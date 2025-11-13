रश्मिका का मानना है कि सिर्फ वर्कआउट से फिटनेस पूरी नहीं होती, उसके साथ सही खानपान और हाइड्रेशन भी जरूरी है. वे दिन की शुरुआत एक बड़े गिलास पानी से करती हैं, जिसमें कभी-कभी एप्पल साइडर विनेगर मिलाती हैं ताकि मेटाबॉलिज्म तेज रहे. उनका डाइट पैटर्न ज्यादातर वेजिटेरियन और एगेटेरियन है. वे उन चीजों से दूर रहती हैं जिनसे उन्हें एलर्जी है जैसे टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा और आलू.