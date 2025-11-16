हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलPrithvi Shaw Girlfriend: चांद-सी खूबसूरत हैं पृथ्वी शॉ की गर्लफ्रेंड, एक बार देखेंगे तो नहीं हटा पाएंगे नजर

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 16 Nov 2025 10:34 AM (IST)
क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और सोशल मीडिया स्टार आकृति अग्रवाल को लेकर डेटिंग की चर्चाएं फिर तेज हो गई हैं. दोनों को कई बार साथ स्पॉट किए जाने के बाद अब फैंस इन्हें रूमर्ड कपल मानने लगे हैं. सोशल मीडिया पर उनकी साथ में दिखती बॉन्डिंग, मैचिंग आउटफिट्स और हालिया पब्लिक अपीयरेंस ने अफवाहों को और हवा दे दी है, जिससे दोनों की रिलेशनशिप को लेकर चर्चा लगातार ट्रेंड कर रही है. चलिए आपको अंकिता के बारे में बताते हैं.

आकृति सोशल मीडिया पर पहले से ही काफी लोकप्रिय हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 3. मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और अब वे फिल्मी दुनिया में कदम रखने जा रही हैं. उनकी आने वाली फिल्म त्रिमुखा को लेकर फैंस में उत्सुकता देखने को मिल रही है.
आकृति सोशल मीडिया पर पहले से ही काफी लोकप्रिय हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 3. मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और अब वे फिल्मी दुनिया में कदम रखने जा रही हैं. उनकी आने वाली फिल्म त्रिमुखा को लेकर फैंस में उत्सुकता देखने को मिल रही है.
इंस्टाग्राम के साथ-साथ आकृति का यूट्यूब चैनल भी काफी सक्रिय है. उनके चैनल पर 70 हजार से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और उनके वीडियो अक्सर ट्रेंड में रहते हैं, जिससे युवाओं में उनकी पहचान और भी मजबूत हुई है.
इंस्टाग्राम के साथ-साथ आकृति का यूट्यूब चैनल भी काफी सक्रिय है. उनके चैनल पर 70 हजार से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और उनके वीडियो अक्सर ट्रेंड में रहते हैं, जिससे युवाओं में उनकी पहचान और भी मजबूत हुई है.
पृथ्वी शॉ के साथ वायरल हुए आउटिंग में दोनों की ब्लैक आउटफिट में मैचिंग लुक ने फैंस का ध्यान खींचा. लोग इसे कपल कोऑर्डिनेशन बताते हुए सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.
पृथ्वी शॉ के साथ वायरल हुए आउटिंग में दोनों की ब्लैक आउटफिट में मैचिंग लुक ने फैंस का ध्यान खींचा. लोग इसे कपल कोऑर्डिनेशन बताते हुए सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.
निधि ने अपने स्कूल के दिनों से ही परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए जुनून दिखाया. महाराष्ट्र के नासिक में पढ़ाई करते हुए उन्होंने कई डांस प्रतियोगिताएं जीतीं और शुरू से ही प्रदर्शन कला में अपनी पहचान बनाई.
निधि ने अपने स्कूल के दिनों से ही परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए जुनून दिखाया. महाराष्ट्र के नासिक में पढ़ाई करते हुए उन्होंने कई डांस प्रतियोगिताएं जीतीं और शुरू से ही प्रदर्शन कला में अपनी पहचान बनाई.
निधि ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद सीधे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ओर रुख किया. टीवी शो CID जैसे बड़े कार्यक्रमों में काम करके उन्होंने शुरुआत की और अपनी एक्टिंग स्किल्स निखारीं.
निधि ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद सीधे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ओर रुख किया. टीवी शो CID जैसे बड़े कार्यक्रमों में काम करके उन्होंने शुरुआत की और अपनी एक्टिंग स्किल्स निखारीं.
धीरे-धीरे उन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग दोनों में खुद को मजबूत किया और 2019 में रिलीज हुए पंजाबी गाने जट्टा कोका से उनकी किस्मत चमक गई. यह गाना उन्हें सीधे चर्चा के केंद्र में ले आया.
धीरे-धीरे उन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग दोनों में खुद को मजबूत किया और 2019 में रिलीज हुए पंजाबी गाने जट्टा कोका से उनकी किस्मत चमक गई. यह गाना उन्हें सीधे चर्चा के केंद्र में ले आया.
इसके बाद उन्होंने याद करके (2019) और सोने दी डब्बी (2020) जैसे गानों में भी काम किया, जिससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ी और उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी मजबूत जगह बना ली.
इसके बाद उन्होंने याद करके (2019) और सोने दी डब्बी (2020) जैसे गानों में भी काम किया, जिससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ी और उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी मजबूत जगह बना ली.
Published at : 16 Nov 2025 10:34 AM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

