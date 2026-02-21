इस बार खेलें केमिकल फ्री होली, घर पर ऐसे तैयार करें हर्बल गुलाल

घर पर पीला रंग बनाने के लिए गेंदे के फूलों को पानी में उबाल लें और इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर मिला लें. जब पानी में अच्छा रंग आ जाए तो इसे हल्का ठंडा कर लें. वहीं इसके बाद यह रंग पूरी तरह से नेचुरल और सुरक्षित होता है, जिससे आप केमिकल फ्री होली खेल सकते हैं.