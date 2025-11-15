एक्सप्लोरर
(Source: ECI | ABP NEWS)
क्या आपको भी गैस की वजह से होता है सीने में दर्द? एक्सपर्ट्स से जानिए इसके कारण और 5 आसान घरेलू उपाय
गैस से होने वाला दर्द, तेज चुभन, भारीपन बीच सीने में दबाव जैसा महसूस होता है. कई लोगों को ऊपरी पेट में दर्द होता है जो ऊपर की ओर जाकर छाती में दर्द जैसा लगता है.
सीने में दर्द अक्सर को दिल की समस्या से जोड़कर देखा जाता है. लेकिन कई बार इसकी वजह सिर्फ गैस भी हो सकती है. दरअसल पेट या आंतों में फंसी गैस छाती में दबाव, जलन या भारीपन पैदा करती है, जिससे दिल के दर्द जैसा महसूस होता है. ऐसे मामलों में यह तकलीफ आमतौर पर हार्मलेस होती है और कुछ आसान घरेलू उपाय से ठीक भी हो जाती है. ऐसे में अगर आपको भी गैस की वजह से सीने में दर्द होता है तो चलिए आज हम आपको ऐसे पांच आसान घरेलू उपाय बताते हैं जिससे यह दर्द ठीक हो सकता है.
Published at : 15 Nov 2025 09:35 PM (IST)
हेल्थ
6 Photos
