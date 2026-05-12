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Kumar Vishwas Luxury House: किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं कुमार विश्वास का घर, 60 फीट लंबी पेंटिंग और सैलून देख उड़ेंगे होश
Kumar Vishwas Noida Bungalow: कुमार विश्वास अपने शायरियों और कविताओं के लिए काफी फेमस है. चलिए आज हम आपको बताते हैं कि उनका घर कैसा है, जहां वो शांति से समय बिताते हैं.
डॉ. कुमार विश्वास हिंदी कविता की दुनिया का बड़ा नाम हैं. कवि सम्मेलनों से लेकर टीवी डिबेट और राजनीतिक टिप्पणियों तक, उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है. लेकिन मंच की चमक से दूर वह अपने आलीशान नोएडा वाले घर में सुकून भरा समय बिताना पसंद करते हैं.
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Published at : 12 May 2026 01:28 PM (IST)
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