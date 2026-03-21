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दिल्ली की लेट मॉर्निंग...मुंबई की नींद गायब, जानिए भारतीय शहरों की स्लीप स्टोरी, कौन कितना सोता है?

काम का दबाव, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल और अनियमित दिनचर्या लोगों की नींद को प्रभावित कर रहे हैं. अच्छी नींद सिर्फ आराम नहीं देती, बल्कि हमारे दिमा और शरीर को संतुलित रखने के लिए बेहद जरूरी होती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 21 Mar 2026 07:56 AM (IST)
काम का दबाव, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल और अनियमित दिनचर्या लोगों की नींद को प्रभावित कर रहे हैं. अच्छी नींद सिर्फ आराम नहीं देती, बल्कि हमारे दिमा और शरीर को संतुलित रखने के लिए बेहद जरूरी होती है.

आजकल शहरी भारत में एक बड़ी समस्या धीरे धीरे सामने आ रही है. लोग कम सो रहे हैं, देर रात तक जाग रहे हैं और सुबह उठकर भी तरोताजा महसूस नहीं करते, एक नए सर्वे के मुताबिक, यह सिर्फ आदत नहीं बल्कि एक स्लीप क्राइसिस बनती जा रही है. काम का दबाव, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल और अनियमित दिनचर्या लोगों की नींद को प्रभावित कर रहे हैं. अच्छी नींद सिर्फ आराम नहीं देती, बल्कि हमारे दिमाग, शरीर और भावनाओं को संतुलित रखने के लिए बेहद जरूरी होती है. लेकिन जब नींद पूरी नहीं होती, तो इसका असर हमारे स्वास्थ्य और काम दोनों पर साफ दिखता है.

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नींद हमारे शरीर के लिए रीचार्ज बटन की तरह काम करती है. अगर हम ठीक से नहीं सोते तो ध्यान और फोकस कम हो जाता है, काम में गलतियां बढ़ती हैं और मूड खराब रहता है. लंबे समय तक नींद की कमी से दिल की बीमारी, मोटापा, डायबिटीज, चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
नींद हमारे शरीर के लिए रीचार्ज बटन की तरह काम करती है. अगर हम ठीक से नहीं सोते तो ध्यान और फोकस कम हो जाता है, काम में गलतियां बढ़ती हैं और मूड खराब रहता है. लंबे समय तक नींद की कमी से दिल की बीमारी, मोटापा, डायबिटीज, चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
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सर्वे में अलग अलग शहरों की नींद की आदतों को देखा गया. जिसमें चेन्नई सबसे अनुशासित, लोग जल्दी सोते हैं लेकिन फिर भी कई लोग थकान महसूस करते हैं.हैदराबाद संतुलित नींद वाला शहर, गुरुग्राम में व्यस्त लाइफ के बावजूद लोग नींद संभाल रहे हैं, बेंगलुरु देर से सोना और सुबह थकान दोनों साथ, दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग देर से उठते हैं, कोलकाता देर रात तक जागने की आदत सबसे ज्यादा और मुंबई में सबसे खराब हालत नींद की भारी कमी सामने आई.
सर्वे में अलग अलग शहरों की नींद की आदतों को देखा गया. जिसमें चेन्नई सबसे अनुशासित, लोग जल्दी सोते हैं लेकिन फिर भी कई लोग थकान महसूस करते हैं.हैदराबाद संतुलित नींद वाला शहर, गुरुग्राम में व्यस्त लाइफ के बावजूद लोग नींद संभाल रहे हैं, बेंगलुरु देर से सोना और सुबह थकान दोनों साथ, दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग देर से उठते हैं, कोलकाता देर रात तक जागने की आदत सबसे ज्यादा और मुंबई में सबसे खराब हालत नींद की भारी कमी सामने आई.
Published at : 21 Mar 2026 07:56 AM (IST)
Tags :
Sleep And Health Sleep Improvement Tips Sleep Habits Sleep Crisis

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