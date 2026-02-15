उज्जैन से केदारनाथ तक भारत के 7 स्वयंभू शिवलिंग, जिन्हें इंसान ने नहीं, स्वयं शिव ने प्रकट किया!

उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग अपने आप में आस्था और पवित्रता का प्रतीक है. 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यह लिंग दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए है, जो शिव के जीवन और नश्वरता पर प्रभुत्व को दर्शाता है. माना जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट हुआ था, और इसकी ऊर्जा इतनी गहरी है कि, इसे शब्दों में बयां कर पाना आसान नहीं है. भक्तों को यहां आकर आमतौर पर एक ऐसी शांति की अनुभूति होती है, जिसे वे शब्दों में जाहिर नहीं कर पाते हैं.