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दिल्ली की लेट मॉर्निंग...मुंबई की नींद गायब, जानिए भारतीय शहरों की स्लीप स्टोरी, कौन कितना सोता है?
काम का दबाव, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल और अनियमित दिनचर्या लोगों की नींद को प्रभावित कर रहे हैं. अच्छी नींद सिर्फ आराम नहीं देती, बल्कि हमारे दिमा और शरीर को संतुलित रखने के लिए बेहद जरूरी होती है.
आजकल शहरी भारत में एक बड़ी समस्या धीरे धीरे सामने आ रही है. लोग कम सो रहे हैं, देर रात तक जाग रहे हैं और सुबह उठकर भी तरोताजा महसूस नहीं करते, एक नए सर्वे के मुताबिक, यह सिर्फ आदत नहीं बल्कि एक स्लीप क्राइसिस बनती जा रही है. काम का दबाव, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल और अनियमित दिनचर्या लोगों की नींद को प्रभावित कर रहे हैं. अच्छी नींद सिर्फ आराम नहीं देती, बल्कि हमारे दिमाग, शरीर और भावनाओं को संतुलित रखने के लिए बेहद जरूरी होती है. लेकिन जब नींद पूरी नहीं होती, तो इसका असर हमारे स्वास्थ्य और काम दोनों पर साफ दिखता है.
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Published at : 21 Mar 2026 07:56 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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