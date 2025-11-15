क्या आपको भी गैस की वजह से होता है सीने में दर्द? एक्सपर्ट्स से जानिए इसके कारण और 5 आसान घरेलू उपाय

गैस से होने वाला दर्द, तेज चुभन, भारीपन बीच सीने में दबाव जैसा महसूस होता है. कई लोगों को ऊपरी पेट में दर्द होता है जो ऊपर की ओर जाकर छाती में दर्द जैसा लगता है. यह ज्यादातर ज्यादा खाने, मसालेदार खोन एयर स्वॉलो करने या एसिडिटी में GERD की वजह से होता है.