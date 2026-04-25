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Cervical Cancer: सर्वाइकल कैंसर के मिथक बन रहे खतरा, जानिए महिलाओं को इसका सच जानना क्यों है बेहद जरूरी
आंकड़ों के अनुसार सर्वाइकल कैंसर दुनिया भर में महिलाओं में चौथा सबसे आम कैंसर है. भारत में इसका बोझ काफी ज्यादा है, जहां हर साल बड़ी संख्या में नए मामले सामने आते हैं और हजारों महिलाओं की जान जाती है.
Cervical Cancer: सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला सबसे आम कैंसर में से एक है. लेकिन इसके बारे में जागरूकता के बावजूद आज भी कई गलत धारणाएं और मिथक लोगों के बीच मौजूद है. यही वजह है कि कई बार महिलाएं समय पर जांच और इलाज नहीं करा पाती है, जिससे यह बीमारी और गंभीर रूप ले लेती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सही जानकारी और समय पर कदम उठाने से इस कैंसर को काफी हद तक रोका जा सकता है.
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Published at : 25 Apr 2026 07:37 AM (IST)
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भावेष पाण्डेय
Opinion