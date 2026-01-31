भारतीय रसोई में सरसों के तेल को क्यों माना जाता है बेस्ट, जानिए इससे दिल की सेहत को कैसे होता है फायदा

कार्डियोलॉजिस्ट के अनुसार सरसों का तेल मोनोअनसैचुरेटेड फैट और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होता है. यह शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को कम करने में मदद करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बढ़ाता है. यही वजह है कि सरसों का तेल दिल की सेहत के लिए खास माना जाता है.