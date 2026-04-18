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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्महिंदू परंपरा के 4 दिव्य रक्षक, जो आज भी चुपचाप लोगों की सुरक्षा करते हैं! देखें फोटो

हिंदू परंपरा के 4 दिव्य रक्षक, जो आज भी चुपचाप लोगों की सुरक्षा करते हैं! देखें फोटो

क्या आपने कभी सोचा है कि, आपके घर, गांव और जमीन की रक्षा करने वाले अदृश्य संरक्षक कौन हैं? कुलदेवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता और क्षेत्रपाल की परंपरा आज भी क्यों जीवित हैं?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 18 Apr 2026 08:44 AM (IST)
क्या आपने कभी सोचा है कि, आपके घर, गांव और जमीन की रक्षा करने वाले अदृश्य संरक्षक कौन हैं? कुलदेवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता और क्षेत्रपाल की परंपरा आज भी क्यों जीवित हैं?

हिंदू परंपरा के 4 दिव्य रक्षक

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कई हिंदू घरों में दिन की पहली प्रार्थना एक ऐसे नाम के साथ की जाती है, जिसे बाहरी लोग शायद ही पहचानें. यह कोई प्रसिद्ध देवता नहीं होता जिसकी पूजा मंदिरों और शास्त्रों में बताई गई हो. दरअसल ये परिवार के साथ गहराई से जुड़े संरक्षक होते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि, वे सदियों से पीढ़ियों की रक्षा करते आ रहे हैं.
कई हिंदू घरों में दिन की पहली प्रार्थना एक ऐसे नाम के साथ की जाती है, जिसे बाहरी लोग शायद ही पहचानें. यह कोई प्रसिद्ध देवता नहीं होता जिसकी पूजा मंदिरों और शास्त्रों में बताई गई हो. दरअसल ये परिवार के साथ गहराई से जुड़े संरक्षक होते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि, वे सदियों से पीढ़ियों की रक्षा करते आ रहे हैं.
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इस प्राचीन प्रणाली में परिवार, आत्मा, गांव और यहां तक कि जमीन के संरक्षक भी शामिल हैं. ये दिव्य रक्षक चुपचाप लाखों लोगों के आध्यात्मिक जीवन को आकार देने का काम करते हैं. लेकिन ये पवित्र संरक्षक कौन हैं? और आज भी इनका महत्व इतना क्यों प्रासंगिक (Relevant) है?
इस प्राचीन प्रणाली में परिवार, आत्मा, गांव और यहां तक कि जमीन के संरक्षक भी शामिल हैं. ये दिव्य रक्षक चुपचाप लाखों लोगों के आध्यात्मिक जीवन को आकार देने का काम करते हैं. लेकिन ये पवित्र संरक्षक कौन हैं? और आज भी इनका महत्व इतना क्यों प्रासंगिक (Relevant) है?
Published at : 18 Apr 2026 08:44 AM (IST)
Tags :
God Hinduism Guardians Kuldevta

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