लाहौर में राम पुत्र लव का 1000 साल पुराना मंदिर, पाकिस्तान सरकार ने कराया जीर्णोद्धार! देखें फोटो?

लाहौर में राम पुत्र लव का 1000 साल पुराना मंदिर, पाकिस्तान सरकार ने कराया जीर्णोद्धार! देखें फोटो?

Loh Temple in Pakistan: भगवान राम के बड़े पुत्र लव को समर्पित लोह मंदिर जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लाहौर किले में स्थित है. बीते दिन WCLA ने मंदिर का जीर्णोद्धार कर लोगों के लिए खोल दिया है.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 29 Jan 2026 10:46 AM (IST)
Loh Temple in Pakistan: भगवान राम के बड़े पुत्र लव को समर्पित लोह मंदिर जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लाहौर किले में स्थित है. बीते दिन WCLA ने मंदिर का जीर्णोद्धार कर लोगों के लिए खोल दिया है.

पाकिस्तान में भगवान लव को लोह मंदिर

1/5
भगवान राम के पुत्रों में से एक को समर्पित मंदिर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, जिसे लोह मंदिर के नाम से जाना जाता है. यह ऐतिहासिक धरोहर लाहौर किले में स्थित है, जिसे पूरी तरह से जीर्णोद्धार (renovation) करने के साथ पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है.
भगवान राम के पुत्रों में से एक को समर्पित मंदिर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, जिसे लोह मंदिर के नाम से जाना जाता है. यह ऐतिहासिक धरोहर लाहौर किले में स्थित है, जिसे पूरी तरह से जीर्णोद्धार (renovation) करने के साथ पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है.
2/5
World city Lahore authority (WCLA) ने बीते दिन मंगलवार को कल्चरल सर्विस पाकिस्तान के सहयोग से  दो अन्य स्मारकों सिख काल के हमाम और महाराजा रणजीत सिंह के अथदरा मंडप के साथ-साथ लोह मंदिर के जीर्णोद्धार का काम पूरा कर लिया है.
World city Lahore authority (WCLA) ने बीते दिन मंगलवार को कल्चरल सर्विस पाकिस्तान के सहयोग से  दो अन्य स्मारकों सिख काल के हमाम और महाराजा रणजीत सिंह के अथदरा मंडप के साथ-साथ लोह मंदिर के जीर्णोद्धार का काम पूरा कर लिया है.
Published at : 29 Jan 2026 10:46 AM (IST)
Hinduism Lahore Lord Rama Pakistan TEMPLE

