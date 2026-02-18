हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मउज्जैन से दिल्ली तक काल भैरव के 5 दिव्य मंदिर, जहां होती हैं मनोकामनाओं की पूर्ति!

उज्जैन से दिल्ली तक काल भैरव के 5 दिव्य मंदिर, जहां होती हैं मनोकामनाओं की पूर्ति!

5 Kala Bhairava Temples in India: मध्य प्रदेश के उज्जैन से लेकर वाराणसी, दिल्ली और उड़ीसा समेत काल भैरव के 5 प्रसिद्ध मंदिर हैं, जहां जाने से सुरक्षा, शांति और मनोकामनाएं पूर्ण होने का एहसास होता है.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 18 Feb 2026 03:26 PM (IST)
5 Kala Bhairava Temples in India: मध्य प्रदेश के उज्जैन से लेकर वाराणसी, दिल्ली और उड़ीसा समेत काल भैरव के 5 प्रसिद्ध मंदिर हैं, जहां जाने से सुरक्षा, शांति और मनोकामनाएं पूर्ण होने का एहसास होता है.

भारत में 5 काल भैरव मंदिर

1/5
मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित काल भैरव का मंदिर काफी प्रसिद्ध है. इस मंदिर में देवताओं को मदिरा चढ़ाने की अनोखी परंपरा को निभाया जाता है. भक्तों का मानना है कि, यहां काल भैरव की पूजा करने से सुरक्षा और मनोकामनाएं पूर्ण होती है.
मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित काल भैरव का मंदिर काफी प्रसिद्ध है. इस मंदिर में देवताओं को मदिरा चढ़ाने की अनोखी परंपरा को निभाया जाता है. भक्तों का मानना है कि, यहां काल भैरव की पूजा करने से सुरक्षा और मनोकामनाएं पूर्ण होती है.
2/5
वाराणसी शहर में स्थित काल भैरव मंदिर एक महत्वपूर्ण पूजा स्थल माना जाता है. लोग शांति, समृद्धि और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा पाने के लिए इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं. वाराणसी के केंद्र में स्थित होने की वजह से यह शहर पवित्र घाटों और मंदिरों के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र है.
वाराणसी शहर में स्थित काल भैरव मंदिर एक महत्वपूर्ण पूजा स्थल माना जाता है. लोग शांति, समृद्धि और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा पाने के लिए इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं. वाराणसी के केंद्र में स्थित होने की वजह से यह शहर पवित्र घाटों और मंदिरों के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र है.
Published at : 18 Feb 2026 03:26 PM (IST)
Tags :
Hinduism Shiv Kal Bhairav Ujjain Mahakal

धर्म फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Ramadan Start Date in India: भारत में कब शुरू होगा माह-ए-रमजान, 18 या 19 फरवरी कब दिखेगा चांद
भारत में कब शुरू होगा माह-ए-रमजान, 18 या 19 फरवरी कब दिखेगा चांद
लाइफस्टाइल
Sleep Disorder: क्या रात में बार-बार खुलती है आपकी भी नींद, जानें किन बीमारियों से बढ़ रही परेशानी?
क्या रात में बार-बार खुलती है आपकी भी नींद, जानें किन बीमारियों से बढ़ रही परेशानी?
लाइफस्टाइल
Ramadan 2026: भारत में कल से रमजान का मुकद्दस महीना शुरू ! एक क्लिक में जानें सहरी-इफ्तार का समय
भारत में कल से रमजान का मुकद्दस महीना शुरू ! एक क्लिक में जानें सहरी-इफ्तार का समय
लाइफस्टाइल
Seema Haider: सीमा हैदर को 11 महीने में हुए 2 बच्चे, इतना कम गैप बच्चों के लिए कितना खतरनाक?
सीमा हैदर को 11 महीने में हुए 2 बच्चे, इतना कम गैप बच्चों के लिए कितना खतरनाक?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi Dwarka Accident: Sahil की मां की गुहार..आरोपी के पिता​ को पुलिस क्यों नहीं कर रही गिरफ्तार?
Maharashtra Breaking: लड़की के अपहरण के बाद हिंदू संगठनों का हंगामा, हाइवे किया जाम | Baramati
Assam Elections 2026: Bhupen Borah 22 फरवरी को होंगे BJP में शामिल | Himanta Biswa Sarma
Gold-Silver Traders के लिए Big Update! MCX ने बढ़ाया Trading Time | Paisa Live
₹1.5 Lakh तक Cashless Treatment – Road Accident Victims के लिए बड़ी खबर | Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
बिहार
तेजस्वी यादव शराब पीकर जाते हैं विधानसभा? नीतीश कुमार की पार्टी बोली- 'सदन में डोलते-डोलते…'
तेजस्वी यादव शराब पीकर जाते हैं विधानसभा? नीतीश कुमार की पार्टी बोली- 'सदन में डोलते-डोलते…'
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
क्रिकेट
IND VS PAK: पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
बॉलीवुड
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दीकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर सहित कई सेलेब्स देखने पहुंचे
इंडिया
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
फूड
Apple Pesticide Removal: क्या आप भी सिर्फ धोकर खा लेते हैं सेब, जानें इस पर मौजूद पेस्टिसाइड कैसे करें साफ?
क्या आप भी सिर्फ धोकर खा लेते हैं सेब, जानें इस पर मौजूद पेस्टिसाइड कैसे करें साफ?
यूटिलिटी
जेवर एयरपोर्ट के पास खरीदना है घर तो तुरंत करें अप्लाई, इस अथॉरिटी ने निकाली बंपर स्कीम
जेवर एयरपोर्ट के पास खरीदना है घर तो तुरंत करें अप्लाई, इस अथॉरिटी ने निकाली बंपर स्कीम
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget