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Power Nap Benefits: दोपहर में कितनी देर के लिए लेनी चाहिए पावर नैप? रीसेट हो जाएगा पूरा दिन
पावर नैप एक छोटी अवधि की नींद होती है, जिसका मकसद शरीर और दिमाग को जल्दी से रिफ्रेश करना होता है. यह कोई लंबी नींद नहीं होती, बल्कि एक रिसेट बटन की तरह काम करती है.
Power Nap Benefits: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग लगातार काम, स्क्रीन टाइम और कम नींद की वजह से दिनभर थकान और सुस्ती महसूस करने लगते हैं. खासकर लंच के बाद दोपहर के समय शरीर की एनर्जी अचानक कम हो जाती है और आंखों में भारीपन, ध्यान भटकना और नींद जैसा महसूस होने लगता है. इसी वजह से पावर नैप या यानी छोटी दोपहर की झपकी को सेहत और काम के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सही समय में ली गई छोटी सी नींद पूरे दिन की थकान को रिसेट कर सकती है और दिमाग को दोबारा एक्टिव बना सकती हैं.
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Published at : 31 May 2026 07:55 AM (IST)
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