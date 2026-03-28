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Love Hormone Oxytocin Nasal Spray: क्या लव हार्मोन का नेजल स्प्रे लेकर जिंदगी को बना सकते हैं रोमांटिक, जानें स्टडी में क्या आया सामने?
Love Hormone Oxytocin Nasal Spray : हाल ही में कुछ स्टडीज में यह जानने की कोशिश की गई कि क्या ऑक्सीटोसिन को दवा या नेजल स्प्रे के रूप में लेकर रिश्तों को बेहतर बनाया जा सकता है.
Love Hormone Oxytocin Nasal Spray: प्यार और रिश्तों को लेकर वैज्ञानिक काफी समय से रिसर्च करते आ रहे हैं. अक्सर आपने सुना होगा कि प्यार सिर्फ दिल से नहीं, बल्कि दिमाग और हार्मोन से भी जुड़ा होता है. इसी में एक खास हार्मोनऑक्सीटोसिन है, जिसे लव हार्मोन कहा जाता है. हाल ही में कुछ स्टडीज में यह जानने की कोशिश की गई कि क्या ऑक्सीटोसिन को दवा या नेजल स्प्रे के रूप में लेकर रिश्तों को बेहतर बनाया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि क्या लव हार्मोन का नेजल स्प्रे लेकर जिंदगी को रोमांटिक बना सकते हैं.
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Published at : 28 Mar 2026 06:44 PM (IST)
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