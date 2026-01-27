हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बर्फ में फंसे हैं तो भूलकर भी न करें ये काम, एक छोटी सी गलती से तबाह हो जाएगा परिवार

कई बार यही खूबसूरत बर्फबारी एक बड़ी मुसीबत बन जाती है.अचानक रास्ते बंद हो जाना, मोबाइल नेटवर्क न मिलना, खाने-पीने की कमी और भीषण ठंड, ये सब किसी की भी जान खतरे में डाल सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 27 Jan 2026 09:57 PM (IST)
भारत में सर्दियों के मौसम में कड़ाके की ठंड पड़ती है, वहीं पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी आम बात है. बर्फबारी देखने और उसका आनंद लेने के लिए हर साल हजारों सैलानी पहाड़ों की ओर रुख करते हैं. लेकिन कई बार यही खूबसूरत बर्फबारी एक बड़ी मुसीबत बन जाती है.अचानक रास्ते बंद हो जाना, मोबाइल नेटवर्क न मिलना, खाने-पीने की कमी और भीषण ठंड, ये सब किसी की भी जान खतरे में डाल सकते हैं. ऐसे हालात में एक छोटी सी गलती आपकी नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार की जिंदगी तबाह कर सकती है. इसलिए जरूरी है कि बर्फ में फंसने की स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसकी सही जानकारी हो.

भारी बर्फबारी वाले इलाकों में हिमस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है. कई बार ऊपर जमी बर्फ का एक छोटा सा हिस्सा टूटकर नीचे आता है और देखते ही देखते पहाड़ से बर्फ का सैलाब गिरने लगता है. अगर ऐसे समय आप घबरा गए और इधर-उधर भागने लगे तो खतरा और बढ़ जाता है. कोशिश करें कि किसी सुरक्षित जगह, चट्टान या पेड़ के पीछे छिप जाए.अगर आपके पास कोई लंबी लकड़ी या डंडा है तो उसे अपने पास सीधा रखें, ताकि अगर आप बर्फ में दब भी जाएं तो उससे सांस लेने की थोड़ी जगह बन सके.
बर्फ में फंसने के दौरान कई बार कपड़े गीले हो जाते हैं. बहुत से लोग ठंड से बचने के लिए वही गीले कपड़े पहने रहते हैं, लेकिन यह बहुत खतरनाक होता है।गीले कपड़ों से शरीर की गर्मी तेजी से निकलती है और हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ जाता है, जिससे इंसान की जान भी जा सकती है. अगर कपड़े गीले हो जाएं तो उन्हें तुरंत उतारें, शरीर को हिलाएं-डुलाएं, हल्की एक्सरसाइज करें और आग जला कर खुद को गर्म रखने की कोशिश करें.
Published at : 27 Jan 2026 09:57 PM (IST)
