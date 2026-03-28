हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीरिलेशनशिपLove Hormone Oxytocin Nasal Spray: क्या लव हार्मोन का नेजल स्प्रे लेकर जिंदगी को बना सकते हैं रोमांटिक, जानें स्टडी में क्या आया सामने?

Love Hormone Oxytocin Nasal Spray: क्या लव हार्मोन का नेजल स्प्रे लेकर जिंदगी को बना सकते हैं रोमांटिक, जानें स्टडी में क्या आया सामने?

Love Hormone Oxytocin Nasal Spray : हाल ही में कुछ स्टडीज में यह जानने की कोशिश की गई कि क्या ऑक्सीटोसिन को दवा या नेजल स्प्रे के रूप में लेकर रिश्तों को बेहतर बनाया जा सकता है.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 28 Mar 2026 06:44 PM (IST)
Love Hormone Oxytocin Nasal Spray : हाल ही में कुछ स्टडीज में यह जानने की कोशिश की गई कि क्या ऑक्सीटोसिन को दवा या नेजल स्प्रे के रूप में लेकर रिश्तों को बेहतर बनाया जा सकता है.

Love Hormone Oxytocin Nasal Spray: प्यार और रिश्तों को लेकर वैज्ञानिक काफी समय से रिसर्च करते आ रहे हैं. अक्सर आपने सुना होगा कि प्यार सिर्फ दिल से नहीं, बल्कि दिमाग और हार्मोन से भी जुड़ा होता है. इसी में एक खास हार्मोनऑक्सीटोसिन है, जिसे लव हार्मोन कहा जाता है. हाल ही में कुछ स्टडीज में यह जानने की कोशिश की गई कि क्या ऑक्सीटोसिन को दवा या नेजल स्प्रे के रूप में लेकर रिश्तों को बेहतर बनाया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि क्या लव हार्मोन का नेजल स्प्रे लेकर जिंदगी को रोमांटिक बना सकते हैं.

1/6
जब कोई व्यक्ति प्यार में होता है, तो शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता है. यह हार्मोन लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है. इससे इमोशनल जुड़ाव और भरोसा बढ़ता है. इसी वजह से इसे लव हार्मोन कहा जाता है.
जब कोई व्यक्ति प्यार में होता है, तो शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता है. यह हार्मोन लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है. इससे इमोशनल जुड़ाव और भरोसा बढ़ता है. इसी वजह से इसे लव हार्मोन कहा जाता है.
2/6
एक रिसर्च में कुछ शादीशुदा पुरुषों को दो ग्रुप में बांटा गया. एक ग्रुप को ऑक्सीटोसिन दिया गया और दूसरे को फर्जी दवा दी गई. इसके बाद उनकी मुलाकात एक आकर्षक महिला से कराई गई.
एक रिसर्च में कुछ शादीशुदा पुरुषों को दो ग्रुप में बांटा गया. एक ग्रुप को ऑक्सीटोसिन दिया गया और दूसरे को फर्जी दवा दी गई. इसके बाद उनकी मुलाकात एक आकर्षक महिला से कराई गई.
Published at : 28 Mar 2026 06:44 PM (IST)
Tags :
Relationship Tips Oxytocin Hormone Love Hormone Oxytocin Nasal Spray

रिलेशनशिप फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Kamada Ekadashi 2026: कामदा एकादशी 29 मार्च को, इतनी बजे से रहेगा पूजा मुहूर्त, कब करें व्रत पारण जानें
कामदा एकादशी 29 मार्च को, इतनी बजे से रहेगा पूजा मुहूर्त, कब करें व्रत पारण जानें
लाइफस्टाइल
Covid Vaccine Side Effects: अब मेडिकल रिकॉर्ड में दर्ज होंगी कोविड वैक्सीन से होने वाली दिक्कतें? इस देश ने बना लिया प्लान
अब मेडिकल रिकॉर्ड में दर्ज होंगी कोविड वैक्सीन से होने वाली दिक्कतें? इस देश ने बना लिया प्लान
लाइफस्टाइल
महाकालेश्वर मंदिर यात्रा: भस्म आरती से लेकर दर्शन तक, उज्जैन में 2-3 दिन में कैसे करें प्लान?
महाकालेश्वर मंदिर यात्रा: भस्म आरती से लेकर दर्शन तक, उज्जैन में 2-3 दिन में कैसे करें प्लान?
लाइफस्टाइल
New Covid Variant: 75 म्यूटेशन के साथ आया कोरोना का नया वैरिएंट, जानें इससे डरने की जरूरत कितनी?
75 म्यूटेशन के साथ आया कोरोना का नया वैरिएंट, जानें इससे डरने की जरूरत कितनी?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Khabar Filmy Hain: सारा-ईरान की केमिस्ट्री के पीछे का 'परफेक्ट' सच | Bollywood Masala
Jewar Airport Inauguration: UP में विकास की 'मेगा उड़ान'! जेवर एयरपोर्ट शुरू, PM Modi ने क्या कहा?
Noida International Airport: हाई-टेक कनेक्टिविटी से ट्रैफिक का टेंशन खत्म! | Noida Airport | CM Yogi
Iran Israel America War: दुश्मन के लिए काल! उड़ता हुआ पावर स्टेशन है अमेरिका का KC-46 विमान!
Iran Israel America War: IDF चीफ की चेतावनी, ‘ढह जाएगी सेना!’ 10 बड़े Red Flags! | Donald Trump

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप के करीबी बनने चले शहबाज-मुनीर, अमेरिका ने दिया ऐसा झटका, जिंदगी भर रहेगा याद, US कांग्रेस ने जारी कर दी रिपोर्ट
ट्रंप के करीबी बनने चले शहबाज-मुनीर, अमेरिका ने दिया ऐसा झटका, जिंदगी भर रहेगा याद!
बिहार
'निशांत के हाथ में...', JDU नेता का बड़ा बयान, बिहार के अगले मुख्यमंत्री पर भी कह दी बड़ी बात
'निशांत के हाथ में...', JDU नेता का बड़ा बयान, बिहार के अगले मुख्यमंत्री पर भी कह दी बड़ी बात
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह का भौकाल, शाहरुख- प्रभास को पछाड़ा! 3000 करोड़ क्लब में हुए शामिल
बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह का भौकाल, शाहरुख- प्रभास को पछाड़ा! 3000 करोड़ क्लब में हुए शामिल
विश्व
ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में कितने का मिल रहा LPG सिलेंडर? कीमत जान रह जाएंगे हैरान, सिर्फ इतने दिनों का बचा स्टॉक
पाकिस्तान में कितने का मिल रहा LPG सिलेंडर? कीमत जान रह जाएंगे हैरान, सिर्फ इतने दिनों का बचा स्टॉक
क्रिकेट
आकिब नबी डार से प्रशांत वीर तक, IPL 2026 में स्टार बन सकते हैं 7 युवा खिलाड़ी; देखें लिस्ट
आकिब नबी डार से प्रशांत वीर तक, IPL 2026 में स्टार बन सकते हैं 7 युवा खिलाड़ी; देखें लिस्ट
इंडिया
बंगाल चुनाव: ममता बनर्जी के खिलाफ BJP की चार्जशीट, अमित शाह बोले- ये TMC के 15 साल का काला चिट्ठा
बंगाल चुनाव: ममता बनर्जी के खिलाफ BJP की चार्जशीट, अमित शाह बोले- ये TMC के 15 साल का काला चिट्ठा
शिक्षा
CUET UG 2026: कब होगी CUET UG परीक्षा? जानें इसकी तैयारी का पूरा प्लान
कब होगी CUET UG परीक्षा? जानें इसकी तैयारी का पूरा प्लान
एग्रीकल्चर
कम लागत में ज्यादा मुनाफा, ये 3 फसलें बदल सकती हैं किसानों की किस्मत
कम लागत में ज्यादा मुनाफा, ये 3 फसलें बदल सकती हैं किसानों की किस्मत
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Embed widget