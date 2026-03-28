जब कोई व्यक्ति प्यार में होता है, तो शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता है. यह हार्मोन लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है. इससे इमोशनल जुड़ाव और भरोसा बढ़ता है. इसी वजह से इसे लव हार्मोन कहा जाता है.