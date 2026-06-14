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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थLDL-C vs ApoB: कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होने के बाद भी हार्ट अटैक का खतरा, जानिए LDL-C और ApoB का फर्क?

LDL-C vs ApoB: कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होने के बाद भी हार्ट अटैक का खतरा, जानिए LDL-C और ApoB का फर्क?

LDL-C vs ApoB : कई बार लोगों का कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है, फिर भी उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है. सामान्य कोलेस्ट्रॉल जांच हर उस चीज की जानकारी नहीं देती, जो दिल की बीमारियों का कारण बन सकती है.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 14 Jun 2026 07:47 AM (IST)
LDL-C vs ApoB : कई बार लोगों का कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है, फिर भी उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है. सामान्य कोलेस्ट्रॉल जांच हर उस चीज की जानकारी नहीं देती, जो दिल की बीमारियों का कारण बन सकती है.

ज्यादातर लोग मानते हैं कि अगर उनकी कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है, तो उनका दिल पूरी तरह सुरक्षित है और उन्हें हार्ट अटैक का कोई खतरा नहीं है, लेकिन दिल के विशेषज्ञों का कहना है कि केवल लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट देखकर दिल की सेहत का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है. कई बार लोगों का कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है, फिर भी उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है. सामान्य कोलेस्ट्रॉल जांच हर उस चीज की जानकारी नहीं देती, जो दिल की बीमारियों का कारण बन सकती है. ऐसा ही एक जरूरी मार्कर ApoB (एपोलिपोप्रोटीन-बी) है, जो खून में मौजूद उन हानिकारक कणों की संख्या बताता है, जो धमनियों में रुकावट पैदा कर सकते हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, LDL-C और ApoB दो ऐसे टेस्ट हैं जो दिल की सेहत की अलग-अलग रिपोर्ट पेश कर सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि दोनों में क्या फर्क है और क्यों नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल होने के बाद भी हार्ट अटैक का खतरा बना रह सकता है.

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अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर LDL कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और बाकी लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट सामान्य है, तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ लोगों में रिपोर्ट सामान्य होने के बाद भी धमनियों में नुकसान पहुंचाने वाले कण ज्यादा हो सकते हैं. यही वजह है कि कुछ लोगों को बिना किसी चेतावनी के हार्ट अटैक आ जाता है.
अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर LDL कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और बाकी लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट सामान्य है, तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ लोगों में रिपोर्ट सामान्य होने के बाद भी धमनियों में नुकसान पहुंचाने वाले कण ज्यादा हो सकते हैं. यही वजह है कि कुछ लोगों को बिना किसी चेतावनी के हार्ट अटैक आ जाता है.
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LDL-C यानी लो-डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल यह बताता है कि खून में मौजूद LDL कणों के अंदर कुल कितना कोलेस्ट्रॉल है. वहीं ApoB टेस्ट यह बताता है कि खून में ऐसे हानिकारक कणों की कुल संख्या कितनी है, जो धमनियों में प्लाक जमा कर सकते हैं. इनमें LDL, VLDL और IDL जैसे कण शामिल होते हैं.
LDL-C यानी लो-डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल यह बताता है कि खून में मौजूद LDL कणों के अंदर कुल कितना कोलेस्ट्रॉल है. वहीं ApoB टेस्ट यह बताता है कि खून में ऐसे हानिकारक कणों की कुल संख्या कितनी है, जो धमनियों में प्लाक जमा कर सकते हैं. इनमें LDL, VLDL और IDL जैसे कण शामिल होते हैं.
Published at : 14 Jun 2026 07:47 AM (IST)
Tags :
Heart Attack Risk Heart Attack Reasons Health Normal Cholesterol

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