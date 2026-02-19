हाई बीपी बार-बार कर रहा परेशान तो यह इंजेक्शन तुरंत देगा राहत, नहीं खानी होगी दवा

डब्ल्यूएचओ के अनुसार 140/90 mm Hg या उससे ज्यादा बीपी को हाइपरटेंशन माना जाता है. वहीं दुनियाभर में 1.4 अरब से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं. भारत में भी करोड़ों लोग हाई बीपी से जूझ रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोगों का ब्लड प्रेशर सही कंट्रोल में है.