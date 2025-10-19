शहादा इस्लाम में विश्वास की घोषणा है, जिसमें यह कहा जाता है कि "अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं है, और मुहम्मद उसके दूत हैं". यह इस्लाम के पांच स्तंभों में से पहला है और एक मुसलमान के लिए सबसे पवित्र कथन है. शहादा को न केवल दिल से, बल्कि पूरे विश्वास और समझ के साथ कहा जाना चाहिए, और यह मुस्लिम समुदाय में प्रवेश का एक आवश्यक कदम है. हर मुसलमान को कलमा पढ़ना, यानी शहादा देना, बेहद जरूरी है.