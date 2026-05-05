दरअसल बेबी प्रोडक्ट्स खासतौर पर शिशुओं की नाजुक और संवेदनशील त्वचा के लिए बनाए जाते हैं. यह प्रोडक्ट्स आमतौर पर हल्के, कम केमिकल वाले और स्किन को हाइड्रेट रखने वाले होते हैं. यही वजह है कि संवेदनशील स्किन वाले कई लोग इन्हें सुरक्षित ऑप्शन मानते हैं. साथ ही सिंपल स्किनकेयर रूटीन की तलाश में लोग इनकी और आकर्षित हो रहे हैं.