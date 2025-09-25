हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Yuvraj Singh luxury Bungalow: लार्जर दैन लाइफ जिंदगी जीते हैं अभिषेक शर्मा के गुरु युवराज सिंह, देखें उनके घर की इनसाइड तस्वीरें

Yuvraj Singh luxury Bungalow: लार्जर दैन लाइफ जिंदगी जीते हैं अभिषेक शर्मा के गुरु युवराज सिंह, देखें उनके घर की इनसाइड तस्वीरें

Yuvraj Singh Goa house: युवराज सिंह क्रिकेट के मैदान से लेकर पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा से चर्चा में रहें. आज हम आपको उनके शानदार घर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 25 Sep 2025 02:12 PM (IST)
Yuvraj Singh Goa house: युवराज सिंह क्रिकेट के मैदान से लेकर पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा से चर्चा में रहें. आज हम आपको उनके शानदार घर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं.

क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी युवराज सिंह ने गोवा के मोरजिम इलाके में अपनी सपनों की कुटिया तैयार की है. पहाड़ी की चोटी पर बसा यह विला चारों ओर हरियाली से घिरा है और यहां से समुद्र का दिलकश नजारा दिखाई देता है. शहर की भीड़-भाड़ और तनाव से दूर यह जगह पूरी तरह सुकून से भरी है.

1/7
बंगले की छत और टैरेस बोगनवेलिया और सजावटी पौधों से सजे हैं. यहां बैठकर डूबते सूरज का नज़ारा देखना किसी सपने से कम नहीं लगता. यही वजह है कि यह जगह हर किसी के लिए परफेक्ट गेटअवे साबित होती है.
बंगले की छत और टैरेस बोगनवेलिया और सजावटी पौधों से सजे हैं. यहां बैठकर डूबते सूरज का नज़ारा देखना किसी सपने से कम नहीं लगता. यही वजह है कि यह जगह हर किसी के लिए परफेक्ट गेटअवे साबित होती है.
2/7
इस घर का एक खास कोना क्रिकेट की यादों को समर्पित है. युवराज ने यहां अपनी उपलब्धियों से जुड़ी कई चीज़ें सहेजकर रखी हैं, जिनमें उनका पहला वनडे 150 रन का स्कोरकार्ड भी शामिल है. यह जगह मानो उनके शानदार करियर को सलाम करती है.
इस घर का एक खास कोना क्रिकेट की यादों को समर्पित है. युवराज ने यहां अपनी उपलब्धियों से जुड़ी कई चीज़ें सहेजकर रखी हैं, जिनमें उनका पहला वनडे 150 रन का स्कोरकार्ड भी शामिल है. यह जगह मानो उनके शानदार करियर को सलाम करती है.
3/7
ऊपरी मंजिल पर बने बेडरूम बेहद खुली जगह वाले हैं. बड़ी-बड़ी खिड़कियों से आती प्राकृतिक रोशनी और ठंडी हवा पूरे माहौल को और भी शांत और ताजगीभरा बना देती है.
ऊपरी मंजिल पर बने बेडरूम बेहद खुली जगह वाले हैं. बड़ी-बड़ी खिड़कियों से आती प्राकृतिक रोशनी और ठंडी हवा पूरे माहौल को और भी शांत और ताजगीभरा बना देती है.
4/7
इस विला को डिज़ाइनर ईशिता मारवाह ने स्टाइल किया है. उन्होंने आधुनिक लक्जरी और गोवा की पारंपरिक झलक को मिलाकर एक ऐसा स्पेस तैयार किया है जो गर्मजोशी और अपनापन दोनों का एहसास कराता है.
इस विला को डिज़ाइनर ईशिता मारवाह ने स्टाइल किया है. उन्होंने आधुनिक लक्जरी और गोवा की पारंपरिक झलक को मिलाकर एक ऐसा स्पेस तैयार किया है जो गर्मजोशी और अपनापन दोनों का एहसास कराता है.
5/7
ऊपरी मंज़िल पर बने बेडरूम बेहद खुली जगह वाले हैं. बड़ी-बड़ी खिड़कियों से आती प्राकृतिक रोशनी और ठंडी हवा पूरे माहौल को और भी शांत और ताज़गीभरा बना देती है.
ऊपरी मंज़िल पर बने बेडरूम बेहद खुली जगह वाले हैं. बड़ी-बड़ी खिड़कियों से आती प्राकृतिक रोशनी और ठंडी हवा पूरे माहौल को और भी शांत और ताज़गीभरा बना देती है.
6/7
कासा सिंह में मेहमानों के लिए प्राइवेट शेफ की व्यवस्था भी है. यहां आकर लोग असली गोअन व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं और साथ ही घर की खूबसूरत सजावट का मज़ा भी उठा सकते हैं.
कासा सिंह में मेहमानों के लिए प्राइवेट शेफ की व्यवस्था भी है. यहां आकर लोग असली गोअन व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं और साथ ही घर की खूबसूरत सजावट का मज़ा भी उठा सकते हैं.
7/7
हर कोना युवराज सिंह की पसंद और उनकी जिंदगी की झलक दिखाता है. यह बंगला सिर्फ एक विला नहीं, बल्कि उनके सफर और यादों का खूबसूरत संगम है.
हर कोना युवराज सिंह की पसंद और उनकी जिंदगी की झलक दिखाता है. यह बंगला सिर्फ एक विला नहीं, बल्कि उनके सफर और यादों का खूबसूरत संगम है.
Published at : 25 Sep 2025 02:12 PM (IST)
Yuvraj Singh Yuvraj Singh Goa House Casa Singh Villa Goa

