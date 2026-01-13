अब सेहत जानने के लिए अस्पताल जाना ही जरूरी नहीं रहेगा. CES 2026 में पेश किया गया AI स्मार्ट टूथब्रश ब्रश करते समय ही सांस से निकलने वाली गैस को जांच कर बीमारियों के शुरुआती संकेत बता सकता है. दावा है कि यह 300 से ज्यादा बीमारियों के लक्षण पहचान सकता है. वहीं एक AI नेकलेस और ब्रेसलेट ऐसा भी है जो आपकी आवाज, व्यवहार और दिनचर्या से आपका मूड, तनाव और मानसिक स्थिति समझने की कोशिश करता है यानी अब पहनने वाली जूलरी सिर्फ फैशन नहीं, आपकी सेहत की साथी भी बनेगी.