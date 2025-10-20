हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इस बार की दिवाली बनाएं और भी रंगीन, अपनाएं ये लेटेस्ट रंगोली डिजाइन

इस बार की दिवाली बनाएं और भी रंगीन, अपनाएं ये लेटेस्ट रंगोली डिजाइन

त्योहार पर घरों की रौनक बढ़ाने के लिए रंगोली बनाना एक अहम परंपरा मानी जाती है. रंगोली न सिर्फ घर को खूबसूरत बनाती है, बल्कि यह शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 20 Oct 2025 07:06 AM (IST)
त्योहार पर घरों की रौनक बढ़ाने के लिए रंगोली बनाना एक अहम परंपरा मानी जाती है. रंगोली न सिर्फ घर को खूबसूरत बनाती है, बल्कि यह शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है.

दिवाली का त्योहार आज मनाया जाएगा. हर साल की तरह इस साल भी लोग अपने घर को सजाने-संवारने की तैयारी में लगे हैं. त्योहार पर घरों की रौनक बढ़ाने के लिए रंगोली बनाना एक अहम परंपरा मानी जाती है. रंगोली न सिर्फ घर को खूबसूरत बनाती है, बल्कि यह शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है. इस बार दिवाली पर आप भी चाहे तो कुछ नए और ट्रेंडी रंगोली डिजाइन बनाकर अपने घर को आकर्षक बना सकते हैं.

इस बार की दिवाली पर अगर आप पर्यावरण के साथ सुंदरता भी जोड़ना चाहते हैं, तो फूलों के रंग की होली बना सकते हैं. गंदे, गुलाब और चमेली के फूलों से बनी ये रंगोली घर में प्राकृतिक खुशबू और सुकून दोनों फैलाती है. गोल आकार या मोर और कमल जैसे पारंपरिक डिजाइन में फूल की पंखुड़ियां लगाकर आप इस दिवाली मेहमानों का स्वागत खास अंदाज में कर सकते हैं.
इस बार की दिवाली पर अगर आप पर्यावरण के साथ सुंदरता भी जोड़ना चाहते हैं, तो फूलों के रंग की होली बना सकते हैं. गंदे, गुलाब और चमेली के फूलों से बनी ये रंगोली घर में प्राकृतिक खुशबू और सुकून दोनों फैलाती है. गोल आकार या मोर और कमल जैसे पारंपरिक डिजाइन में फूल की पंखुड़ियां लगाकर आप इस दिवाली मेहमानों का स्वागत खास अंदाज में कर सकते हैं.
वहीं दिवाली और दिए का रिश्ता भी बहुत पुराना माना जाता है. ऐसे में दियों से सजी रंगोली आपके घर को रोशनी और सकारात्मक से भर देगी. आप स्वास्तिक, ओम या कमल के डिजाइन बनाकर उसके चारों ओर छोटे-छोटे दिए रख सकते हैं. जब यह दिए चलेंगे तो इनकी चमक आपके घर को एक अलग ही लुक देगी.
वहीं दिवाली और दिए का रिश्ता भी बहुत पुराना माना जाता है. ऐसे में दियों से सजी रंगोली आपके घर को रोशनी और सकारात्मक से भर देगी. आप स्वास्तिक, ओम या कमल के डिजाइन बनाकर उसके चारों ओर छोटे-छोटे दिए रख सकते हैं. जब यह दिए चलेंगे तो इनकी चमक आपके घर को एक अलग ही लुक देगी.
अगर आप भी बिल्कुल सिंपल रंगोली बनाना चाहते हैं तो ज्योमैट्रिक डिजाइन वाली रंगोली बना सकते हैं. त्रिकोण, वर्ग और सीधी रेखाओं से बनी, डिजाइन देखने में सिंपल लेकिन बहुत स्टाइलिश लगती है. इसमें लाल, सुनहरा या नीला, सफेद जैसे कॉन्ट्रास्ट रंगों का इस्तेमाल कर आप इसे एक मॉडर्न लुक दे सकते हैं.
अगर आप भी बिल्कुल सिंपल रंगोली बनाना चाहते हैं तो ज्योमैट्रिक डिजाइन वाली रंगोली बना सकते हैं. त्रिकोण, वर्ग और सीधी रेखाओं से बनी, डिजाइन देखने में सिंपल लेकिन बहुत स्टाइलिश लगती है. इसमें लाल, सुनहरा या नीला, सफेद जैसे कॉन्ट्रास्ट रंगों का इस्तेमाल कर आप इसे एक मॉडर्न लुक दे सकते हैं.
वहीं इस दिवाली पर आप मोर थीम वाली रंगोली भी बना सकते हैं. मोर के पंखों से प्रेरित यह रंगोली डिजाइन दिवाली पर आपके घर को शाही लुक देगी.
वहीं इस दिवाली पर आप मोर थीम वाली रंगोली भी बना सकते हैं. मोर के पंखों से प्रेरित यह रंगोली डिजाइन दिवाली पर आपके घर को शाही लुक देगी.
अगर आप अपनी रंगोली में थोड़ा ग्लैम जोड़ चाहते हैं तो ग्लिटर और रंगीन पत्थरों का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस डिजाइन को पूरा करने के बाद आप उस पर हल्का ग्लिटर छिड़क दें और छोटे स्टोन या बीट्स लगा लें. यह डिजाइन आपकी रंगोली को चमकदार बना देगी, जो दिए की रोशनी में और भी खूबसूरत लगेंगे.
अगर आप अपनी रंगोली में थोड़ा ग्लैम जोड़ चाहते हैं तो ग्लिटर और रंगीन पत्थरों का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस डिजाइन को पूरा करने के बाद आप उस पर हल्का ग्लिटर छिड़क दें और छोटे स्टोन या बीट्स लगा लें. यह डिजाइन आपकी रंगोली को चमकदार बना देगी, जो दिए की रोशनी में और भी खूबसूरत लगेंगे.
वहीं आजकल 3D रंगोली का ट्रेंड भी चल रहा है. इसमें शेडिंग और कॉन्ट्रास्ट कलर्स से डिजाइन को भर जाता है, जिससे यह देखने में 3D लगती है. वहीं कुछ लोग अपने नाम के शुरुआती अक्सर या परिवार के प्रतीक चिन्ह जोड़कर पर्सनलाइज्ड रंगोली बना रहे हैं.
वहीं आजकल 3D रंगोली का ट्रेंड भी चल रहा है. इसमें शेडिंग और कॉन्ट्रास्ट कलर्स से डिजाइन को भर जाता है, जिससे यह देखने में 3D लगती है. वहीं कुछ लोग अपने नाम के शुरुआती अक्सर या परिवार के प्रतीक चिन्ह जोड़कर पर्सनलाइज्ड रंगोली बना रहे हैं.
इसके अलावा इस बार आप पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए चावल, आटा, हल्दी और फूलों की पंखुड़ियां से भी नेचुरल रंगोली बना सकते हैं. इससे न तो प्रदूषण होगा और नहीं प्लास्टिक जैसी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा.
इसके अलावा इस बार आप पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए चावल, आटा, हल्दी और फूलों की पंखुड़ियां से भी नेचुरल रंगोली बना सकते हैं. इससे न तो प्रदूषण होगा और नहीं प्लास्टिक जैसी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा.
Published at : 20 Oct 2025 07:06 AM (IST)
Diwali Rangoli Designs Rangoli Ideas 2025 Flower Rangoli Design Diya Rangoli Patterns

Photo Gallery

Embed widget