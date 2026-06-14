अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर LDL कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और बाकी लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट सामान्य है, तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ लोगों में रिपोर्ट सामान्य होने के बाद भी धमनियों में नुकसान पहुंचाने वाले कण ज्यादा हो सकते हैं. यही वजह है कि कुछ लोगों को बिना किसी चेतावनी के हार्ट अटैक आ जाता है.