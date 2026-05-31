पावर नैप एक छोटी अवधि की नींद होती है, जिसका मकसद शरीर और दिमाग को जल्दी से रिफ्रेश करना होता है. यह कोई लंबी नींद नहीं होती, बल्कि एक रिसेट बटन की तरह काम करती है. दिनभर काम करने के दौरान दिमाग पर जो मानसिक दबाव और थकान जमा होती है उसे यह छोटी झपकी कम करने में मदद करती है.