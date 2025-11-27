Blue Zone के लोग कैसे जीते हैं लंबी उम्र? जानें यहां के लोगों की 5 हेल्दी आदतें

इन क्षेत्रों के लोग ज्यादातर पौधों पर आधारित खाना जैसे दालें, सब्जियां, साबुत अनाज और नट्स खाते हैं. वहीं यह लोग मांस और प्रोसेस्ड फूड का सेवन काफी कम करते हैं. इस तरह की डाइट शरीर की सूजन को कम रखती है और दिल की बीमारी, डायबिटीज और डिमेंशिया जैसी समस्याओं से बचाती है. एक और खास बात यह है कि यह लोग पेट 80 प्रतिशत भरने पर ही खाना रोक देते हैं.