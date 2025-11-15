हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या आपको भी गैस की वजह से होता है सीने में दर्द? एक्सपर्ट्स से जानिए इसके कारण और 5 आसान घरेलू उपाय

क्या आपको भी गैस की वजह से होता है सीने में दर्द? एक्सपर्ट्स से जानिए इसके कारण और 5 आसान घरेलू उपाय

गैस से होने वाला दर्द, तेज चुभन, भारीपन बीच सीने में दबाव जैसा महसूस होता है. कई लोगों को ऊपरी पेट में दर्द होता है जो ऊपर की ओर जाकर छाती में दर्द जैसा लगता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 15 Nov 2025 09:35 PM (IST)
गैस से होने वाला दर्द, तेज चुभन, भारीपन बीच सीने में दबाव जैसा महसूस होता है. कई लोगों को ऊपरी पेट में दर्द होता है जो ऊपर की ओर जाकर छाती में दर्द जैसा लगता है.

सीने में दर्द अक्सर को दिल की समस्या से जोड़कर देखा जाता है. लेकिन कई बार इसकी वजह सिर्फ गैस भी हो सकती है. दरअसल पेट या आंतों में फंसी गैस छाती में दबाव, जलन या भारीपन पैदा करती है, जिससे दिल के दर्द जैसा महसूस होता है. ऐसे मामलों में यह तकलीफ आमतौर पर हार्मलेस होती है और कुछ आसान घरेलू उपाय से ठीक भी हो जाती है. ऐसे में अगर आपको भी गैस की वजह से सीने में दर्द होता है तो चलिए आज हम आपको ऐसे पांच आसान घरेलू उपाय बताते हैं जिससे यह दर्द ठीक हो सकता है.

गैस से होने वाला दर्द, तेज चुभन, भारीपन बीच सीने में दबाव जैसा महसूस होता है. कई लोगों को ऊपरी पेट में दर्द होता है जो ऊपर की ओर जाकर छाती में दर्द जैसा लगता है. यह ज्यादातर ज्यादा खाने, मसालेदार खोन एयर स्वॉलो करने या एसिडिटी में GERD की वजह से होता है.
गैस से होने वाला दर्द, तेज चुभन, भारीपन बीच सीने में दबाव जैसा महसूस होता है. कई लोगों को ऊपरी पेट में दर्द होता है जो ऊपर की ओर जाकर छाती में दर्द जैसा लगता है. यह ज्यादातर ज्यादा खाने, मसालेदार खोन एयर स्वॉलो करने या एसिडिटी में GERD की वजह से होता है.
अजवाइन में मौजूद थायमॉल पाचन एंजाइम को एक्टिव करता है और गैस को आसानी से बाहर निकलता है. ऐसे में आप गैस बनने पर गर्म अजवाइन पानी पी सकते हैं. इससे आंतों को राहत मिलती है और छाती का दबाव जल्दी कम होता है.
अजवाइन में मौजूद थायमॉल पाचन एंजाइम को एक्टिव करता है और गैस को आसानी से बाहर निकलता है. ऐसे में आप गैस बनने पर गर्म अजवाइन पानी पी सकते हैं. इससे आंतों को राहत मिलती है और छाती का दबाव जल्दी कम होता है.
वहीं नींबू पानी एसिड को न्यूट्रल करता है और पाचन को आसान बनाता है. यह बाइल प्रोडक्शन बढ़ता है, जिससे खाना आसानी से पचता है और गैस, भारीपन कम होता है.
वहीं नींबू पानी एसिड को न्यूट्रल करता है और पाचन को आसान बनाता है. यह बाइल प्रोडक्शन बढ़ता है, जिससे खाना आसानी से पचता है और गैस, भारीपन कम होता है.
पुदीना टी आंतों की मांसपेशियों को रिलैक्स करती है और फंसी गैस को निकालने में मदद करती है. कैमोमाइल टी सूजन को कम करती है. वहीं सिर्फ गर्म पानी भी पाचन को स्टिम्युलेट करके छाती का तनाव घटता है.
पुदीना टी आंतों की मांसपेशियों को रिलैक्स करती है और फंसी गैस को निकालने में मदद करती है. कैमोमाइल टी सूजन को कम करती है. वहीं सिर्फ गर्म पानी भी पाचन को स्टिम्युलेट करके छाती का तनाव घटता है.
इसके अलावा अदरक गैस्ट्रिक एम्पिटाइंग को बेहतर बनाता है और अपच से जुड़ी गैस को कम करता है. ऐसे में आप अदरक चाय, कच्चा अदरक या खाने में अदरक डाल कर भी खा सकते हैं. इससे आपको गैस से राहत मिलती है.
इसके अलावा अदरक गैस्ट्रिक एम्पिटाइंग को बेहतर बनाता है और अपच से जुड़ी गैस को कम करता है. ऐसे में आप अदरक चाय, कच्चा अदरक या खाने में अदरक डाल कर भी खा सकते हैं. इससे आपको गैस से राहत मिलती है.
सौंफ में मौजूद एथिनॉल आंतो की मांसपेशियों को ढीला कर गैस बनने से रोकता है. खाने के बाद सौंफ चबाने से या साैंफ की चाय पीने से छाती का भारीपन और गैस जल्दी कम होती है.
सौंफ में मौजूद एथिनॉल आंतो की मांसपेशियों को ढीला कर गैस बनने से रोकता है. खाने के बाद सौंफ चबाने से या साैंफ की चाय पीने से छाती का भारीपन और गैस जल्दी कम होती है.
Published at : 15 Nov 2025 09:35 PM (IST)
