लाहौर में राम पुत्र लव का 1000 साल पुराना मंदिर, पाकिस्तान सरकार ने कराया जीर्णोद्धार! देखें फोटो?

भगवान राम के पुत्रों में से एक को समर्पित मंदिर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, जिसे लोह मंदिर के नाम से जाना जाता है. यह ऐतिहासिक धरोहर लाहौर किले में स्थित है, जिसे पूरी तरह से जीर्णोद्धार (renovation) करने के साथ पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है.