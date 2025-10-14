हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलPari Bishnoi success story: IAS परी बिश्नोई के 10 शानदार फोटोज, साउथ की सारी एक्ट्रेस इनके सामने लगती हैं पानी कम

Pari Bishnoi: IAS परी बिश्नोई अपने समाज की पहली आईएएस अधिकारी हैं. चलिए आपको बताते हैं कि इनकी जर्नी कैसी रही यूपीएससी की. कहां से इन्होंने पढ़ाई की और आईएएस की तैयारी की.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 14 Oct 2025 10:37 AM (IST)
परी बिश्नोई राजस्थान के बीकानेर जिले से ताल्लुक रखती हैं. ये बिश्नोई समाज से चुनीं गईं महिला आईएएस अधिकारी हैं. उनका जन्म 26 फरवरी 1996 को कक्रा गांव में हुआ था. उनका परिवार शिक्षा और सेवा से जुड़ा हुआ रहा है. चलिए इनके बारे में जानते हैं.

उनके पिता मणिराम बिश्नोई पेशे से वकील हैं और मां सुशिला बिश्नोई रेलवे पुलिस में अधिकारी रही हैं. उनके दादा गोपीराम बिश्नोई कई बार गांव के सरपंच रह चुके हैं.
परी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अजमेर के सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल से की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वीमेन से स्नातक किया.
स्नातक के बाद उन्होंने अजमेर के महार्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की. साथ ही उन्होंने UGC NET और JRF भी क्वालीफाई किया.
UPSC परीक्षा की तैयारी के दौरान परी ने एक साधु जैसी लाइफस्टाइल अपनाई. उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बना ली और पूरी तरह पढ़ाई पर ध्यान दिया.
कड़ी मेहनत और अनुशासन के बल पर परी ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की. उन्होंने साल 2019 में ऑल इंडिया रैंक 30 प्राप्त की.
परी बिश्नोई 2020 बैच की IAS अधिकारी बनीं. उन्हें सिक्किम कैडर मिला और वर्तमान में वह गंगटोक में सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) के पद पर कार्यरत हैं.
अपने करियर में उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में भी काम किया है.
24 दिसंबर 2023 को परी बिश्नोई ने भव्य बिश्नोई से विवाह किया. भव्य बिश्नोई हरियाणा के आदमपुर से विधायक हैं और राजनीतिक परिवार से आते हैं.
परी बिश्नोई की कहानी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है. उन्होंने दिखाया है कि अनुशासन और मेहनत से किसी भी कठिन लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है.
Published at : 14 Oct 2025 10:37 AM (IST)
