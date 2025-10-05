हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Beautiful IPS Officer India: खूबसूरती में आलिया भट्ट को भी मात देती हैं IPS नवजोत सिमी, दिल में हलचल मचा देंगी ये 10 तस्वीरें

IPS Officer India: भारत में कई ऐसे अधिकारी हैं, जो खूबसूरती के मामले में स्टार को भी टक्कर देते हैं, या तो उनसे ज्यादा खूबसूरत हैं. चलिए ऐसे ही एक अधिकारी IPS नवजोत सिमी के बारे में आपको बताते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 05 Oct 2025 05:43 PM (IST)
ips navjot simmi

इस आईपीएस ऑफिसर का नाम है IPS नवजोत सिम्मी. ये अपने अंदाज और स्टाइल के चलते हर तरफ चर्चा में बनी रहती हैं. सोशल मीडिया पर इनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, जो इनको फॉलो करती है.
IPS नवजोत सिम्मी सिर्फ अपने काम के लिए ही नहीं, अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं. जो भी इनको देखता है, बस तारीफ करता रहता है. इनके आगे कई हीरोइन भी फेल नजर आती हैं.
IPS नवजोत सिम्मी का जन्म पंजाब के गुरदासपुर में 21 दिसंबर 1987 को हुआ था. अपनी शुरुआती पढ़ाई-लिखाई इन्होंने वहीं से की है. आगे की पढ़ाई के लिए ये लुधियाना चली गईं.
लुधियाना के बाबा जसवंत सिंह डेंटल कॉलेज से नवजोत सिम्मी ने BDS की डिग्री प्राप्त की. इस तरह सिविल सेवा से पहले इन्होंने मेडिकल के फील्ड में हाथ आजमाया.
मेडिकल करने के बाद इन्होंने अपना ध्यान सिविल सेवा की तरफ देना शुरू किया और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करके IPS बनीं.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वर्तमान में नवजोत सिम्मी बिहार कैडर से तैनात हैं और Bihar Special Armed Police-8 की कमांडेंट के तौर पर तैनात हैं.
अपनी खूबसूरती और सफलता के लिए जानी जाने वाली सिम्मी को शुरुआत में UPSC 2016 में पहली कोशिश के दौरान असफलता हाथ लगी, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी.
अपनी दूसरी परीक्षा 2017 में दूसरे प्रयास में 735वीं रैंक हासिल की. इस तरह लगातार प्रयास और हार न मानने की जिद ने इनको मेडिकल फील्ड से सिविल सेवा का रास्ता तय कराया.
सोशल मीडिया पर लोग इनको 'ब्यूटी विद ब्रेन' और 'स्टाइलिश खाकी' के नाम से जानते हैं. कई लोग इनको अपना आइडियल मानते हैं, जो इनके जैसा ही होनहार अधिकारी बनना चाहते हैं.
Published at : 05 Oct 2025 05:43 PM (IST)
