरि नारायण शीघ्र प्रसन्न हो कर अपनी कृपा से दांपत्य जीवन से नकारात्मकता को दूर कर देते हैं.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अक्षय नवमी के दिन 5 गेंदे के फूल को लाल कपड़े में रखें और उसे विष्णुजी को चढ़ाएं. पूजा के बाद पोटली को घर की पूर्व दिशा में रख दें. इससे पैसों की तंगी दूर होगी. इसके अलावा, इस दिन विष्णुजी को एक शंख भी चढ़ाएं. शंख चढ़ाने से श्री हरि नारायण शीघ्र प्रसन्न हो कर अपनी कृपा से दांपत्य जीवन से नकारात्मकता को दूर कर देते हैं.
6/6
अक्षय नवमी के दिन उपवास रखकर आंवला के वपेड़ की पूजा करके भगवान विष्णु को आंवले का भोग लगाएं, और उस आंवले का सेवन कर लें. ऐसा करने से आपके सभी पाप नष्ट हो जायेंगे और आरोग्य प्राप्ति होगी. साथ ही इस दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़ों का दान करें इससे घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी.
अक्षय नवमी के दिन उपवास रखकर आंवला के वपेड़ की पूजा करके भगवान विष्णु को आंवले का भोग लगाएं, और उस आंवले का सेवन कर लें. ऐसा करने से आपके सभी पाप नष्ट हो जायेंगे और आरोग्य प्राप्ति होगी. साथ ही इस दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़ों का दान करें इससे घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी.
Published at : 28 Oct 2025 02:52 PM (IST)
Tags :
Hindu Festival Akhaya Navami 2025 Amla Tree Worship

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Watch: कुछ दूर खड़ा था विमान, दिल्ली एयरपोर्ट पर आग का गोला बनी बस, सामने आया वीडियो
Watch: कुछ दूर खड़ा था विमान, दिल्ली एयरपोर्ट पर आग का गोला बनी बस, सामने आया वीडियो
बिहार
बिहार चुनाव में प्रचार को धार देंगे अखिलेश यादव और डिंपल, महागठबंधन के लिए मांगेगे वोट
बिहार चुनाव में प्रचार को धार देंगे अखिलेश यादव और डिंपल, महागठबंधन के लिए मांगेगे वोट
विश्व
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
क्रिकेट
WC के दौरान महिला क्रिकेटरों से छेड़खानी होने पर ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन का बयान, कहा- भारतीय अधिकारी कर रहे हैं जांच
WC के दौरान महिला क्रिकेटरों से छेड़खानी होने पर ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन का बयान, कहा- भारतीय अधिकारी कर रहे हैं जांच
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

चुनाव से पहले अचानक महागठबंधन से राहुल गांधी ने क्यों बना ली दूरी? | ABP News
सलमान खान को पाकिस्तान ने 'आतंकवादी' घोषित किया? | क्या है सच्चाई? | बलूचिस्तान पर टिप्पणी
एक दीवानियत की दीवानियत की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे कहते हैं,
Khesari Lal Yadav Interview | कोविड और नोटबंदी के बाद भोजपुरी सिनेमा
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Watch: कुछ दूर खड़ा था विमान, दिल्ली एयरपोर्ट पर आग का गोला बनी बस, सामने आया वीडियो
Watch: कुछ दूर खड़ा था विमान, दिल्ली एयरपोर्ट पर आग का गोला बनी बस, सामने आया वीडियो
बिहार
बिहार चुनाव में प्रचार को धार देंगे अखिलेश यादव और डिंपल, महागठबंधन के लिए मांगेगे वोट
बिहार चुनाव में प्रचार को धार देंगे अखिलेश यादव और डिंपल, महागठबंधन के लिए मांगेगे वोट
विश्व
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
क्रिकेट
WC के दौरान महिला क्रिकेटरों से छेड़खानी होने पर ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन का बयान, कहा- भारतीय अधिकारी कर रहे हैं जांच
WC के दौरान महिला क्रिकेटरों से छेड़खानी होने पर ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन का बयान, कहा- भारतीय अधिकारी कर रहे हैं जांच
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ की ननद सबा ने दिल्ली में खोला नया रेस्टोरेंट, पहले ही दिन क्यों पहुंची पुलिस?
दीपिका कक्कड़ की ननद सबा ने दिल्ली में खोला नया रेस्टोरेंट, पहले ही दिन क्यों पहुंची पुलिस?
हेल्थ
Early Warning Signs of Heart Disease: हार्ट अटैक आने से कुछ घंटे पहले ही शरीर करने लगता है इशारे, समझ लें तो बच सकती है जान
हार्ट अटैक आने से कुछ घंटे पहले ही शरीर करने लगता है इशारे, समझ लें तो बच सकती है जान
जनरल नॉलेज
UAE Lottery Rules: भारत में रहकर क्या UAE में खरीद सकते हैं लॉटरी, जानें क्या हैं इसके नियम?
भारत में रहकर क्या UAE में खरीद सकते हैं लॉटरी, जानें क्या हैं इसके नियम?
यूटिलिटी
पुलिस ने आपकी गाड़ी का काट दिया गलत चालान, ऐसे करवा सकते हैं रद्द
पुलिस ने आपकी गाड़ी का काट दिया गलत चालान, ऐसे करवा सकते हैं रद्द
Paisa LIVE
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Embed widget