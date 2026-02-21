एक्सप्लोरर
इस बार खेलें केमिकल फ्री होली, घर पर ऐसे तैयार करें हर्बल गुलाल
घर पर पीला रंग बनाने के लिए गेंदे के फूलों को पानी में उबाल लें और इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर मिला लें. जब पानी में अच्छा रंग आ जाए तो इसे हल्का ठंडा कर लें.
होली का त्योहार रंगों, मस्ती और उल्लास से भरा हुआ माना जाता है. जहां सब एक दूसरे को रंग लगाकर आपस में खुशियां बांटते हैं. वहीं आजकल बाजार में मिलने वाला केमिकल रंग स्किन, बालों और एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक साबित हो रहा है. इन रंगों से स्किन पर जलन-खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं हो रही है. ऐसे में सुरक्षित और इको फ्रेंडली होली खेलने के लिए घर पर बना नेचुरल हर्बल गुलाल एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है. घर में तैयार किए गए यह रंग न केवल केमिकल फ्री होते हैं, बल्कि स्किन के लिए सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल भी माने जाते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इस बार आप केमिकल फ्री होली कैसे खेल सकते हैं और घर पर हर्बल गुलाल कैसे तैयार कर सकते हैं.
Published at : 21 Feb 2026 04:09 PM (IST)
