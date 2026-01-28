एक्सप्लोरर
एक दिन में कितने कप कॉफी पीना होता है फायदेमंद, इससे ज्यादा पी तो...
कॉफी में मौजूद कैफीन हमें तुरंत एनर्जी देता है, लेकिन सवाल यह है कि कितनी कॉफी से फायदा होता है और कब यही कॉफी नुकसान करने लगती है.
आज के समय में कॉफी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं रही, बल्कि बहुत से लोगों की दिन की शुरुआत बन चुकी है. कोई सुबह उठते ही कॉफी पीता है, तो कोई दिन भर में कई कप कॉफी खत्म कर देता है. कॉफी में मौजूद कैफीन हमें तुरंत एनर्जी देता है, लेकिन सवाल यह है कि कितनी कॉफी से फायदा होता है और कब यही कॉफी नुकसान करने लगती है. तो आइए जानते हैं कि एक दिन में कितने कप कॉफी पीना फायदेमंद होता है.
1/6
2/6
Published at : 28 Jan 2026 08:25 PM (IST)
लाइफस्टाइल
6 Photos
रोज सब्जी बनाने के लिए कौन-सा तेल है हेल्दी ऑप्शन? महंगे ऑलिव ऑयल के ये हैं विकल्प
लाइफस्टाइल
6 Photos
पहाड़ों में घूमने का है मन, ये हैं भारत के Hidden हिल स्टेशन, पैसों से सस्ते और नेचर में रिच, एक नजर में देखें
लाइफस्टाइल
6 Photos
बर्फ में फंसे हैं तो भूलकर भी न करें ये काम, एक छोटी सी गलती से तबाह हो जाएगा परिवार
लाइफस्टाइल
6 Photos
वजन घटाना है या शरीर को करना है डिटॉक्स? लौकी से बने ये 6 व्यंजन हैं सबसे असरदार
लाइफस्टाइल
6 Photos
माघ गुप्त नवरात्रि की नवमी पर चुपके से कर लें ये उपाय, रातों रात खत्म होगी परेशानी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UGC कानून के विरोध में बृजभूषण शरण सिंह, अपनी ही सरकार पर भड़के, कहा- 'ऑफिस में बैठकर समाज...'
विश्व
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले सूर्यकुमार यादव ने रैंकिंग में लगाई बड़ी छलांग, अभिषेक शर्मा को हुआ नुकसान
Advertisement
लाइफस्टाइल
6 Photos
रोज सब्जी बनाने के लिए कौन-सा तेल है हेल्दी ऑप्शन? महंगे ऑलिव ऑयल के ये हैं विकल्प
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion