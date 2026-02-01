हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थसर्दी-जुकाम में चिकन सूप क्यों करता है तेजी से रिकवरी? डाइटिशियन ने बताए 4 बड़े फायदे

सर्दी-जुकाम में चिकन सूप क्यों करता है तेजी से रिकवरी? डाइटिशियन ने बताए 4 बड़े फायदे

By : कविता गाडरी  | Updated at : 01 Feb 2026 10:08 AM (IST)
1/5
डाइटिशियन के अनुसार चिकन सूप हल्का, गर्म और पोषण से भरपूर होता है, जो बीमारी के समय शरीर को जल्दी रिकवर करने में मदद करता है.
2/5
बीमारी के समय तला-भुना या ऑयली खाना पेट में दिक्कत कर सकता है. वहीं डाइटिशियन के अनुसार, चिकन सूप पेट पर भारी नहीं पड़ता है. इसका गर्म शोरबा गले को आराम देता है, भाप बंद नाक खोलने में मदद करती है और इसका सॉफ्ट टेक्सचर कम भूख में भी आसानी से खाया जा सकता है.
Published at : 01 Feb 2026 10:08 AM (IST)
Chicken Soup Benefits Chicken Soup For Cold Chicken Soup For Flu

