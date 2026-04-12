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Ravi Bishnoi House: मॉडर्न और ट्रेडिशन का कॉम्बो है रवि विश्नोई का 4 करोड़ का घर, देखें जोधपुर वाले आशियाने की झलक
Ravi Bishnoi Home Price And Interiors: रवि विश्नोई अपनी शानदार स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि उनकी गुगली की तरह उनका आशियाना कितना खूबसूरत है?
रवि विश्नोई इन दिनों Indian Premier League 2026 में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं. मैदान पर उनका शांत स्वभाव और दबाव में खेलने की क्षमता उनके घर में भी झलकती है.
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Published at : 12 Apr 2026 11:18 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion