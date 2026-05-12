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Kumar Vishwas Luxury House: किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं कुमार विश्वास का घर, 60 फीट लंबी पेंटिंग और सैलून देख उड़ेंगे होश

Kumar Vishwas Noida Bungalow: कुमार विश्वास अपने शायरियों और कविताओं के लिए काफी फेमस है. चलिए आज हम आपको बताते हैं कि उनका घर कैसा है, जहां वो शांति से समय बिताते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 12 May 2026 01:28 PM (IST)
Kumar Vishwas Noida Bungalow: कुमार विश्वास अपने शायरियों और कविताओं के लिए काफी फेमस है. चलिए आज हम आपको बताते हैं कि उनका घर कैसा है, जहां वो शांति से समय बिताते हैं.

डॉ. कुमार विश्वास हिंदी कविता की दुनिया का बड़ा नाम हैं. कवि सम्मेलनों से लेकर टीवी डिबेट और राजनीतिक टिप्पणियों तक, उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है. लेकिन मंच की चमक से दूर वह अपने आलीशान नोएडा वाले घर में सुकून भरा समय बिताना पसंद करते हैं.

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हाल ही में कुमार विश्वास ने Curly Tales को अपने शानदार बंगले का टूर कराया. उत्तर प्रदेश के नोएडा में बना यह पांच मंजिला घर लग्जरी और खूबसूरती का शानदार मेल नजर आता है।
हाल ही में कुमार विश्वास ने Curly Tales को अपने शानदार बंगले का टूर कराया. उत्तर प्रदेश के नोएडा में बना यह पांच मंजिला घर लग्जरी और खूबसूरती का शानदार मेल नजर आता है।
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घर में एंट्री करते ही इसकी भव्यता लोगों का ध्यान खींच लेती है. बड़े-बड़े लिविंग एरिया, खूबसूरत सजावट और हर कोने में दिखाई देने वाली कलाकृतियां इस घर को बेहद खास बनाती हैं.
घर में एंट्री करते ही इसकी भव्यता लोगों का ध्यान खींच लेती है. बड़े-बड़े लिविंग एरिया, खूबसूरत सजावट और हर कोने में दिखाई देने वाली कलाकृतियां इस घर को बेहद खास बनाती हैं.
Published at : 12 May 2026 01:28 PM (IST)
Tags :
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