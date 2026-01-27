एक्सप्लोरर
बर्फ में फंसे हैं तो भूलकर भी न करें ये काम, एक छोटी सी गलती से तबाह हो जाएगा परिवार
कई बार यही खूबसूरत बर्फबारी एक बड़ी मुसीबत बन जाती है.अचानक रास्ते बंद हो जाना, मोबाइल नेटवर्क न मिलना, खाने-पीने की कमी और भीषण ठंड, ये सब किसी की भी जान खतरे में डाल सकते हैं.
भारत में सर्दियों के मौसम में कड़ाके की ठंड पड़ती है, वहीं पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी आम बात है. बर्फबारी देखने और उसका आनंद लेने के लिए हर साल हजारों सैलानी पहाड़ों की ओर रुख करते हैं. लेकिन कई बार यही खूबसूरत बर्फबारी एक बड़ी मुसीबत बन जाती है.अचानक रास्ते बंद हो जाना, मोबाइल नेटवर्क न मिलना, खाने-पीने की कमी और भीषण ठंड, ये सब किसी की भी जान खतरे में डाल सकते हैं. ऐसे हालात में एक छोटी सी गलती आपकी नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार की जिंदगी तबाह कर सकती है. इसलिए जरूरी है कि बर्फ में फंसने की स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसकी सही जानकारी हो.
1/6
2/6
Published at : 27 Jan 2026 09:57 PM (IST)
लाइफस्टाइल
6 Photos
बर्फ में फंसे हैं तो भूलकर भी न करें ये काम, एक छोटी सी गलती से तबाह हो जाएगा परिवार
लाइफस्टाइल
6 Photos
वजन घटाना है या शरीर को करना है डिटॉक्स? लौकी से बने ये 6 व्यंजन हैं सबसे असरदार
लाइफस्टाइल
6 Photos
माघ गुप्त नवरात्रि की नवमी पर चुपके से कर लें ये उपाय, रातों रात खत्म होगी परेशानी
लाइफस्टाइल
5 Photos
फैट लॉस के दौरान भी खा सकते हैं कार्ब्स, एक्सपर्ट ने बताए 5 ऐसे फूड्स जो भूख करें कंट्रोल
लाइफस्टाइल
6 Photos
सोते वक्त लंबे समय से गिर रही है लार तो हो जाएं सावधान, हो सकती है ये गंभीर बीमारी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'एक तिहाई दुनिया की आबादी को...', भारत-EU ट्रेड डील पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया क्या होगा फायदा
बिहार
बिहार के 18 नेताओं की सुरक्षा में फेरबदल, लिस्ट में गिरिराज सिंह से लेकर नितिन नवीन तक शामिल
क्रिकेट
बांग्लादेश के सामने नई मुसीबत, ICC ने लिया एक्शन, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा BCB
बॉलीवुड
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
Advertisement
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion