हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलInspirational IAS Officers India: IAS टीना डाबी के आगे पानी भरती हैं तापसी पन्नू, होश उड़ा देंगे ये 10 फोटोज

Tina Dabi IAS: टीना डाबी भारत के खूबसूरत ऑफिसर में से एक हैं. चलिए आपको टीना डाबी के यूपीएससी जर्नी को उनके 10 फोटो के जरिए आपको बताते हैं, कि कैसे उनको सफलता मिली।

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 07 Oct 2025 10:51 AM (IST)
अगर भारत की सबसे खूबसूरत महिला आईएएस अधिकारियों की बात हो तो उसमें टीना डाबी का नाम जरूर शामिल किया जाता है. टीना डाबी अपने एक्शन और काम करने के तरीकों के लिए हमेशा से चर्चा में रहती हैं. चलिए आज आपको इन 10 फोटोज दिखाते हैं, जो आपके होश उड़ा देंगे.

साल 2015 में यूपीएससी टॉप करने के बाद से टीना डाबी लगातार सुर्खियों में रहीं. देश में ऐसे हजारों यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, जिनके लिए वह इंस्पिरेशन हैं.
सोशल मीडिया पर टीना डाबी की एक बड़ी फैन फॉलोइंग है. इनमें सबसे ज्यादा संख्या उन लोगों की है, जो या तो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं या फिर इस फील्ड में करियर बनाने वाले हैं.
उन्होंने सिर्फ 22 साल की उम्र में यूपीएससी टॉप किया था. वह 2015 यूपीएससी टॉपर होने के साथ-साथ आईएएस ट्रेनिंग अकादमी की भी टॉपर रही थीं.
सोशल मीडिया पर इनकी यूपीएससी मार्कशीट वायरल हुई थी, जिसमें इनके किस विषय में कितने नम्बर आए थे, इसके बारे में बताया गया था.
वायरल मार्कशीट के अनुसार, इन्हें यूपीएससी परीक्षा में 2025 अंकों में से कुल 1063 अंक मिले थे.
इसमें निबंध में 145, जीएस फर्स्ट पेपर में 119, जीएस सेकंड पेपर में 84, जीएस थर्ड पेपर में 111 नम्बर मिले थे.
इसके अलावा टीना डाबी को पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 में 128 और पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में 171 अंक मिले थे.
इसके साथ ही टीना डाबी को यूपीएससी सीएसई इंटरव्यू में 275 में से 195 नम्बर मिले थे. इस तरह उन्होंने 2015 में टॉप किया था.
टीना डाबी वर्तमान में बाड़मेर जिले की कलेक्टर हैं. अपने करियर में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है. उन्होंने प्रशासनिक क्षेत्र में काफी योगदान दिया है.
Published at : 07 Oct 2025 10:51 AM (IST)
