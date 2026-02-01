सर्दी-जुकाम में चिकन सूप क्यों करता है तेजी से रिकवरी? डाइटिशियन ने बताए 4 बड़े फायदे

बीमारी के समय तला-भुना या ऑयली खाना पेट में दिक्कत कर सकता है. वहीं डाइटिशियन के अनुसार, चिकन सूप पेट पर भारी नहीं पड़ता है. इसका गर्म शोरबा गले को आराम देता है, भाप बंद नाक खोलने में मदद करती है और इसका सॉफ्ट टेक्सचर कम भूख में भी आसानी से खाया जा सकता है.