भारतीय रसोई में सरसों के तेल को क्यों माना जाता है बेस्ट, जानिए इससे दिल की सेहत को कैसे होता है फायदा
कार्डियोलॉजिस्ट के अनुसार, सरसों का तेल मोनोअनसैचुरेटेड फैट और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होता है. यह शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बढ़ाता है.
भारतीय घरों में खाना पकाने के लिए तेल का सिलेक्शन सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि दिल की सेहत के लिए भी बहुत जरूरी माना जाता है. खासतौर पर जब रोजाना हाई हीट कुकिंग, तड़का और फ्राई जैसे तरीके अपनाए जाते हैं. ऐसे में कौन सा तेल दिल के लिए बेहतर है, यह समझना जरूरी हो जाता है. कार्डियोलॉजिस्ट के अनुसार अलग-अलग तेल दिल और कोलेस्ट्रॉल पर अलग असर डालते हैं. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि भारतीय रसोई में खाना पकाने के लिए सरसों के तेल को बेस्ट क्यों माना जाता है और इससे दिल की सेहत को कैसे फायदा होता है.
Published at : 31 Jan 2026 02:11 PM (IST)
