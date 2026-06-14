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LDL-C vs ApoB: कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होने के बाद भी हार्ट अटैक का खतरा, जानिए LDL-C और ApoB का फर्क?
LDL-C vs ApoB : कई बार लोगों का कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है, फिर भी उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है. सामान्य कोलेस्ट्रॉल जांच हर उस चीज की जानकारी नहीं देती, जो दिल की बीमारियों का कारण बन सकती है.
ज्यादातर लोग मानते हैं कि अगर उनकी कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है, तो उनका दिल पूरी तरह सुरक्षित है और उन्हें हार्ट अटैक का कोई खतरा नहीं है, लेकिन दिल के विशेषज्ञों का कहना है कि केवल लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट देखकर दिल की सेहत का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है. कई बार लोगों का कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है, फिर भी उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है. सामान्य कोलेस्ट्रॉल जांच हर उस चीज की जानकारी नहीं देती, जो दिल की बीमारियों का कारण बन सकती है. ऐसा ही एक जरूरी मार्कर ApoB (एपोलिपोप्रोटीन-बी) है, जो खून में मौजूद उन हानिकारक कणों की संख्या बताता है, जो धमनियों में रुकावट पैदा कर सकते हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, LDL-C और ApoB दो ऐसे टेस्ट हैं जो दिल की सेहत की अलग-अलग रिपोर्ट पेश कर सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि दोनों में क्या फर्क है और क्यों नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल होने के बाद भी हार्ट अटैक का खतरा बना रह सकता है.
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Published at : 14 Jun 2026 07:47 AM (IST)
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