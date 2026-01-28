हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलएक दिन में कितने कप कॉफी पीना होता है फायदेमंद, इससे ज्यादा पी तो...

एक दिन में कितने कप कॉफी पीना होता है फायदेमंद, इससे ज्यादा पी तो...

कॉफी में मौजूद कैफीन हमें तुरंत एनर्जी देता है, लेकिन सवाल यह है कि कितनी कॉफी से फायदा होता है और कब यही कॉफी नुकसान करने लगती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 28 Jan 2026 08:25 PM (IST)
कॉफी में मौजूद कैफीन हमें तुरंत एनर्जी देता है, लेकिन सवाल यह है कि कितनी कॉफी से फायदा होता है और कब यही कॉफी नुकसान करने लगती है.

आज के समय में कॉफी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं रही, बल्कि बहुत से लोगों की दिन की शुरुआत बन चुकी है. कोई सुबह उठते ही कॉफी पीता है, तो कोई दिन भर में कई कप कॉफी खत्म कर देता है. कॉफी में मौजूद कैफीन हमें तुरंत एनर्जी देता है, लेकिन सवाल यह है कि कितनी कॉफी से फायदा होता है और कब यही कॉफी नुकसान करने लगती है. तो आइए जानते हैं कि एक दिन में कितने कप कॉफी पीना फायदेमंद होता है.

रिसर्च के अनुसार, जो लोग सुबह के समय सीमित मात्रा में कॉफी पीते हैं, उनमें कई गंभीर बीमारियों से मौत का खतरा कम पाया गया है. सुबह पी गई कॉफी शरीर को अलर्ट बनाती है, मूड को बेहतर करती है, दिनभर काम करने की एनर्जी देती है. डॉक्टरों के अनुसार सुबह का समय कॉफी पीने के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उस समय शरीर कैफीन को बेहतर तरीके से यूज कर पाता है.
एक कप ब्लैक कॉफी में लगभग 100 mg कैफीन, सिर्फ 2.5 कैलोरी, सोडियम, पोटैशियम और मैग्नीशियम, पॉलीफेनॉल और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. ये तत्व दिल को स्वस्थ रखते हैं, लिवर में फैट जमने से रोकते हैं, स्किन को नुकसान से बचाते हैं, शरीर में सूजन कम करते हैं, इसी वजह से अब कॉफी को पहले की तरह पूरी तरह नुकसानदायक नहीं माना जाता है.
Published at : 28 Jan 2026 08:25 PM (IST)
