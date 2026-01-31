आम आदमी भी दिख सकता है रॉयल, बस अपनाएं कम बजट में ये 5 आदतें

रॉयल दिखने के लिए महंगे ब्रांड पहनना जरूरी नहीं है. सबसे जरूरी बात यह है कि आपके कपड़े साफ, प्रेस किए हुए और आपके शरीर के हिसाब से फिट हो, सफेद, काला, नीला और भूरे जैसे सादे रंग हमेशा अच्छे लगते हैं. बहुत ज्यादा डिजाइन या भड़कीले कपड़ों से बचें. जब कपड़े सही फिट में होते हैं, तो इंसान अपने आप स्मार्ट और अमीर दिखने लगता है.