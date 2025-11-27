एक्सप्लोरर
Blue Zone के लोग कैसे जीते हैं लंबी उम्र? जानें यहां के लोगों की 5 हेल्दी आदतें
ब्लू जोन क्षेत्र के लोग अलग से एक्सरसाइज का समय नहीं निकालते हैं. वे खेती करते हैं, खाना बनाते हैं और घर के कामों में एक्टिव रहते हैं. यही हलचल उनकी मांसपेशियों और दिमाग को लगातार सक्रिय रखती है.
दुनिया में कई लोगों का लंबी और सेहतमंद जिंदगी जीना सपना होता है. वहीं Blue Zone कहलाने वाले इलाकों में ऐसी जिंदगी जीना आम बात है. ओकिनावा, सार्डिनिया और इकैरिया जैसे क्षेत्रों में रहने वाले लोग 100 साल से ज्यादा की उम्र तक हेल्दी रहते हैं. एक्सपर्ट्स के अनुसार इन समुदायों की लंबी उम्र का राज उनकी रोजमर्रा की आसान और नेचुरल आदतों में छिपा है. यहां के लोग न तो कोई खास डाइट फॉलो करते हैं और न ही घंटों जिम में समय बिताते हैं. डॉक्टर के अनुसार ब्लू जोन के लोगों की पांच बड़ी आदतें उन्हें लंबे समय तक फिट और सक्रिय बनाती है.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 27 Nov 2025 08:50 AM (IST)
लाइफस्टाइल
6 Photos
क्या आप भी रोजाना स्किप कर देती हैं ब्रेकफास्ट, जानें अपने कितने अंगों को कर रहीं तबाह?
लाइफस्टाइल
6 Photos
समुद्र तट पर स्थित आझिमाला शिव मंदिर, जानें क्यों खास है इसकी विशाल शिव प्रतिमा?
लाइफस्टाइल
7 Photos
पेट में गैस से रहते हैं परेशान तो आज ही आजमा लें ये 3 हर्बल चाय, अमेरिका के डॉक्टर भी देते हैं सलाह
लाइफस्टाइल
5 Photos
इमरान खान की आध्यात्मिक गुरु बुशरा बीबी का रहस्य! क्या है सूफी परंपरा का राजनीतिक कनेक्शन?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
राम मंदिर पर फहराई ध्वजा तो औकात से ज्यादा बोल गया पाकिस्तान, भारत ने अक्ल ठिकाने लगा दी, जानें क्या कहा
राजस्थान
राजस्थान में हाईवे के किनारे नहीं मिलेगी शराब! हाईकोर्ट ने ठेका हटाने का सरकार को दिया आदेश
विश्व
व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी! नेशनल गार्ड के दो जवान घायल, एक संदिग्ध पकड़ा गया
क्रिकेट
टीम इंडिया की शर्मनाक हार, गुवाहाटी टेस्ट के 5 विलेन, जिन्होंने कटवाई भारत की नाक!
Advertisement
लाइफस्टाइल
6 Photos
क्या आप भी रोजाना स्किप कर देती हैं ब्रेकफास्ट, जानें अपने कितने अंगों को कर रहीं तबाह?
एबीपी लाइव
Opinion