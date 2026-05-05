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(Source: ECI/ABP News)
Baby Cream As Moisturizer: बेबी क्रीम से मॉइश्चराइजर और पाउडर से ड्राई शैम्पू, एक्सपर्ट्स इसे लेकर क्यों दे रहे वॉर्निंग?
बेबी प्रोडक्ट्स खासतौर पर शिशुओं की नाजुक और संवेदनशील त्वचा के लिए बनाए जाते हैं. यह प्रोडक्ट्स आमतौर पर हल्के, कम केमिकल वाले और स्किन को हाइड्रेट रखने वाले होते हैं.
Baby Cream As Moisturizer: आजकल स्किन केयर और हेयर केयर में एक नया ट्रेंड तेजी से देखने को मिल रहा है, जहां बड़े लोग भी बच्चों के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने लगे हैं. कोई बेबी क्रीम को मॉइश्चराइजर की तरह इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई बेबी पाउडर को शैंपू की तरह पहली नजर में यह प्रोडक्ट सुरक्षित, हल्के और स्किन के लिए बेहतर लगते हैं, लेकिन एक्सपर्ट इस ट्रेंड को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं.
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Published at : 05 May 2026 09:36 AM (IST)
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