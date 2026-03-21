दिल्ली की लेट मॉर्निंग...मुंबई की नींद गायब, जानिए भारतीय शहरों की स्लीप स्टोरी, कौन कितना सोता है?

सर्वे में अलग अलग शहरों की नींद की आदतों को देखा गया. जिसमें चेन्नई सबसे अनुशासित, लोग जल्दी सोते हैं लेकिन फिर भी कई लोग थकान महसूस करते हैं.हैदराबाद संतुलित नींद वाला शहर, गुरुग्राम में व्यस्त लाइफ के बावजूद लोग नींद संभाल रहे हैं, बेंगलुरु देर से सोना और सुबह थकान दोनों साथ, दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग देर से उठते हैं, कोलकाता देर रात तक जागने की आदत सबसे ज्यादा और मुंबई में सबसे खराब हालत नींद की भारी कमी सामने आई.