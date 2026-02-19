हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हाई बीपी बार-बार कर रहा परेशान तो यह इंजेक्शन तुरंत देगा राहत, नहीं खानी होगी दवा

हाई बीपी बार-बार कर रहा परेशान तो यह इंजेक्शन तुरंत देगा राहत, नहीं खानी होगी दवा

डब्ल्यूएचओ के अनुसार 140/90 mm Hg या उससे ज्यादा बीपी को हाइपरटेंशन माना जाता है. वहीं दुनियाभर में 1.4 अरब से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं. भारत में भी करोड़ों लोग हाई बीपी से जूझ रहे हैं.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 19 Feb 2026 07:21 AM (IST)
डब्ल्यूएचओ के अनुसार 140/90 mm Hg या उससे ज्यादा बीपी को हाइपरटेंशन माना जाता है. वहीं दुनियाभर में 1.4 अरब से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं. भारत में भी करोड़ों लोग हाई बीपी से जूझ रहे हैं.

हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि यह बिना ज्यादा लक्षण दिखाएं हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा देता है. वहीं अब तक इसके इलाज के लिए रोजाना दवा लेना जरूरी माना जाता है, लेकिन नई रिसर्च से उम्मीद जताई जा रही है कि फ्यूचर में सिर्फ दो इंजेक्शन सही ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जा सकता है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि हाई बीपी परेशान कर रहा है तो कौन सा इंजेक्शन तुरंत राहत देगा.

डब्ल्यूएचओ के अनुसार 140/90 mm Hg या उससे ज्यादा बीपी को हाइपरटेंशन माना जाता है. वहीं दुनियाभर में 1.4 अरब से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं. भारत में भी करोड़ों लोग हाई बीपी से जूझ रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोगों का ब्लड प्रेशर सही कंट्रोल में है.
डब्ल्यूएचओ के अनुसार 140/90 mm Hg या उससे ज्यादा बीपी को हाइपरटेंशन माना जाता है. वहीं दुनियाभर में 1.4 अरब से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं. भारत में भी करोड़ों लोग हाई बीपी से जूझ रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोगों का ब्लड प्रेशर सही कंट्रोल में है.
वहीं मेडिकल जर्नल द लैंसेट में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार हाई बीपी को लेकर लंबे समय तक असर करने वाली दवाएं लास्ट स्टेज के क्लीनिकल ट्रायल में है. ऐसे में अगर यह ट्रायल सफल रहा तो हाइपरटेंशन का इलाज का तरीका बदल सकता है.
वहीं मेडिकल जर्नल द लैंसेट में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार हाई बीपी को लेकर लंबे समय तक असर करने वाली दवाएं लास्ट स्टेज के क्लीनिकल ट्रायल में है. ऐसे में अगर यह ट्रायल सफल रहा तो हाइपरटेंशन का इलाज का तरीका बदल सकता है.
Published at : 19 Feb 2026 07:21 AM (IST)
High BP Injection Hypertension Treatment New Zilebesiran Drug RNA Therapy Blood Pressure

