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किन देशों के लोगों में थैलसीमिया होने का खतरा ज्यादा, जानें क्या है इसकी वजह?
थैलसीमिया एक अनुवांशिक रक्त विकार है जो माता-पिता से बच्चों में जीन के जरिए पहुंचता है. इस बीमारी में शरीर सामान्य मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता जिससे रेड ब्लड सेल्स तेजी से खत्म होने लगते.
World Thalassaemia Day: हर साल 8 मई को वर्ल्ड थैलसीमिया डे मनाया जाता है. वहीं इस बार थैलसीमिया 2026 की थीम Hidden No More: Finding the Undiagnosed, Supporting the Unseen रखी गई है. इसका उद्देश्य उन लाखों लोगों की पहचान करना है, जिन्हें थैलसीमिया है.
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Published at : 08 May 2026 08:38 AM (IST)
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