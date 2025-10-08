हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Political Journey Of Rahul Gandhi: बचपन में कैसे दिखते थे राहुल गांधी? देख लें ये 10 तस्वीरें

Political Journey Of Rahul Gandhi: बचपन में कैसे दिखते थे राहुल गांधी? देख लें ये 10 तस्वीरें

Rahul Gandhi : राहुल गांधी का नाम सबसे मजबूत राजनेताओं में लिया जाता है. वर्तमान में रायबरेली सीट से सांसद राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं. चलिए आपको इनके कुछ तस्वीर दिखाते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 08 Oct 2025 10:48 AM (IST)
Rahul Gandhi : राहुल गांधी का नाम सबसे मजबूत राजनेताओं में लिया जाता है. वर्तमान में रायबरेली सीट से सांसद राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं. चलिए आपको इनके कुछ तस्वीर दिखाते हैं.

भारतीय राजनीति में राहुल गांधी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है. रायबरेली से सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. चलिए आज हम आपको उनके बचपन की कुछ अच्छी तस्वीरें दिखाते हैं.

1/9
राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में हुआ. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के परिवार में जन्मे राहुल गांधी ने अपना बचपन देश के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार में बिताया.
राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में हुआ. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के परिवार में जन्मे राहुल गांधी ने अपना बचपन देश के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार में बिताया.
2/9
अगर शिक्षा की बात करें तो उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली और देहरादून से की. इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे अमेरिका और इंग्लैंड के कई प्रतिष्ठित संस्थानों में गए.
अगर शिक्षा की बात करें तो उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली और देहरादून से की. इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे अमेरिका और इंग्लैंड के कई प्रतिष्ठित संस्थानों में गए.
3/9
बताया जाता है कि राहुल गांधी बचपन में दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बहुत करीब थे. इंदिरा गांधी के साथ इनके कई फोटो सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाते हैं.
बताया जाता है कि राहुल गांधी बचपन में दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बहुत करीब थे. इंदिरा गांधी के साथ इनके कई फोटो सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाते हैं.
4/9
उन्होंने अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बहुत करीब से देखा. उनके प्रधानमंत्री बनने तक राहुल गांधी के जीवन में कई तरह के बदलाव आ चुके थे.
उन्होंने अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बहुत करीब से देखा. उनके प्रधानमंत्री बनने तक राहुल गांधी के जीवन में कई तरह के बदलाव आ चुके थे.
5/9
जब राजीव गांधी की हत्या हुई उस समय राहुल गांधी की उम्र 21 वर्ष के आसपास थी. वह उनके जिंदगी के सबसे कठिन दौर में से एक रहा है.
जब राजीव गांधी की हत्या हुई उस समय राहुल गांधी की उम्र 21 वर्ष के आसपास थी. वह उनके जिंदगी के सबसे कठिन दौर में से एक रहा है.
6/9
राहुल गांधी ने हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम किया.
राहुल गांधी ने हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम किया.
7/9
2004 में राहुल गांधी ने पहली बार अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. इस तरह राहुल गांधी का राजनीतिक अध्याय शुरू हुआ.
2004 में राहुल गांधी ने पहली बार अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. इस तरह राहुल गांधी का राजनीतिक अध्याय शुरू हुआ.
8/9
समय के साथ राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी में कई जिम्मेदारियां मिलीं. वे पार्टी के उपाध्यक्ष और फिर अध्यक्ष भी बने. वर्तमान में सांसद हैं, लेकिन पूरी पार्टी का कार्यभार संभाल रखा है.
समय के साथ राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी में कई जिम्मेदारियां मिलीं. वे पार्टी के उपाध्यक्ष और फिर अध्यक्ष भी बने. वर्तमान में सांसद हैं, लेकिन पूरी पार्टी का कार्यभार संभाल रखा है.
9/9
आज राहुल गांधी भारतीय राजनीति की एक बड़ी शख्सियत हैं. वे विपक्ष के मजबूत नेता के रूप में देखे जाते हैं और लगातार जनता के मुद्दों को उठाते हैं.
आज राहुल गांधी भारतीय राजनीति की एक बड़ी शख्सियत हैं. वे विपक्ष के मजबूत नेता के रूप में देखे जाते हैं और लगातार जनता के मुद्दों को उठाते हैं.
Published at : 08 Oct 2025 10:48 AM (IST)
Indian National Congress RAHUL GANDHI Indian National Congress Leadership

