बर्फ में फंसे हैं तो भूलकर भी न करें ये काम, एक छोटी सी गलती से तबाह हो जाएगा परिवार

भारी बर्फबारी वाले इलाकों में हिमस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है. कई बार ऊपर जमी बर्फ का एक छोटा सा हिस्सा टूटकर नीचे आता है और देखते ही देखते पहाड़ से बर्फ का सैलाब गिरने लगता है. अगर ऐसे समय आप घबरा गए और इधर-उधर भागने लगे तो खतरा और बढ़ जाता है. कोशिश करें कि किसी सुरक्षित जगह, चट्टान या पेड़ के पीछे छिप जाए.अगर आपके पास कोई लंबी लकड़ी या डंडा है तो उसे अपने पास सीधा रखें, ताकि अगर आप बर्फ में दब भी जाएं तो उससे सांस लेने की थोड़ी जगह बन सके.