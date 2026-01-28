एक दिन में कितने कप कॉफी पीना होता है फायदेमंद, इससे ज्यादा पी तो...

रिसर्च के अनुसार, जो लोग सुबह के समय सीमित मात्रा में कॉफी पीते हैं, उनमें कई गंभीर बीमारियों से मौत का खतरा कम पाया गया है. सुबह पी गई कॉफी शरीर को अलर्ट बनाती है, मूड को बेहतर करती है, दिनभर काम करने की एनर्जी देती है. डॉक्टरों के अनुसार सुबह का समय कॉफी पीने के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उस समय शरीर कैफीन को बेहतर तरीके से यूज कर पाता है.