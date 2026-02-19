एक्सप्लोरर
हाई बीपी बार-बार कर रहा परेशान तो यह इंजेक्शन तुरंत देगा राहत, नहीं खानी होगी दवा
डब्ल्यूएचओ के अनुसार 140/90 mm Hg या उससे ज्यादा बीपी को हाइपरटेंशन माना जाता है. वहीं दुनियाभर में 1.4 अरब से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं. भारत में भी करोड़ों लोग हाई बीपी से जूझ रहे हैं.
हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि यह बिना ज्यादा लक्षण दिखाएं हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा देता है. वहीं अब तक इसके इलाज के लिए रोजाना दवा लेना जरूरी माना जाता है, लेकिन नई रिसर्च से उम्मीद जताई जा रही है कि फ्यूचर में सिर्फ दो इंजेक्शन सही ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जा सकता है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि हाई बीपी परेशान कर रहा है तो कौन सा इंजेक्शन तुरंत राहत देगा.
1/8
2/8
Published at : 19 Feb 2026 07:21 AM (IST)
हेल्थ
6 Photos
हाइड्रेशन के नाम पर गलती तो नहीं कर रहे आप? गुर्दों को हो सकता है नुकसान, जानें सही तरीका और इसके मिथक
हेल्थ
10 Photos
सुबह के नाश्ते में शामिल करें ये 10 देसी चीजें, कंट्रोल में रहेगा ब्लड प्रेशर और हार्ट भी रहेगा हेल्दी
हेल्थ
5 Photos
रनिंग करते वक्त जल्दी थक जाते हैं? एक्सपर्ट से जानें स्टैमिना बढ़ाने के 5 असरदार तरीके
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
लाइफस्टाइल
बिना वजह उल्टी क्यों होती है? जानिए मौसम बदलाव और वायरल इंफेक्शन में अंतर
लाइफस्टाइल
राख बुधवार आज से शुरू, जानिए 40 दिनों तक क्यों उपवास और पश्चाताप करते हैं ईसाई
लाइफस्टाइल
19 फरवरी फुलेरा दूज का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पूरा पंचांग देखें
लाइफस्टाइल
आज फुलेरा दूज पर सिद्ध मुहूर्त, शीघ्र विवाह, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करें ये उपाय
Advertisement
हेल्थ
6 Photos
हाइड्रेशन के नाम पर गलती तो नहीं कर रहे आप? गुर्दों को हो सकता है नुकसान, जानें सही तरीका और इसके मिथक
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion