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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलRavi Bishnoi House: मॉडर्न और ट्रेडिशन का कॉम्बो है रवि विश्नोई का 4 करोड़ का घर, देखें जोधपुर वाले आशियाने की झलक

Ravi Bishnoi House: मॉडर्न और ट्रेडिशन का कॉम्बो है रवि विश्नोई का 4 करोड़ का घर, देखें जोधपुर वाले आशियाने की झलक

Ravi Bishnoi Home Price And Interiors: रवि विश्नोई अपनी शानदार स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि उनकी गुगली की तरह उनका आशियाना कितना खूबसूरत है?

By : सोनम  | Updated at : 12 Apr 2026 11:18 AM (IST)
Ravi Bishnoi Home Price And Interiors: रवि विश्नोई अपनी शानदार स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि उनकी गुगली की तरह उनका आशियाना कितना खूबसूरत है?

रवि विश्नोई इन दिनों Indian Premier League 2026 में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं. मैदान पर उनका शांत स्वभाव और दबाव में खेलने की क्षमता उनके घर में भी झलकती है.

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जोधपुर, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और शाही अंदाज के लिए जाना जाता है, उसी रंग को उनका घर भी बखूबी दिखाता है. यह घर आधुनिक सादगी और पारंपरिक राजस्थानी टच का खूबसूरत संगम है.
जोधपुर, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और शाही अंदाज के लिए जाना जाता है, उसी रंग को उनका घर भी बखूबी दिखाता है. यह घर आधुनिक सादगी और पारंपरिक राजस्थानी टच का खूबसूरत संगम है.
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रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस घर की कीमत करीब 4 करोड़ रुपये बताई जाती है, लेकिन इसकी असली खूबसूरती इसकी डिजाइन और सादगी में छिपी है, जो इसे खास बनाती है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस घर की कीमत करीब 4 करोड़ रुपये बताई जाती है, लेकिन इसकी असली खूबसूरती इसकी डिजाइन और सादगी में छिपी है, जो इसे खास बनाती है.
Published at : 12 Apr 2026 11:18 AM (IST)
Tags :
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