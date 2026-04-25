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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थCervical Cancer: सर्वाइकल कैंसर के मिथक बन रहे खतरा, जानिए महिलाओं को इसका सच जानना क्यों है बेहद जरूरी

Cervical Cancer: सर्वाइकल कैंसर के मिथक बन रहे खतरा, जानिए महिलाओं को इसका सच जानना क्यों है बेहद जरूरी

आंकड़ों के अनुसार सर्वाइकल कैंसर दुनिया भर में महिलाओं में चौथा सबसे आम कैंसर है. भारत में इसका बोझ काफी ज्यादा है, जहां हर साल बड़ी संख्या में नए मामले सामने आते हैं और हजारों महिलाओं की जान जाती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 25 Apr 2026 07:37 AM (IST)
आंकड़ों के अनुसार सर्वाइकल कैंसर दुनिया भर में महिलाओं में चौथा सबसे आम कैंसर है. भारत में इसका बोझ काफी ज्यादा है, जहां हर साल बड़ी संख्या में नए मामले सामने आते हैं और हजारों महिलाओं की जान जाती है.

Cervical Cancer: सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला सबसे आम कैंसर में से एक है. लेकिन इसके बारे में जागरूकता के बावजूद आज भी कई गलत धारणाएं और मिथक लोगों के बीच मौजूद है. यही वजह है कि कई बार महिलाएं समय पर जांच और इलाज नहीं करा पाती है, जिससे यह बीमारी और गंभीर रूप ले लेती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सही जानकारी और समय पर कदम उठाने से इस कैंसर को काफी हद तक रोका जा सकता है.

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आंकड़ों के अनुसार सर्वाइकल कैंसर दुनिया भर में महिलाओं में चौथा सबसे आम कैंसर है. भारत में इसका बोझ काफी ज्यादा है, जहां हर साल बड़ी संख्या में नए मामले सामने आते हैं और हजारों महिलाओं की जान जाती है. ऐसे में जागरूकता ही इससे बचाव का सबसे बड़ा हथियार मानी जा रही है.
आंकड़ों के अनुसार सर्वाइकल कैंसर दुनिया भर में महिलाओं में चौथा सबसे आम कैंसर है. भारत में इसका बोझ काफी ज्यादा है, जहां हर साल बड़ी संख्या में नए मामले सामने आते हैं और हजारों महिलाओं की जान जाती है. ऐसे में जागरूकता ही इससे बचाव का सबसे बड़ा हथियार मानी जा रही है.
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कई लोगों का मानना है कि ह्यूमन पेपिलोमावायरस सिर्फ उन्हीं महिलाओं को होता है, जिनके कई पार्टनर होते हैं. जबकि सच्चाई यह है कि कोई भी सेक्शुअली एक्टिव महिला इस संक्रमण की चपेट में आ सकती है. यहां तक की एक ही पार्टनर होने पर भी इसका खतरा बना रहता है.
कई लोगों का मानना है कि ह्यूमन पेपिलोमावायरस सिर्फ उन्हीं महिलाओं को होता है, जिनके कई पार्टनर होते हैं. जबकि सच्चाई यह है कि कोई भी सेक्शुअली एक्टिव महिला इस संक्रमण की चपेट में आ सकती है. यहां तक की एक ही पार्टनर होने पर भी इसका खतरा बना रहता है.
Published at : 25 Apr 2026 07:37 AM (IST)
Tags :
Cervical Cancer Cervical Cancer Myths Women Health Awareness HPV Infection

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