इस बार की दिवाली बनाएं और भी रंगीन, अपनाएं ये लेटेस्ट रंगोली डिजाइन

इस बार की दिवाली पर अगर आप पर्यावरण के साथ सुंदरता भी जोड़ना चाहते हैं, तो फूलों के रंग की होली बना सकते हैं. गंदे, गुलाब और चमेली के फूलों से बनी ये रंगोली घर में प्राकृतिक खुशबू और सुकून दोनों फैलाती है. गोल आकार या मोर और कमल जैसे पारंपरिक डिजाइन में फूल की पंखुड़ियां लगाकर आप इस दिवाली मेहमानों का स्वागत खास अंदाज में कर सकते हैं.