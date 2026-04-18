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हिंदू परंपरा के 4 दिव्य रक्षक, जो आज भी चुपचाप लोगों की सुरक्षा करते हैं! देखें फोटो
क्या आपने कभी सोचा है कि, आपके घर, गांव और जमीन की रक्षा करने वाले अदृश्य संरक्षक कौन हैं? कुलदेवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता और क्षेत्रपाल की परंपरा आज भी क्यों जीवित हैं?
हिंदू परंपरा के 4 दिव्य रक्षक
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion