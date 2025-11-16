एक्सप्लोरर
Prithvi Shaw Girlfriend: चांद-सी खूबसूरत हैं पृथ्वी शॉ की गर्लफ्रेंड, एक बार देखेंगे तो नहीं हटा पाएंगे नजर
AKRITI AGARWAL: पृथ्वी शॉ की डेटिंग की खबरें लगातार सोशल मीडिया पर छाई रहती है. चलिए आपको उनके रूमर्ड गर्लफ्रेंड आकृति अग्रवाल के बारे में बताते हैं, जिनकी खूबसूरती देखते बनती है.
क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और सोशल मीडिया स्टार आकृति अग्रवाल को लेकर डेटिंग की चर्चाएं फिर तेज हो गई हैं. दोनों को कई बार साथ स्पॉट किए जाने के बाद अब फैंस इन्हें रूमर्ड कपल मानने लगे हैं. सोशल मीडिया पर उनकी साथ में दिखती बॉन्डिंग, मैचिंग आउटफिट्स और हालिया पब्लिक अपीयरेंस ने अफवाहों को और हवा दे दी है, जिससे दोनों की रिलेशनशिप को लेकर चर्चा लगातार ट्रेंड कर रही है. चलिए आपको अंकिता के बारे में बताते हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 16 Nov 2025 10:34 AM (IST)
लाइफस्टाइल
7 Photos
चांद-सी खूबसूरत हैं पृथ्वी शॉ की गर्लफ्रेंड, एक बार देखेंगे तो नहीं हटा पाएंगे नजर
लाइफस्टाइल
7 Photos
एक महीने तक रोज भिंडी और नींबू का पानी पीने से क्या होगा? जानें 6 हैरान करने वाले फायदे
लाइफस्टाइल
6 Photos
असली और नकली पुखराज रत्न की पहचान कैसे करें? जानिए धारण करने से पहले ध्यान रखने योग्य नियम
लाइफस्टाइल
6 Photos
क्या आपको भी गैस की वजह से सीने में होता है दर्द? एक्सपर्ट्स से जानें कारण और बचने के 5 देसी तरीके
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
विश्व
भूकंप के झटकों से फिर कांपी धरती, दहशत में लोग, जानें ताजा अपडेट
क्रिकेट
अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
बॉलीवुड
पॉकेट में हाथ डाले दिखा सलमान खान का स्वैग, एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए दबंग खान
Advertisement
लाइफस्टाइल
7 Photos
चांद-सी खूबसूरत हैं पृथ्वी शॉ की गर्लफ्रेंड, एक बार देखेंगे तो नहीं हटा पाएंगे नजर
लाइफस्टाइल
7 Photos
एक महीने तक रोज भिंडी और नींबू का पानी पीने से क्या होगा? जानें 6 हैरान करने वाले फायदे
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion