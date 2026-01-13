हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थHealth Gadgets: 2026 में जिंदगी बदल देंगे ये गैजेट्स, सेहत की दुनिया में ला देंगे क्रांति

Health Gadgets: 2026 में जिंदगी बदल देंगे ये गैजेट्स, सेहत की दुनिया में ला देंगे क्रांति

CES 2026 में इस बार 150 से ज्यादा देशों की कंपनियों ने करीब 14,000 नए प्रॉडक्ट्स पेश किए. इनमें से कई गैजेट्स ऐसे हैं जो सेहत और सुविधा के मामले में क्रांतिकारी साबित हो सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 13 Jan 2026 12:27 PM (IST)
CES 2026 में इस बार 150 से ज्यादा देशों की कंपनियों ने करीब 14,000 नए प्रॉडक्ट्स पेश किए. इनमें से कई गैजेट्स ऐसे हैं जो सेहत और सुविधा के मामले में क्रांतिकारी साबित हो सकते हैं.

हर साल होने वाला कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES) दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इवेंट माना जाता है. यहां कंपनियां और स्टार्टअप्स ऐसी तकनीक दिखाते हैं, जो आने वाले समय में हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली होती है. CES 2026 में इस बार 150 से ज्यादा देशों की कंपनियों ने करीब 14,000 नए प्रॉडक्ट्स पेश किए. इनमें से कई गैजेट्स ऐसे हैं जो सिर्फ स्मार्ट नहीं, बल्कि सेहत, सुरक्षा और सुविधा के मामले में क्रांतिकारी साबित हो सकते हैं. तो आइए जानते हैं 2026 में कौन से गैजेट्स जिंदगी बदल देंगे और सेहत की दुनिया में क्रांति ला देंगे.

1/6
अब सेहत जानने के लिए अस्पताल जाना ही जरूरी नहीं रहेगा. CES 2026 में पेश किया गया AI स्मार्ट टूथब्रश ब्रश करते समय ही सांस से निकलने वाली गैस को जांच कर बीमारियों के शुरुआती संकेत बता सकता है. दावा है कि यह 300 से ज्यादा बीमारियों के लक्षण पहचान सकता है. वहीं एक AI नेकलेस और ब्रेसलेट ऐसा भी है जो आपकी आवाज, व्यवहार और दिनचर्या से आपका मूड, तनाव और मानसिक स्थिति समझने की कोशिश करता है यानी अब पहनने वाली जूलरी सिर्फ फैशन नहीं, आपकी सेहत की साथी भी बनेगी.
अब सेहत जानने के लिए अस्पताल जाना ही जरूरी नहीं रहेगा. CES 2026 में पेश किया गया AI स्मार्ट टूथब्रश ब्रश करते समय ही सांस से निकलने वाली गैस को जांच कर बीमारियों के शुरुआती संकेत बता सकता है. दावा है कि यह 300 से ज्यादा बीमारियों के लक्षण पहचान सकता है. वहीं एक AI नेकलेस और ब्रेसलेट ऐसा भी है जो आपकी आवाज, व्यवहार और दिनचर्या से आपका मूड, तनाव और मानसिक स्थिति समझने की कोशिश करता है यानी अब पहनने वाली जूलरी सिर्फ फैशन नहीं, आपकी सेहत की साथी भी बनेगी.
2/6
जिन लोगों को ग्लूटेन या डेयरी जैसी फूड एलर्जी होती है, उनके लिए बाहर खाना हमेशा जोखिम भरा होता है. CES 2026 में दिखाई गई एक पॉकेट साइज डिवाइस खाने के छोटे से सैंपल को जांच कर सिर्फ 2 मिनट में बता देती है कि उसमें एलर्जी पैदा करने वाला तत्व है या नहीं, यह डिवाइस खासतौर पर रेस्टोरेंट, शेफ और आम लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है.
जिन लोगों को ग्लूटेन या डेयरी जैसी फूड एलर्जी होती है, उनके लिए बाहर खाना हमेशा जोखिम भरा होता है. CES 2026 में दिखाई गई एक पॉकेट साइज डिवाइस खाने के छोटे से सैंपल को जांच कर सिर्फ 2 मिनट में बता देती है कि उसमें एलर्जी पैदा करने वाला तत्व है या नहीं, यह डिवाइस खासतौर पर रेस्टोरेंट, शेफ और आम लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है.
Published at : 13 Jan 2026 12:27 PM (IST)
Tags :
Smart Gadgets CES 2026 Health Technology Life Changing Products

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कब चुना जाएगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामने आ गई तारीख, कौन-कौन होगा प्रस्तावक?
कब चुना जाएगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामने आ गई तारीख, कौन-कौन होगा प्रस्तावक?
राजस्थान
पूर्व विधायक दानिश अबरार को मिली लॉरेंस गैंग से धमकी, '3 करोड़ दो या मरने के लिए रहो तैयार'
पूर्व विधायक दानिश अबरार को मिली लॉरेंस गैंग से धमकी, '3 करोड़ दो या मरने के लिए रहो तैयार'
विश्व
'मैं जो चाहूं, वो करूं!' ट्रंप के फैसलों पर भड़का चीन, AI वीडियो जारी कर उड़ाया भयंकर मजाक
'मैं जो चाहूं, वो करूं!' ट्रंप के फैसलों पर भड़का चीन, AI वीडियो जारी कर उड़ाया भयंकर मजाक
स्पोर्ट्स
IND vs NZ: डेब्यू अलर्ट! दूसरे वनडे में बदलेगी टीम इंडिया की तस्वीर, अर्शदीप सिंह होंगे बाहर, इस नए चेहरे को मिलेगा मौका
डेब्यू अलर्ट! दूसरे वनडे में बदलेगी टीम इंडिया की तस्वीर, अर्शदीप सिंह होंगे बाहर, इस नए चेहरे को मिलेगा मौका
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Budget 2026-27: Mining Policy से बदलेगा India का Manufacturing Game? | Paisa Live
7 करोड़ की ज़मीन बनी 203 करोड़ | Amitabh Bachchan की Property Deal ने सबको चौंकाया | Paisa Live
Puducherry में बीच सड़क धू-धूकर जली बस, आग लगते ही मचा हड़कंप | Delhi Weather | Breaking
KGMU Dharmantaran Case : काजी ने किया खेल अब तलाश में जुटी पुलिस, मेडिकल कॉलेज ने जारी किया नोटिस
Share Market में भूचाल | 2800 अंक टूटा Sensex, Investors क्यों डर गए? | Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कब चुना जाएगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामने आ गई तारीख, कौन-कौन होगा प्रस्तावक?
कब चुना जाएगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामने आ गई तारीख, कौन-कौन होगा प्रस्तावक?
राजस्थान
पूर्व विधायक दानिश अबरार को मिली लॉरेंस गैंग से धमकी, '3 करोड़ दो या मरने के लिए रहो तैयार'
पूर्व विधायक दानिश अबरार को मिली लॉरेंस गैंग से धमकी, '3 करोड़ दो या मरने के लिए रहो तैयार'
विश्व
'मैं जो चाहूं, वो करूं!' ट्रंप के फैसलों पर भड़का चीन, AI वीडियो जारी कर उड़ाया भयंकर मजाक
'मैं जो चाहूं, वो करूं!' ट्रंप के फैसलों पर भड़का चीन, AI वीडियो जारी कर उड़ाया भयंकर मजाक
स्पोर्ट्स
IND vs NZ: डेब्यू अलर्ट! दूसरे वनडे में बदलेगी टीम इंडिया की तस्वीर, अर्शदीप सिंह होंगे बाहर, इस नए चेहरे को मिलेगा मौका
डेब्यू अलर्ट! दूसरे वनडे में बदलेगी टीम इंडिया की तस्वीर, अर्शदीप सिंह होंगे बाहर, इस नए चेहरे को मिलेगा मौका
बॉलीवुड
हेमा मालिनी ने क्यों नहीं देखी धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस? कहा- 'ये बहुत ज्यादा इमोशनल होगा'
हेमा मालिनी ने क्यों नहीं देखी धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस? कहा- 'ये बहुत ज्यादा इमोशनल होगा'
यूटिलिटी
जर्मनी ने भारतीय यात्रियों को दी ट्रांजिट फ्री वीजा की सुविधा, नॉर्मल वीजा से यह कितनी अलग?
जर्मनी ने भारतीय यात्रियों को दी ट्रांजिट फ्री वीजा की सुविधा, नॉर्मल वीजा से यह कितनी अलग?
जनरल नॉलेज
वेनेजुएला की तरह ईरान पर अमेरिका ने कब्जा किया तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे, भारत या चीन?
वेनेजुएला की तरह ईरान पर अमेरिका ने कब्जा किया तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे, भारत या चीन?
हेल्थ
High Cholesterol Signs: आंखों के नीचे पड़ रहे पीले धब्बे तो न करें इग्नोर, चेहरे पर दिखते हैं कोलेस्ट्रॉल के ये 5 लक्षण
आंखों के नीचे पड़ रहे पीले धब्बे तो न करें इग्नोर, चेहरे पर दिखते हैं कोलेस्ट्रॉल के ये 5 लक्षण
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Embed widget