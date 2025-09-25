एक्सप्लोरर
Yuvraj Singh luxury Bungalow: लार्जर दैन लाइफ जिंदगी जीते हैं अभिषेक शर्मा के गुरु युवराज सिंह, देखें उनके घर की इनसाइड तस्वीरें
Yuvraj Singh Goa house: युवराज सिंह क्रिकेट के मैदान से लेकर पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा से चर्चा में रहें. आज हम आपको उनके शानदार घर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं.
क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी युवराज सिंह ने गोवा के मोरजिम इलाके में अपनी सपनों की कुटिया तैयार की है. पहाड़ी की चोटी पर बसा यह विला चारों ओर हरियाली से घिरा है और यहां से समुद्र का दिलकश नजारा दिखाई देता है. शहर की भीड़-भाड़ और तनाव से दूर यह जगह पूरी तरह सुकून से भरी है.
Published at : 25 Sep 2025 02:12 PM (IST)
लार्जर दैन लाइफ जिंदगी जीते हैं अभिषेक शर्मा के गुरु युवराज सिंह, देखें उनके घर की इनसाइड तस्वीरें
