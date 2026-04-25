आंकड़ों के अनुसार सर्वाइकल कैंसर दुनिया भर में महिलाओं में चौथा सबसे आम कैंसर है. भारत में इसका बोझ काफी ज्यादा है, जहां हर साल बड़ी संख्या में नए मामले सामने आते हैं और हजारों महिलाओं की जान जाती है. ऐसे में जागरूकता ही इससे बचाव का सबसे बड़ा हथियार मानी जा रही है.