हिंदू परंपरा के 4 दिव्य रक्षक, जो आज भी चुपचाप लोगों की सुरक्षा करते हैं! देखें फोटो

कई हिंदू घरों में दिन की पहली प्रार्थना एक ऐसे नाम के साथ की जाती है, जिसे बाहरी लोग शायद ही पहचानें. यह कोई प्रसिद्ध देवता नहीं होता जिसकी पूजा मंदिरों और शास्त्रों में बताई गई हो. दरअसल ये परिवार के साथ गहराई से जुड़े संरक्षक होते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि, वे सदियों से पीढ़ियों की रक्षा करते आ रहे हैं.