इस बार खेलें केमिकल फ्री होली, घर पर ऐसे तैयार करें हर्बल गुलाल

इस बार खेलें केमिकल फ्री होली, घर पर ऐसे तैयार करें हर्बल गुलाल

घर पर पीला रंग बनाने के लिए गेंदे के फूलों को पानी में उबाल लें और इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर मिला लें. जब पानी में अच्छा रंग आ जाए तो इसे हल्का ठंडा कर लें.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 21 Feb 2026 04:09 PM (IST)
घर पर पीला रंग बनाने के लिए गेंदे के फूलों को पानी में उबाल लें और इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर मिला लें. जब पानी में अच्छा रंग आ जाए तो इसे हल्का ठंडा कर लें.

होली का त्योहार रंगों, मस्ती और उल्लास से भरा हुआ माना जाता है. जहां सब एक दूसरे को रंग लगाकर आपस में खुशियां बांटते हैं. वहीं आजकल बाजार में मिलने वाला केमिकल रंग स्किन, बालों और एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक साबित हो रहा है. इन रंगों से स्किन पर जलन-खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं हो रही है. ऐसे में सुरक्षित और इको फ्रेंडली होली खेलने के लिए घर पर बना नेचुरल हर्बल गुलाल एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है. घर में तैयार किए गए यह रंग न केवल केमिकल फ्री होते हैं, बल्कि स्किन के लिए सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल भी माने जाते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इस बार आप केमिकल फ्री होली कैसे खेल सकते हैं और घर पर हर्बल गुलाल कैसे तैयार कर सकते हैं.

1/7
घर पर पीला रंग बनाने के लिए गेंदे के फूलों को पानी में उबाल लें और इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर मिला लें. जब पानी में अच्छा रंग आ जाए तो इसे हल्का ठंडा कर लें. वहीं इसके बाद यह रंग पूरी तरह से नेचुरल और सुरक्षित होता है, जिससे आप केमिकल फ्री होली खेल सकते हैं.
घर पर पीला रंग बनाने के लिए गेंदे के फूलों को पानी में उबाल लें और इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर मिला लें. जब पानी में अच्छा रंग आ जाए तो इसे हल्का ठंडा कर लें. वहीं इसके बाद यह रंग पूरी तरह से नेचुरल और सुरक्षित होता है, जिससे आप केमिकल फ्री होली खेल सकते हैं.
2/7
अपराजिता के फूलों को सुखाकर होली के लिए केमिकल फ्री रंग बना सकते हैं. इसके लिए अपराजिता के फूलों को सुखाकर उनका पाउडर बना लें. इस पाउडर को पानी में गोल कर नीला रंग तैयार किया जा सकता है. यह रंग स्किन को नुकसान नहीं पहुंचता है और ठंडक भी देता है.
अपराजिता के फूलों को सुखाकर होली के लिए केमिकल फ्री रंग बना सकते हैं. इसके लिए अपराजिता के फूलों को सुखाकर उनका पाउडर बना लें. इस पाउडर को पानी में गोल कर नीला रंग तैयार किया जा सकता है. यह रंग स्किन को नुकसान नहीं पहुंचता है और ठंडक भी देता है.
Published at : 21 Feb 2026 04:09 PM (IST)
Tags :
Chemical Free Holi Herbal Gulal At Home Natural Holi Colors

